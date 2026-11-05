ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών

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Νέα μέτρα τα οποία θα ενταχθούν στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034 και θα αφορούν τους νέους αγρότες προκειμένου να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο μέλλον στη γεωργία ζητούν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI).

Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές ζητούν μια ειδική οικονομική δέσμευση και ζητούν το 10% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034 να δαπανηθεί αποκλειστικά σε νέους αγρότες.

Μεταξύ 2010 και 2020, η μέση ηλικία των αγροτών της ΕΕ αυξήθηκε από 55 σε 57 έτη

Οι συστάσεις τους περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, καθώς και εργαλεία για την προστασία των νέων αγροτών από την κλιματική αστάθεια και την αστάθεια της αγοράς.

Ζητούν επίσης, μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι αγροτικές περιοχές διαθέτουν τις απαραίτητες υπηρεσίες, υποδομές και συνθήκες διαβίωσης για την προσέλκυση νέων αγροτών.

Να σημειωθεί ότι μεταξύ 2010 και 2020, η μέση ηλικία των αγροτών της ΕΕ αυξήθηκε από 55 σε 57 έτη και ο αριθμός των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ηλικίας κάτω των 35 ετών μειώθηκε κατακόρυφα κατά 47%. Η γεωργία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά νέων εργαζομένων: 31%.

Ποιότητα ζωής

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ψυχική υγεία στον τομέα της γεωργίας και την ενίσχυση των υπηρεσιών που θα καλύπτουν την ασθένεια, τη γονική άδεια και τα μαθήματα κατάρτισης για τους αγρότες. Ζητούν επίσης να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, σημειώνοντας ότι επί του παρόντος το 26% των αγροτών κάτω των 40 ετών είναι γυναίκες.

Η εισηγήτρια Maria Walsh (ΕΛΚ, Ιρλανδία) δήλωσε: «Ανεξάρτητα από πολιτικές γραμμές, οι ευρωβουλευτές συνεργάστηκαν σε αυτήν την έκθεση με έναν σαφή στόχο: να διασφαλίσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας – ένα μέλλον που εξαρτάται από την προσέλκυση και την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία, εκτός αν τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, τους πόρους και τις ευκαιρίες για να πετύχουν».

Γι’ αυτό πιστεύω ότι η σύσταση να διατεθεί το 10% του επόμενου προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την ανανέωση των γενεών είναι τόσο σημαντική. Είναι αναμφίβολα φιλόδοξη, αλλά απολύτως απαραίτητη. Αυτή η δέσμευση στα χαρτιά πρέπει να οδηγήσει σε υποστήριξη επί τόπου, από τη βελτίωση της πρόσβασης στη γη και τη χρηματοδότηση έως την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους και ηλικιωμένους αγρότες.

Η υποστήριξη των γυναικών στη γεωργία ήταν επίσης μία από τις βασικές μου προτεραιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Χαίρομαι που βλέπω να συμπεριλαμβάνονται συστάσεις για ειδικά προγράμματα καθοδήγησης και συμβουλευτικής για τις γυναίκες, παράλληλα με την ισχυρότερη εκπροσώπηση των γυναικών στις γεωργικές οργανώσεις και στη λήψη αποφάσεων».