Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία

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Οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Καναδά στον αγροδιατροφικό τομέα, η προσέλκυση επενδύσεων, η προστασία της φέτας, καθώς και η διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με την Πρεσβευτή του Καναδά στην Ελλάδα, Sonya Thissen.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στον πρωτογενή τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές καναδικών επενδύσεων στην ελληνική αγροδιατροφική οικονομία και ειδικότερα στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.

Συζητήθηκαν, μάλιστα, οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι προοπτικές συνεργασίας που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της παραγωγής, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην προστασία των ελληνικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στην αγορά του Καναδά.

Ο Υπουργός, στο πλαίσιο της εμπορικής Συμφωνίας CETA μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά, υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας των ελληνικών προϊόντων ποιότητας, της αναγνωρισιμότητάς τους και της διασφάλισης συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού και εγκαθίδρυσης αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τους Έλληνες παραγωγούς και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Τέλος, ο Μαργαρίτης Σχοινάς επισήμανε ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί βασική του προτεραιότητα, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση επενδύσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγή.