Ελαιόλαδο: Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο καταγράφει πτώση 20% μετά το deal εξαγοράς της

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Κατακόρυφη βουτιά κατέγραψε την Πέμπτη η μετοχή της Deoleo, της μεγαλύτερης εταιρείας ελαιολάδου στον κόσμο, αφού δύο ανταγωνιστές της ανακοίνωσαν σχέδια για την εξαγορά της εταιρείας, μια συμφωνία που θα ενισχύσει περαιτέρω την κυριαρχία της Ισπανίας στον κλάδο.

Οι ισπανικές εταιρείες ελαιολάδου Dcoop και Acesur θα κατέχουν η καθεμία μερίδιο 50% στην εταιρεία

Οι ισπανικές εταιρείες ελαιολάδου Dcoop και Acesur θα κατέχουν η καθεμία μερίδιο 50% στην εταιρεία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου γίγαντα ελαιολάδου στην περιοχή.

Σκοπός της συμφωνίας είναι να ενισχύσει την κατανάλωση ελαιολάδου παγκοσμίως και να υποστηρίξει τους αγρότες στη δημιουργία αξίας μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέφερε η Dcoop σε ανακοίνωσή της.

Η Deoleo δήλωσε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι έχει αποδεχτεί την προσφορά, η οποία αντιστοιχεί σε επιχειρηματική αξία 520 εκατομμυρίων ευρώ.

«Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης, χτισμένης πάνω σε στέρεα θεμέλια και με μακροπρόθεσμο όραμα για τη συνέχιση της δημιουργίας αξίας για τον κλάδο και όλους τους ενδιαφερόμενους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deoleo, Cristóbal Valdés.

Η μετοχή της Deoleo έκλεισε με πτώση 19,9%. Ωστόσο, η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο περίπου 55% από την αρχή του έτους, καθώς επωφελήθηκε από τη συγκράτηση των τιμών του ελαιολάδου, η οποία συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ.

Μάχη εξαγοράς

Η είδηση έρχεται μετά από μια εντεινόμενη μάχη εξαγοράς μεταξύ της Dcoop και πολυεθνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και εταιρείες από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Αυστραλία. Η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 20% στις 19 Αυγούστου, όταν έγινε γνωστή η είδηση για τη μάχη εξαγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dcoop είχε προσφέρει προηγουμένως 470 εκατομμύρια ευρώ (545 εκατομμύρια δολάρια) για την Deoleo.

Η Ισπανία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο και συχνά χρησιμοποιείται ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές.

Οι τιμές του ελαιολάδου παρουσίασαν διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς η προσφορά μεταβαλλόταν δραματικά από τη μία σεζόν στην άλλη, με την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη νερού, καθώς και τα παράσιτα και τις ασθένειες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Ο Valdés της Deoleo δήλωσε στο CNBC τον Ιούλιο ότι η περίοδος μεταξύ 2022 και 2024 ήταν μία από τις πιο δύσκολες για τον κλάδο, αλλά ότι οι τιμές σταθεροποιούνται πλέον χάρη στις ευνοϊκές βροχοπτώσεις.

«Ο εξαιρετικά περίπλοκος κύκλος της αγοράς που βιώσαμε μεταξύ 2022 και 2024, ο οποίος είχε σοβαρές αλλά προσωρινές επιπτώσεις στον κλάδο, έχει πλέον οριστικά μείνει πίσω μας», είχε δηλώσει τότε ο Valdés.