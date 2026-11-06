Alter Ego Media: Στρατηγική αναδιάρθρωση με στόχο την ενίσχυση της αξίας του περιεχομένου και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων

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Σε μια στρατηγική κίνηση που επαναπροσδιορίζει το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου προχωρά η Alter Ego Media, διαχωρίζοντας την τηλεοπτική λειτουργία του MEGA από την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορική εκμετάλλευση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης ενέκρινε στις 5 Νοεμβρίου τα σχέδια απόσχισης των δύο κλάδων και εισφοράς τους σε ισάριθμες κατά 100% θυγατρικές, τη MEGA Broadcasting και την Alter Ego Studios.

Η αναδιοργάνωση αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού μετασχηματισμού της Alter Ego Media από έναν παραδοσιακό όμιλο μέσων ενημέρωσης σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα Media & Entertainment, με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων και δυνατότητες επέκτασης πέρα από την εγχώρια αγορά.

Alter Ego Studios: Αυτόνομος πυλώνας ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης περιεχομένου

Στην Alter Ego Studios θα συγκεντρωθούν η ανάπτυξη και η παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου, καθώς και η εμπορική αξιοποίηση της ταινιοθήκης του MEGA. Με τη νέα δομή, ο Όμιλος αντιμετωπίζει το οπτικοακουστικό περιεχόμενο όχι αποκλειστικά ως κόστος προγράμματος για την υποστήριξη της τηλεοπτικής δραστηριότητας, αλλά ως αυτοτελές περιουσιακό στοιχείο με δυνατότητα δημιουργίας επαναλαμβανόμενων εσόδων και μακροχρόνιας οικονομικής αξίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συστηματική αξιοποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο για τις νέες παραγωγές όσο και για τους τίτλους της ταινιοθήκης. Η Alter Ego Studios θα μπορεί να αναπτύσσει και να διαθέτει περιεχόμενο όχι μόνο για τις ανάγκες του MEGA και των ψηφιακών καναλιών και μέσων του Ομίλου, αλλά και για διεθνείς πλατφόρμες streaming και άλλους διανομείς οπτικοακουστικού περιεχομένου. Έτσι διευρύνεται ο κύκλος εμπορικής αξιοποίησης κάθε παραγωγής και δημιουργούνται ευκαιρίες για νέα έσοδα από την ελληνική και τη διεθνή αγορά.

MEGA Broadcasting: Εστίαση στην αποδοτικότητα της τηλεοπτικής δραστηριότητας

Η MEGA Broadcasting θα αναλάβει τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού MEGA και τις συναφείς γραμμικές και on-demand υπηρεσίες του. Η εξειδίκευση αυτή θα επιτρέψει στη θυγατρική να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του σταθμού, στον καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην εμπορική αξιοποίηση της τηλεοπτικής του απήχησης.

Παράλληλα, η διακριτή οργάνωση της τηλεοπτικής λειτουργίας και της παραγωγής περιεχομένου επιτρέπει την αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δραστηριότητας.

Μεγαλύτερη διαφάνεια και ανάδειξη της οικονομικής αξίας των δραστηριοτήτων

Από χρηματοοικονομική σκοπιά, η νέα εταιρική δομή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει τον σαφέστερο διαχωρισμό δύο δραστηριοτήτων με διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά, επενδυτικές ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξης. Η τηλεοπτική δραστηριότητα στηρίζεται κυρίως στη διαφημιστική αγορά, ενώ η παραγωγή περιεχομένου μπορεί να αποφέρει έσοδα από διαφορετικές αγορές και μέσα διανομής, σε διαδοχικούς κύκλους εμπορικής αξιοποίησης.

Η νέα δομή αναμένεται να προσφέρει σαφέστερη εικόνα για την οικονομική απόδοση και τα περιουσιακά στοιχεία κάθε κλάδου. Αυτό θα διευκολύνει την αξιολόγηση της συνεισφοράς του στα αποτελέσματα του Ομίλου και την κατανομή κεφαλαίων με βάση τις επενδυτικές του προτεραιότητες. Η προσέγγιση αυτή συναντάται και διεθνώς στον κλάδο Media & Entertainment, όπου η παραγωγή και η διαχείριση δικαιωμάτων περιεχομένου συχνά οργανώνονται χωριστά από τη λειτουργία τηλεοπτικών δικτύων και πλατφορμών διανομής.

Στρατηγικός μετασχηματισμός χωρίς μεταβολή της ενοποιημένης οικονομικής θέσης

Η Alter Ego Media εκτιμά ότι η αναδιοργάνωση θα έχει ουδέτερη επίδραση στην ενοποιημένη οικονομική και περιουσιακή της διάρθρωση, καθώς οι δύο εταιρείες αποτελούν ήδη εξ ολοκλήρου θυγατρικές της και ενοποιούνται πλήρως.

Η ολοκλήρωση των αποσχίσεων προϋποθέτει τη λήψη των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ διασφαλίζεται η συνέχιση των εργασιακών σχέσεων και η διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που μεταφέρονται στις αντίστοιχες θυγατρικές.

Με τη νέα δομή, η τηλεοπτική διανομή και η παραγωγή περιεχομένου θα λειτουργούν ως δύο συμπληρωματικοί αλλά οικονομικά διακριτοί πυλώνες, με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.