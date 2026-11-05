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Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών

Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε πέντε άξονες βιομηχανικής πολιτικής στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας»

Βιομηχανία 05.11.2026, 20:16
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Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών
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Πέντε βασικούς άξονες βιομηχανικής πολιτικής που ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες επισημάνσεις του κλάδου της μεταποίησης παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας την Πέμπτη στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα, θέση στην οποία «μακάρι να συμφωνούσαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις καθώς κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις».

Σημείωσε την πρόοδο που έχει σημειώσει η βιομηχανία στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι το μερίδιό της στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξήθηκε από 13,8% το 2019 σε 15,8% το 2025 και ότι στον κλάδο δημιουργήθηκαν περισσότερες από 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ οι εξαγωγές αγαθών έχουν αυξηθεί κατά 50% από το 2019 και το 2025 έφτασαν τα 48 δισ.

«Η πρόοδος αυτή οφείλεται, πρώτα απ’ όλα, στις επιχειρήσεις που επενδύουν και αναλαμβάνουν κινδύνους, και στους εργαζομένους που στηρίζουν καθημερινά την παραγωγή. Είναι, όμως, και αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζουμε με συνέπεια εδώ και 7 χρόνια. Μιας πολιτικής που βασίζεται στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τη μείωση φόρων, τη στήριξη επενδύσεων και τις μεταρρυθμίσεις», ανέφερε.

Επεσήμανε ωστόσο ότι έχουμε ακόμη σημαντική απόσταση να καλύψουμε και στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε 5 πυλώνες πρωτοβουλιών:

Ενεργειακό κόστος

«Ξέρουμε πόσο πιέζει τη βιομηχανία, ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Είναι, άλλωστε, πανευρωπαϊκό πρόβλημα», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Υπενθύμισε τις δράσεις που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους ύψους 500 εκατ. για την επόμενη 5ετία, συν 95 εκατ. που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, με σεβασμό στα δημοσιονομικά περιθώρια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Γι’ αυτό ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας», ανέφερε.

Παράλληλα έχουν υλοποιηθεί και προκηρύσσονται νέες δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις και προχωρά η εφαρμογή μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%.

Επιχειρηματικό περιβάλλον

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε τη μείωση φόρων φυσικών και νομικών προσώπων, την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την ψηφιοποίηση του κράτους. «Θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, εστιάζοντας σε δύο τομείς. Πρώτον, την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Με τον νέο δικαστικό χάρτη μειώσαμε στο μισό τον χρόνο έκδοσης αποφάσεων από τα πρωτοδικεία. Στόχος της επόμενης τετραετίας η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο χρόνο εκδίκασης. Δεύτερο, το χωροταξικό σχεδιασμό. Με τα Τοπικά και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και νέο θεσμικό πλαίσιο για τα βιομηχανικά πάρκα».

Χρηματοδότηση επενδύσεων

«Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσα ακούγονται για δραστική μείωση των ευρωπαϊκών πόρων τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει βέβαια μια δύσκολη διαπραγμάτευση σε εξέλιξη για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όμως, βάσει των προτάσεων που βρίσκονται στο τραπέζι το ποσό που θα λάβουμε θα είναι και πάλι υψηλό», επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Κάλεσε παράλληλα τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για να διεκδικήσουν κονδύλια από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Και υπογράμμισε πως όσο σημαντικές και αν είναι οι δημόσιες επενδύσεις, το μεγάλο στοίχημα είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. «Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και η αναβάθμιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου έχουν θέσει τις βάσεις για ευκολότερη πρόσβαση των επενδυτών σε χρηματοδότηση».

Τεχνολογία και οι δεξιότητες

«Σχεδιάζουμε στοχευμένα προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Θέλουμε να φέρουμε την έρευνα πιο κοντά στην παραγωγή, μετατρέποντας τη γνώση σε προϊόντα και θέσεις εργασίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που – επί των ημερών μου ως Υπουργός Οικονομικών – θεσπίσαμε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πλαίσιο φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη – με υπεραποσβέσεις που φτάνουν το 315%. Είναι τα πιο γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα προωθούμε την ενίσχυση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα πανεπιστήμια και δίνουμε έμφαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, ιδίως την ενδοεπιχειρησιακή, με αυστηρή αξιολόγηση».

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ακόμη ότι μετά από μια δεκαετία κατάρρευσης των μισθών, σήμερα ο μέσος μισθός είναι στη 17η θέση μεταξύ των 27 και ο κατώτατος στη 13η μεταξύ 22 χωρών.

«Αν οι Έλληνες επιχειρηματίες θέλουν να δώσουν περισσότερα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και τους ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σύντομα ο κατώτατος μισθός θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και όχι κυβερνητική απόφαση. Συνεπώς τα 2 μέρη θα είναι ελεύθερα να αυξάνουν τους μισθούς όσο θέλουν», υπογράμμισε.

Εξωστρέφεια

«Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το 2025 έφτασαν τα 48 δισ. Το επόμενο βήμα είναι να διευρύνουμε τόσο τη γκάμα των προϊόντων που εξάγουμε όσο και τις αγορές στις οποίες απευθυνόμαστε. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους της νέας Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Ταυτόχρονα ανοίγονται σημαντικές νέες ευκαιρίες για συμμετοχή στις στρατηγικές αλυσίδες αξίας που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αμυντική βιομηχανία. Θέλουμε να διευκολύνουμε τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας».

«Έχει γίνει σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Οι επιτυχίες δεν ήταν της κυβέρνησης αλλά κυρίως των επιχειρηματιών και των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια γιατί υπάρχουν πολλά περιθώρια να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Αν πετύχουμε, θα έχουμε καλύτερους μισθούς και καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος γύρω από τον οποίο πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι».

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Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών

Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε πέντε άξονες βιομηχανικής πολιτικής στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας»

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