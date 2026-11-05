Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε τελικά σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τη μετοχή της Coca Cola να σφυροκοπείται, μετά τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν για τις δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία. Η βουτιά της μετοχής, μάλιστα, παρέσυρε όλη την αγορά χαμηλότερα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,92% στις 2.611,41 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.597,13 μονάδων (-2,45%) και 2.683,98 μονάδων (+0,81%). Ο τζίρος ανήλθε στα 735,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 83,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 40,2 εκατ. τεμάχια αξίας 369,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,94% στις 6.694,89 μονάδες, ενώ στο -0,20% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.108,49 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,55% στις 3.138,46 μονάδες.

Βουτιά για Coca Cola

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το κλίμα να επιδεινώνεται ραγδαία μετά τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι εξετάζεται να δοθεί η διαχείριση της Multon, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αναψυκτικών στη Ρωσία, η οποία ανήκει στην Coca – Cola HBC, στην Bochkari LLC, παραγωγό μπύρας και αναψυκτικών με έδρα το Αλτάι.

Η προοπτική αυτή έφερε σημαντικές πιέσεις στη μετοχή της Coca Cola, η οποία από τα 60,40 ευρώ ενδοσυνεδριακά, υποχώρησε στα 50,50 ευρώ, καταγράφοντας με απώλειες 14,1%.

Οι πιέσεις στην Coca Cola όμως επεκτάθηκαν και σε άλλους τίτλους της αγοράς, ειδικά μετά και το άνοιγμα της Wall Street, η οποία σήμερα αποτυπώνει τις ανησυχίες για τις εξελίξεις στην αμερικανική διοίκηση. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται υπό το ενδεχόμενο παραίτησης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις αγορές..

Μέχρι εκείνη την ώρα πάντως, η αγορά κινείτο με έντονη μεταβλητότητα, χωρίς να αποκτήσει σαφή κατεύθυνση, με τις πιέσεις στα διυλιστήρια και στον Τιτάνα να αντισταθμίζονται εν μέρει από την ισχυρή άνοδο της Eurobank και της ΔΕΗ. Η επιλεκτικότητα παρέμεινε το βασικό χαρακτηριστικό της συνεδρίασης, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τίτλους και να αποφεύγουν τις ευρύτερες τοποθετήσεις.

Στο επίκεντρο όμως βρέθηκε η συναλλαγή στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διακινήθηκαν 35 εκατ. μετοχές στα 9,51 ευρώ, συνολικής αξίας περίπου 332,8 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της διάθεσης μέρους της συμμετοχής του Τζον Πόλσον μέσω της Paulson & Co.

Παρά το μεγάλο αυτό πακέτο, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και σε επίπεδο κανονικών συναλλαγών. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στράφηκε επίσης στα αποτελέσματα εννεαμήνου της Titan και της Metlen, καθώς και στο νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank με ορίζοντα το 2030, που έδωσαν πρόσθετο υλικό αξιολόγησης για τις εισηγμένες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, πέραν της βουτιάς της Coca Cola, οι απώλειες σε Motor Oil, Helleniq Energy και Τιτάν ξεπέρασαν το 4%, η ΕΛΧΑ έχασε 3,53%, ενώ η πτώση σε Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν μεγαλύτερη του 2%. Άνω του 1% ήταν οι απώλειες σε Cenergy, Aktor, Κύπρου, Aktor, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Credia Bank, Alpha Bank και Aegean.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Allwyn, Λάμδα και Πειραιώς, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΥΔΠΑ και Jumbo. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε ΔΕΗ, Εθνική και Optima Bank, με τη Eurobank να κλείνει στο +2,28%.