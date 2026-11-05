ΕΛΓΟ – Δήμητρα: Νέα παράταση για τους γεωργικούς συμβούλους

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Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως γεωργικών συμβούλων (Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και για την επικαιροποίηση των προϋποθέσεων πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.), αποφάσισε ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Οι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν γεωργικές συμβουλές είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Η προθεσμία παρατείνεται έως και την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, για:

την υποβολή αιτήσεων των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 28072/06.07.2026 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και

την επικαιροποίηση των προϋποθέσεων πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις και τα αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται/ολοκληρώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ http://agroadvisors.elgo.gr.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι

Οι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν γεωργικές συμβουλές είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών εντάσσονται στις Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Γ.Σ.Υ.), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027 και βασικό εργαλείο υποστήριξης των γεωργών στη βιώσιμη διαχείριση της γης και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καλύπτοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της γεωργικής δραστηριότητας.

Η πρόσβαση των γεωργών σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες και εξατομικευμένες συμβουλές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα, τον προσανατολισμό στην αγορά, την επιχειρηματικότητα, τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση κινδύνων.

Μέσω της ενίσχυσης του δικτύου των πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στην πράξη, η υποστήριξη των γεωργών στην προσαρμογή τους στις σύγχρονες προκλήσεις και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).