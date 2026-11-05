Coca-Cola HBC: Ποια προϊόντα της έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις

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Κατά 8-10% προβλέπει η διοίκηση της Coca-Cola HBC πως θα κινηθεί η οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) για το έτος, καθώς το γ’ τρίμηνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρό σε κομβικές αγορές, αναπτύσσοντας ακόμη περισσότερο κατηγορίες προϊόντων που γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το δεύτερο εξάμηνο θα παρουσιάσει χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το πρώτο, λόγω λιγότερων ημερών πωλήσεων τον Δεκέμβριο και αυξημένων πιέσεων κόστους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις τιμές των καυσίμων.

Οι όγκοι των ανθρακούχων αυξήθηκαν κατά 4,5% στο τρίμηνο

Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC

Οι όγκοι των ανθρακούχων αυξήθηκαν κατά 4,5% στο τρίμηνο. Το εμπορικό σήμα της Coke αυξήθηκε κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, ωθούμενη από την Coke Zero και την Coke Zero Zero. «Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, παρουσιάσαμε τη νέα οπτική ταυτότητα της Coke Zero στις περισσότερες αγορές μας, υποστηριζόμενη από ειδικές ενέργειες ενεργοποίησης και προώθηση προστιθέμενης αξίας. Η νέα συσκευασία φέρνει την Coke Zero πιο κοντά στη γενικότερη εμφάνιση και αίσθηση της μάρκας Coca-Cola, δημιουργώντας μια πιο συνεπή και αναγνωρίσιμη παρουσία του εμπορικού σήματος σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Ενώ η Coke Zero Zero συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, σημειώνοντας τριψήφια ανάπτυξη», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Zoran Bogdanovic κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της αγοράς για την ισχυρή εικόνα του γ’ τριμήνου.

«Η Sprite αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, καθώς αξιοποιήσαμε τις καλοκαιρινές περιστάσεις, εκμεταλλευόμενοι τοπικά μουσικά φεστιβάλ και ενέργειες σε όλα τα κανάλια για να αναδείξουμε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένης της νέας παγωμένης γεύσης λεμόνι-μέντα που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο έτος. Από την άλλη η Fanta αυξήθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Αφρικής, καθώς συνεχίσαμε να εστιάζουμε στην κυριαρχία σε περιστάσεις που συνδέονται με το φαγητό».

Οι όγκοι των Adult Sparkling αυξήθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ωθούμενοι από τη Schweppes και την Three Cents. «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη συνάφεια της μάρκας Schweppes στις περιστάσεις σκέτης κατανάλωσης με ειδικές καμπάνιες που ενισχύονται από τοπικούς influencers».

Τα ενεργειακά ποτά συνέχισαν να έχουν εξαιρετική απόδοση, με τους όγκους να αυξάνονται κατά 24,7% παρά τις ισχυρές συγκρίσεις, σε ευθυγράμμιση με την αύξηση του όγκου από την αρχή του έτους. Οι πρόσφατα λανσαρισμένες καινοτομίες της Monster έχουν μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές, ενώ οι συνεργασίες στον αθλητισμό και τη μουσική συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Ο καφές και τα μη ανθρακούχα

Οι όγκοι του καφέ στο κανάλι εκτός σπιτιού αυξήθηκαν κατά 10,1%, καθώς μπήκε σε νέα καταστήματα και αναπτυχθήκε σε ήδη υπάρχοντα. Οι συνολικοί όγκοι καφέ μειώθηκαν κατά 2,3%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη στρατηγική απόφαση της εταιρείας για την Costa Coffee να δώσει προτεραιότητα στην ευκαιρία εκτός σπιτιού.

Ωστόσο, οι όγκοι των μη ανθρακούχων αυξήθηκαν κατά 3,2%. Το νερό αυξήθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, βοηθούμενο από τις καιρικές τάσεις, ενώ οι χυμοί αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση στη Νιγηρία.

Τα αθλητικά ποτά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20%, επωφελούμενα από τις ενέργειες για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA τον Ιούλιο, καθώς και από τοπικές αθλητικές συνεργασίες. Για παράδειγμα, λανσάραμε μια νέα γεύση Powerade στην Αίγυπτο σε συνεργασία με τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Al Ahly.

Οι αγορές – κλειδιά

Όσον αφορά την πορεία των επιμέρους αγορών, καταγράφεται ισχυρή ανθεκτικότητα της καταναλωτικής ζήτησης, η οποία ενισχύεται από στοχευμένες προωθητικές ενέργειες (όπως αθλητικές και μουσικές χορηγίες) και νέες προϊοντικές καινοτομίες. Στις ανεπτυγμένες αγορές σημειώθηκε εξαιρετική αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο, με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις στην Ιταλία, την Ελβετία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα.

Αντίθετα, στις αναδυόμενες αγορές η εικόνα είναι μικτή· η Νιγηρία και η Αίγυπτος καταγράφουν ισχυρή δυναμική χάρη σε προσιτές προϊοντικές προτάσεις, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές λειτουργικές προκλήσεις και μειωμένο όγκο πωλήσεων λόγω του πολέμου. Πιέσεις λόγω πληθωρισμού και κανονιστικών αλλαγών παρατηρούνται επίσης στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 20%, οι οποίες όμως έχουν ήδη συνυπολογιστεί στις ετήσιες προβλέψεις. Αντίθετα, η Νιγηρία σημείωσε εξαιρετική ανάπτυξη χάρη στις προωθητικές ενέργειες για την 75η επέτειό της, ενώ η Ελβετία παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη λόγω της βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της εξομάλυνσης των εμπορικών δραστηριοτήτων. Η αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο κατά 3,4% αποδόθηκε κυρίως σε τιμολογιακές αυξήσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Αίγυπτος και η Ιταλία παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική. Στην Αίγυπτο, παρά τις δύσκολες συγκρίσεις με το προηγούμενο έτος, η εταιρεία καταγράφει υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη και κερδίζει μερίδια αγοράς μέσω καινοτομιών και πρωτοβουλιών προσιτότητας. Στην Ιταλία, η ανάπτυξη στηρίζεται στην αύξηση της παρουσίας στα σημεία πώλησης, σε αθλητικές χορηγίες και στην εξαιρετική πορεία της Coca-Cola Zero. Αντίθετα, σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω πληθωριστικών πιέσεων, αλλαγών στη φορολογία (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι) και της εισαγωγής συστημάτων εγγυοδοσίας (DRS). Παρά τις δυσκολίες αυτές, εκφράστηκε αισιοδοξία για βελτίωση των περιθωρίων κέρδους (EBIT) στο δεύτερο μισό του έτους και σταδιακή σταθεροποίηση.

Το εμπορικό σήμα της Coke αυξήθηκε κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, ωθούμενη από την Coke Zero και την Coke Zero Zero

Η εξαγορά στην Αφρική

Η εταιρεία παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa μέχρι το τέλος του 2026. Έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από τις κατά τόπους αρχές ανταγωνισμού, πέντε από τις έξι εγκρίσεις που απαιτούνται, με την Τανζανία να εκκρεμεί.

Επιβεβαιώθηκε δε η εκτίμηση ότι η επικείμενη εξαγορά της CCBA (Coca-Cola Beverages Africa) θα επιφέρει θετική μονοψήφια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τον πρώτο χρόνο της ολοκλήρωσής της.

Για το επόμενο έτος, εξάλλου, η εταιρεία εκτιμά ως εύλογο στόχο την οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 6-7%, βασιζόμενη σε μια πιο ισορροπημένη συνεισφορά του όγκου, των τιμών και του μείγματος προϊόντων.

Στενή συνεργασία

Τέλος, συζητήθηκε η στενή συνεργασία με τη νέα ηγεσία της The Coca-Cola Company υπό τον Henrique Braun, με έμφαση στην κοινή στρατηγική διαχείρισης εσόδων και την αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτικό είναι το πρόγραμμα «Ignite Niger» στη Νιγηρία, το οποίο συνδυάζει δεδομένα των δύο εταιρειών για ταχύτερη και εξυπνότερη λήψη αποφάσεων, με προοπτική να εφαρμοστεί ως βέλτιστη πρακτική και σε άλλες παγκόσμιες αγορές.