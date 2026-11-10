Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε τροχιά για νέο ρεκόρ ο Stoxx 600, ανοδικά οι δείκτες

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Ανοδικά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να πλησιάζει εκ νέου τα ιστορικά υψηλά του, καθώς η νέα υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου περιορίζει τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τις πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,79%, στις 661 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,54%, στις 10.840 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 1,04%, στις 26.530 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,12%, στις 8.323 μονάδες.

Το πετρέλαιο

Καθοριστικό ρόλο στην ανοδική αντίδραση διαδραματίζει η νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού υποχωρούν κατά 1%, στα 91,56 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και παραμένοντας πλέον κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση των προσδοκιών για ενδεχόμενες διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η προοπτική περιορισμού του κινδύνου άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο οδηγεί τους επενδυτές σε επαναξιολόγηση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές της ενέργειας, περιορίζοντας παράλληλα τους φόβους για ένα νέο κύμα στασιμοπληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη.

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους λειτουργεί ως σημαντική ανάσα, καθώς περιορίζει τις πιέσεις στα λειτουργικά έξοδα και στα περιθώρια κερδοφορίας, τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον καταναλωτικό κλάδο.

Σε αναμονή του πληθωρισμού ΗΠΑ

Παρά τη θετική εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές, οι επενδυτές διατηρούν στραμμένο το βλέμμα τους στις ανακοινώσεις για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ για τον Οκτώβριο. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται με σχετικά συγκρατημένο ρυθμό, χωρίς ωστόσο να έχουν υποχωρήσει αρκετά ώστε να απομακρύνουν τις ανησυχίες της Fed για τον πληθωρισμό.

Περιμένοντας αποτελέσματα εταιρειών ΑΙ

Πέρα από τα μακροοικονομικά στοιχεία, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επερχόμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογικών υποδομών αναμένεται να δώσουν μια σαφέστερη εικόνα για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού κύκλου της AI.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η CoreWeave, πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα. Οι επιδόσεις της θα αποτελέσουν ένδειξη για τη ζήτηση εταιρικών πελατών και την ικανότητα διατήρησης των υψηλών επενδύσεων που απαιτεί η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.