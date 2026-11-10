Ασιατικά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι σε Nikkei και Kospi, κέρδη στις αγορές

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Nikkei να καταγράφει άλμα άνω του 2% και τον Kospi άνω του 4%, καθώς τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας και της Ιαπωνίας έδωσαν ώθηση στο επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, οι αγορές αξιολόγησαν τα μηνύματα της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) για τη συνέχιση της αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων της SoftBank.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,76%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε ισχυρά κέρδη 4,72%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 1,10%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,20%, ενώ ο Shenzhen Composite σημείωσε άνοδο 1,27%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε υψηλότερα κατά 0,31%.

Στις επιχειρήσεις

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η SoftBank ανακοίνωσε αύξηση 16% στις καθαρές πωλήσεις του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2026, οι οποίες ανήλθαν στα 2,21 τρισ. γεν (περίπου 14,03 δισ. δολάρια).

Ισχυρή ήταν και η επίδοση της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), με τα έσοδα του Οκτωβρίου να καταγράφουν άλμα 59,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 586,89 δισ. δολάρια Ταϊβάν (περίπου 17,9 δισ. δολάρια). Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,7%, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών στον κόσμο συνεχίζει να επωφελείται από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Μάκρο Κίνας

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών εξελίξεων, η Κίνα ανακοίνωσε εμπορικό πλεόνασμα, ενώ η Ιαπωνία κατέγραψε περιορισμό του εμπορικού της ελλείμματος, ενισχύοντας το κλίμα στις περιφερειακές αγορές.

Τράπεζα της Ιαπωνίας

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας επανέλαβε ότι προσανατολίζεται στη συνέχιση της αύξησης των επιτοκίων, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητά της να παρέμβει εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις το απαιτήσουν.

Σύμφωνα με τα πρακτικά από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, η υποκείμενη τάση του πληθωρισμού κινείται σε γενικές γραμμές συμβατά με τον στόχο σταθερότητας των τιμών του 2%. Υπό αυτές τις συνθήκες, μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκριναν ότι είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η αύξηση του βασικού επιτοκίου.

Η BoJ επισήμανε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζουν πλέον μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην αύξηση του κόστους δανεισμού, ενώ οι επιπτώσεις των προηγούμενων αυξήσεων επιτοκίων δεν έχουν εκδηλωθεί πλήρως. Την ίδια στιγμή, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παραμένουν διευκολυντικές.

Στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας διατυπώθηκαν, πάντως, διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την ταχύτητα της επόμενης φάσης σύσφιγξης. Μία άποψη υποστήριξε ότι η BoJ θα πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς το ουδέτερο επιτόκιο, ενώ άλλη τάχθηκε υπέρ μιας πιο σταδιακής προσέγγισης, με αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών για διάστημα αρκετών μηνών μετά από κάθε αύξηση.