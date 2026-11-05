Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon

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Την διαχείριση της Multon, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αναψυκτικών στη Ρωσία, η οποία ανήκει στην Coca – Cola HBC, ζητά από τον Πούτιν η Bochkari LLC, παραγωγός μπύρας και αναψυκτικών με έδρα το Αλτάι.

Η «προσέγγιση», σύμφωνα με τη μεγάλη ρωσική οικονομική εφημερίδα «Kommersant», έγινε στα μέσα Οκτωβρίου, με την Bochkari LLC να απευθύνει στο Κρεμλίνο πρόταση να επιβάλει εξωτερική διαχείριση στην Multon JSC και την Multon Partners LLC, διορίζοντας την ίδια την εταιρεία ως προσωρινό διευθυντή.

Αρκετές πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση επιβεβαίωσαν στην Kommersant την εξέλιξη.

Το αίτημα διαβιβάστηκε στην κυβέρνηση για εξέταση και έχει ήδη λάβει «μερική υποστήριξη» από τους αρμόδιους υπουργούς, σύμφωνα με τις ίδιες πηφές.

Η Kommersant επικοινώνησε με την Bochkari και την Multon για σχόλια, τα οποία αναμένονται.

Το προφίλ της Bochkari

Η Bochkari είναι παραγωγός μπύρας και αναψυκτικών. Η εταιρεία καταχωρήθηκε το 1995 στο Κράι Αλτάι. Ο Vadim Smagin, ο κύριος ιδιοκτήτης της Bochkari LLC, ελέγχει το 97,9% των μετοχών, σύμφωνα με την SPARK.

Άλλοι εταίροι στην επιχείρηση περιλαμβάνουν τους Evgeny Bykovsky, Natalya Dolgikh και Nadezhda Mikhailova, οι οποίοι κατέχουν έκαστος μερίδιο 0,7%. Τα έσοδα της εταιρείας το 2025 ανήλθαν σε 8,64 δισεκατομμύρια ρούβλια (94 εκ. ευρώ) σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21,5% σε ετήσια βάση στα 808,6 εκατομμύρια ρούβλια (8,8 εκ. ευρώ). Το χαρτοφυλάκιο της Bochkari περιλαμβάνει τις ακόλουθες μάρκες: Bochkari, Weiss Berg, Nemetskoye, Altai Khan, Andreich, Domashnie Limonady, GOST Limonady και άλλες.

Ποια είναι η Multon

Η Multon είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αναψυκτικών στη Ρωσία.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 από τους επιχειρηματίες της Αγίας Πετρούπολης Dmitry Korzhev, Yuri Pilipenko και Dmitry Troitsky, οι οποίοι λάνσαραν, μεταξύ άλλων, τις μάρκες Rich και Nico.

Το 2005, η επιχείρησή τους εξαγοράστηκε από την Coca-Cola HBC για 501 εκατομμύρια δολάρια.

Έκτοτε, η Multon είναι γνωστή κυρίως ως ο ρωσικός εμφιαλωτής της Coca-Cola και των άλλων δημοφιλών ξένων εμπορικών σημάτων της εταιρείας.

Η Multon Partners LLC καταχωρήθηκε το 1999 και ήταν γνωστή ως Coca-Cola HBC Eurasia LLC μέχρι τα μέσα του 2022.

Η μητρική της εταιρεία, σύμφωνα με την SPARK, είναι η ελβετική Coca-Cola HBS AG. Οι ιδιοκτήτες της Multon JSC δεν αποκαλύπτονται.

Η επιχείρηση ανήκε προηγουμένως στην κυπριακή Adelink Limited.

Το 2022, η Coca-Cola ανέστειλε την εμφιάλωση των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων της στη Ρωσία.

Έκτοτε, η επιχείρηση της Multon έχει επικεντρωθεί σε τοπικές μάρκες όπως οι Dobry, Rich, Moya Semya, Pulpy, Burn, BonAqua και άλλες. Σύμφωνα με την SPARK, τα έσοδα της Multon Partners LLC το 2025 ανήλθαν σε 77,32 δισεκατομμύρια ρούβλια (841 εκ. ευρώ), σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4,2%.

Τα καθαρά κέρδη κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκαν 2,2 φορές, στα 10,25 δισεκατομμύρια ρούβλια (115 εκ. ευρώ).

Τα στοιχεία της Multon JSC μετά το 2023 δεν αποκαλύφθηκαν. Εκείνη την εποχή, τα έσοδά της ανήλθαν σε 46,66 δισεκατομμύρια ρούβλια (502 εκ. ευρώ), με καθαρά κέρδη 6,25 δισεκατομμύρια ρούβλια (68 εκ. ευρώ).

Multon: Ο μεγαλύτερος παραγωγός αναψυκτικών στη Ρωσία

Ο Mikhail Burmistrov, Διευθύνων Σύμβουλος της Infoline-Analytics, λέει ότι η Multon είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος παραγωγός αναψυκτικών στη Ρωσία. Εκτιμά τη συνολική αξία της εταιρείας σε τουλάχιστον 245 δισεκατομμύρια ρούβλια (2,6 δισ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων 150 δισεκατομμυρίων ρούβλι σε επιχειρηματική αξία και 95 δισεκατομμυρίων ρούβλι σε μετρητά.

Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στα έσοδα της Coca-Cola HBC από τη ρωσική θυγατρική της, τα οποία πέρυσι ανήλθαν σε 1,61 δισεκατομμύρια ευρώ ή 152,8 δισεκατομμύρια ρούβλια χωρίς ΦΠΑ με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι συναλλαγές που αφορούν την πώληση επιχειρήσεων ξένων εταιρειών στη Ρωσία παραδοσιακά περιλαμβάνουν σημαντική έκπτωση. Από το 2024, η ελάχιστη έκπτωση είναι 60%. Η εισαγωγή εξωτερικής διαχείρισης συχνά, αλλά όχι πάντα, σημαίνει την επακόλουθη πώληση της επιχείρησης, αν και η διαδικασία θεωρείται αναστρέψιμη.

Για παράδειγμα, ο Ιταλός κατασκευαστής οικιακών συσκευών Ariston Holding NV κατάφερε προηγουμένως να ανακτήσει τις ρωσικές του δραστηριότητες μετά την εισαγωγή εξωτερικής διαχείρισης.

Bochkari: Η Coca – Cola στηρίζει το Κίεβο

Για να δικαιολογήσουν τη θέση τους, ο όμιλος Bochkari, στην επιστολή του προς τον πρόεδρο, επισημαίνει ότι η απόφαση των ιδιοκτητών της Multon να αναστείλουν τις επενδύσεις στη Ρωσία επηρεάζει αρνητικά τη συνολική οικονομική κατάσταση και τα φορολογικά έσοδα της χώρας, αναφέρουν πηγές της Kommersant.

Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της επιστολής, η παγκόσμια εταιρεία Coca – Cola παρέχει υποστήριξη στην Ουκρανία και χορηγεί διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες οι Ρώσοι αθλητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν λόγω περιορισμών.

Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ως προσωρινοί διευθυντές, η Bochkari σκοπεύει να αναπτύξει επενδυτικές δραστηριότητες στα ιστορικά εδάφη της Ρωσίας και να διαθέσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση φιλανθρωπικών προγραμμάτων.

Ο Anton Stelmakov, ιδρυτής της Famous Amazing Brands, σημειώνει ότι στη ρωσική αγορά τα τελευταία χρόνια, συχνά συμβαίνει ένας μικρός κατασκευαστής να αποκτά μια μεγαλύτερη επιχείρηση. Ως εκ τούτου, πιστεύει ότι δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτήν την πρόταση. Η Bochkari έχει επίσης παρόμοια εμπειρία.

Τον Σεπτέμβριο, ο Vadim Smagin απέκτησε τη ρωσική επιχείρηση του πολωνικού κατασκευαστή κουτιών αλουμινίου Canpack.

Η Bochkari είχε επιχειρήσει προηγουμένως να λανσάρει τη δική της παραγωγή λεμονάδας με γεύση κόλα. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τη σειρά Bochkari Hit, η οποία τοποθετείται ως προϊόν υποκατάστασης εισαγωγών. Περιλαμβάνει ποικιλίες κόλας, πορτοκαλιού και εσπεριδοειδών στο εθνικό λιανικό εμπόριο.

Ο Anton Stelmakov σημειώνει ότι, παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες, κανένας τοπικός παραγωγός δεν έχει καταφέρει ακόμη να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της ρωσικής αγοράς ποτών με γεύση κόλα. Σημειώνει ότι όχι μόνο η Dobry αλλά και η αυθεντική Coca-Cola από το εξωτερικό κατέχει ηγετικές θέσεις.