Τράπεζα Πειραιώς: Πακέτο 35 εκατ. μετοχών διέθεσε ο Τζον Πόλσον

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Πακέτο 35 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς άλλαξε χέρια στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης στο Euronext Athens, στην τιμή των 9,51 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο της διάθεσης μετοχών από τον βασικό μέτοχο Τζον Πόλσον, μέσω της Paulson & Co.

Η συναλλαγή ανήλθε συνολικά σε περίπου 332,8 εκατ. ευρώ, με τον αριθμό των μετοχών που τελικά διατέθηκαν να είναι σημαντικά υψηλότερος από τις αρχικές πληροφορίες για placement 25 εκατ. μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό εύρος τιμής διάθεσης είχε οριστεί μεταξύ 9,51 και 9,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το βιβλίο προσφορών έκλεισε με επιτυχία, καθώς η ζήτηση κάλυψε το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών. Η τελική τιμή διαμορφώθηκε στο κατώτατο όριο του εύρους, στα 9,51 ευρώ.

Πριν από τη συναλλαγή, ο Τζον Πόλσον κατείχε ποσοστό 14,18% στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω της Paulson & Co. Η τελευταία σημαντική αποεπένδυσή του είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχε διαθέσει επιπλέον 35 εκατ. μετοχές, στην τιμή των 4,58 ευρώ ανά μετοχή, αντλώντας περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Η νέα συναλλαγή αποτελεί μία ακόμη σημαντική κίνηση αναδιάρθρωσης της μετοχικής θέσης του Αμερικανού επενδυτή στην τράπεζα, με την αγορά να καλείται πλέον να αποτιμήσει την επίδραση της αυξημένης προσφοράς μετοχών και την ικανότητα απορρόφησής της από τους επενδυτές.