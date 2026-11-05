Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

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Άλμα 11,1% σημείωσαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, και 10,9% στην ΕΕ, ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,5% στην ευρωζώνη και κατά 2,6% στην ΕΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Αύγουστο του 2026, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 2,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην ΕΕ.

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν αύξηση 13,2% σε ετήσια βάση ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο 2026 η αύξηση ήταν 3,9%.

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν αύξηση 13,2% σε ετήσια βάση ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο 2026 η αύξηση ήταν 3,9%.

Η ετήσια αύξηση στη χώρα μας ήταν μεγαλύτερη από την μέση αύξηση της ευρωζώνης (11,1%) και της ΕΕ (10,9%), αλλά αρκετά χαμηλότερη από τις «πρωταθλήτριες» Βουλγαρία (22,9%), Ιρλανδία (19,9%) και Λιθουανία (19%).

Όσον αφορά στη μηνιαία ήταν η τρίτη υψηλότερη αύξηση πίσω από Βουλγαρία (4,6%) και Λιθουανία (4,2%).

Ετήσια σύγκριση ανά κύρια βιομηχανική ομάδα και κράτος μέλος

Στη ζώνη του ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2026, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 7,1% για τα ενδιάμεσα αγαθά, 30,8% για την ενέργεια, 2,7% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, και 3,4% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ μειώθηκαν κατά 0,6% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας, εξαιρουμένης της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 3,5%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 6,8% για τα ενδιάμεσα αγαθά, 30,0% για την ενέργεια, 2,6% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, 3,2% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ μειώθηκαν κατά 0,6% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας, εξαιρουμένης της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 3,5%.