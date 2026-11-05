Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

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Νομοσχέδιο που επιβάλλει φόρο 10% επί των κερδών από κρυπτονομίσματα ενέκρινε η Βουλή θεσπίζοντας το πρώτο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα κέρδη από κρυπτονομίσματα ύψους έως 500 ευρώ ετησίως θα απαλλάσσονται από τον νέο φόρο.

«Περαιτέρω οδηγίες εφαρμογής θα δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θα καθορίζουν επίσης τους κανόνες διαφάνειας και ελέγχου» δήλωσε στο Reuters ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.

Τα κρατικά έσοδα από τον νέο φόρο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, ανέφερε ο αξιωματούχος, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες του εξωτερικού, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μέτρηση του μεγέθους της ελληνικής αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτουν ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον συγκεκριμένο τομέα.

Η φορολογία στα κρυπτονομίσματα κυμαίνεται από 8% έως 30% μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και επιβάλλεται, συνήθως, στα κεφαλαιακά κέρδη.