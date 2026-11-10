 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Σηκώνει άγκυρα το Abeille Marengo και βάζει πλώρη για Κάρπαθο

Τελικές προετοιμασίες για το γαλλικό σκάφος Abeille Marengo - Η εντολή να βγει από το λιμάνι του Ηρακλείου - Στο πεδίο των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου ο προορισμός

Ηλεκτρισμός 10.11.2026, 16:58
Upd: 18:46
Σχολιάστε
Σηκώνει άγκυρα το Abeille Marengo και βάζει πλώρη για Κάρπαθο
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Great Sea Interconnector και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Προορισμός η Κάρπαθος

Πρώτος προορισμός του γαλλικού ερευνητικού σκάφους είναι η θαλάσσια περιοχή Νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου εκεί θα πραγματοποιήσει τις υποθαλάσσιες έρευνες για την εξεύρεση της καταλληλότερης διαδρομής του καλωδίου.

Το Abeille Marengo σε πρώτη φάση θα πραγματοποιήσει εν πλω τις απαραίτητες δοκιμές των οργάνων εξοπλισμού και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στο ακριτικό νησί, προκειμένου να επανεκκινήσει τις εργασίες από εκεί που είχαν διακοπεί πριν δύο χρόνια.

Οι εργασίες για τις έρευνες του GSI

Οι εργασίες βυθομέτρησης θα εκτελεστούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

Το project του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ισχυροποιήθηκε γεωπολιτικά αλλά και επιβεβαίωσε την οικονομική του βιωσιμότητα όταν εισήλθε ο γαλλικός όμιλος Meridiam με 66% στο σχήμα που είχε εξολοκλήρου μέχρι το καλοκαίρι ο ΑΔΜΗΕ του Great Sea Interconnector.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει χαρακτηριστεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση και από την Κομισιόν ύψους 680 εκατ. ευρώ. Για τον GSI έχει υποβληθεί και αίτημα προς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

GSI

Τα επόμενα βήματα για τον GSI

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και το επόμενο ορόσημο σε επίπεδο επιχειρησιακό και ρυθμιστικό είναι η αποδέσμευση του ποσού που πρέπει να αποδώσει η Λευκωσία με βάση τη διακρατική συμφωνία που έχει κάνει με την Αθήνα. Πρόκειται για 25 εκατ. ευρώ και για τα οποία σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δεσμευτεί να καταβληθούν με την έκδοση της NAVTEX.

Η ολοκλήρωση των ερευνών βυθού από το γαλλικό σκάφος ABEILLE MARENGO θα ανοίξουν το δρόμο και για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου του GSI από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΕπ εξετάζει με βάση τεχνικά και οικονομικά στοιχεία τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Η ανάμειξη των Γάλλων στον GSI

Το project του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ισχυροποιήθηκε γεωπολιτικά αλλά και επιβεβαίωσε την οικονομική του βιωσιμότητα όταν εισήλθε ο γαλλικός όμιλος Meridiam με 66% στο σχήμα που είχε εξολοκλήρου μέχρι το καλοκαίρι ο ΑΔΜΗΕ του Great Sea Interconnector.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει χαρακτηριστεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση και από την Κομισιόν ύψους 680 εκατ. ευρώ. Για τον GSI έχει υποβληθεί και αίτημα προς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Το μήκος της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στις τρεις χώρες (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ) με υποβρύχια και χερσαία καλώδια είναι 1.208 χλμ., εκ των οποίων τα 898 χλμ. αφορούν το τμήμα Κρήτης – Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του είναι στα 1.000 MW (Μεγαβάτ), η τάση είναι στα 500 Kv και το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων φτάνει και τα 3.000 μέτρα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1,9 δισ. ευρώ.

Παρέμβαση Παπασταύρου στην Βουλή

Παρέμβαση για τον απόπλου του Abeille Marengo έκανε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου,

«Σε συνέχεια όσων συζητήσαμε νωρίτερα με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να ενημερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι το Abeille Marengo μόλις απέπλευσε, με άδεια NAVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου, προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και, γιατί όχι, να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ.

»Άρα, προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, χωρίς ζητωκραυγές, για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου», ακτέληξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Business

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Ρωσία: Αδύνατη η ανάκτηση του 3% των δεδομένων της Yandex μετά τα πλήγματα σε data centers
World

Η ρωσική Yandex έχασε το 3% των δεδομένων μετά τις επιθέσεις σε data centers
Μητσοτάκης: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ για 1,2 εκατ. νοικοκυριά
Economy

Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Αυξημένο κατά 30% φέτος
Κωτσόβολος: Τα master hacks στη φετινή Black Friday
Business

Τα master hacks της Κωτσόβολος στη φετινή Black Friday
Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Τράπεζες

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Τζένσεν Χουάνγκ: Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia
World

Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Χουάνγκ υπενθυμίζουν ότι η ύπαρξη ενός και μόνο σημείου εξάρτησης δεν είναι ποτέ θετική εξέλιξη για μια μεγάλη εταιρεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
UBS για ελληνικές τράπεζες: Υπερβολική η διόρθωσή τους
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Υπερβολική η διόρθωσή τους

Έως 29% το περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες λέει η UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
EKT: Kαμπανάκι για νέα «φέσια»
Τράπεζες

Καμπανάκι ΕΚΤ στο Eurogroup - Κίνδυνος για νέα «φέσια»

Η πίεση από την ενέργεια και το ακριβό χρήμα απειλεί να περάσει από τα ταμεία των επιχειρήσεων - Οι προειδοποιήσεις της Φρανκφούρτης και τα δάνεια αυξημένου κινδύνου των ελληνικών τραπεζών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σκλαβενίτης: Τα ντεσού του mega deal με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Business

Τα ντεσού του deal του Σκλαβενίτη με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Πώς έκλεισε το deal η Σκλαβενίτης - Τι κερδίζουν οι δυο πλευρές και πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Σηκώνει άγκυρα το Abeille Marengo και βάζει πλώρη για Κάρπαθο
Ηλεκτρισμός
Upd: 18:46

Απέπλευσε το Abeille Marengo - Έβαλε πλώρη για Κάρπαθο

Τελικές προετοιμασίες για το γαλλικό σκάφος Abeille Marengo - Η εντολή να βγει από το λιμάνι του Ηρακλείου - Στο πεδίο των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου ο προορισμός

Χρήστος Κολώνας
Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
Πολιτική

Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

Αυτό που θα μετρήσει και αυτό από το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Υδρογονάνθρακες: Υποβλήθηκαν 3 προσφορές για τον διαγωνισμό σεισμικών ερευνών
Φυσικό αέριο

Υποβλήθηκαν 3 προσφορές για τον διαγωνισμό σεισμικών ερευνών

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ηλεκτρικό ρεύμα: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά από τα κυμαινόμενα σε σταθερά τιμολόγια
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε τροπολογία για τα τιμολόγια ρεύματος - Τι προβλέπει

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα τιμολόγια στα σταθερά. «Δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI

Μήνυμα από τους Γάλλους της Nexans για την επανεκκίνηση των ερευνών του GSI - Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο απόπλους του Abeille Marengo

Χρήστος Κολώνας
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, μέσω της Κω στη συνέχεια θα διασυνδεθούν απευθείας στην υψηλή τάση η Ρόδος και η Κάρπαθος

Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI
Ηλεκτρισμός

Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI

Τελευταίες προετοιμασίες στο γαλλικό σκάφος πριν τον απόπλου για τις θαλάσσιες έρευνες του GSI - Οι εργασίες στα πρώτα ναυτικά μίλια - Η άφιξη στην Κάρπαθο

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,40%, στις 659 μονάδες

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Business

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία

Η ΔΕΗ απέκτησε από την ABO Energy GmbH & Co. KGaA 12 θυγατρικές της στην Ουγγαρία - Κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος έως 1,1 GW

Ρωσία: Αδύνατη η ανάκτηση του 3% των δεδομένων της Yandex μετά τα πλήγματα σε data centers
World

Η ρωσική Yandex έχασε το 3% των δεδομένων μετά τις επιθέσεις σε data centers

Η Yandex αποδίδει την απώλεια των δεδομένων στις σοβαρές ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός και στην έλλειψη αντιγράφων ασφαλείας

Μητσοτάκης: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ για 1,2 εκατ. νοικοκυριά
Economy

Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Αυξημένο κατά 30% φέτος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τον προϋπολογισμό»

Κωτσόβολος: Τα master hacks στη φετινή Black Friday
Business

Τα master hacks της Κωτσόβολος στη φετινή Black Friday

Η Κωτσόβολος υπόσχεται αποκλειστικές προσφορές, μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές και νέες επιλογές για ιδιώτες και επαγγελματίες στην Black Friday

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Τράπεζες

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του

O B. Ψάλτης, CEO του ομίλου Alpha Bank, ανέδειξε τον ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου αναπτυξιακού μοντέλου

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου
Business

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου

Η φαρμακοβιομηχανία συνδυάζει την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, τις εξαγωγές και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Γαλλία: Κοινοβουλευτική εμπλοκή στον  προϋπολογισμό του 2027
World

Γαλλία: Κοινοβουλευτική εμπλοκή στον  προϋπολογισμό του 2027

Τι αναφέρει σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Τάσος Μαντικίδης
Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη
Τεχνολογία

Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη

Ό,τι χτίζουμε στην έρευνα, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, δηλώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Euronext Athens: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο

Πρόκειται για τον Euronext Athens ESG Index και τον Euronext Athens ESG Tilted Index, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με βάση αξιολογήσεις και δεδομένα ESG της Sustainalytics

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε το ΧΑ η διήμερη άνοδος

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια
Πολιτική

Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια

Η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου

Αγης Μάρκου
Σηκώνει άγκυρα το Abeille Marengo και βάζει πλώρη για Κάρπαθο
Ηλεκτρισμός
Upd: 18:46

Απέπλευσε το Abeille Marengo - Έβαλε πλώρη για Κάρπαθο

Τελικές προετοιμασίες για το γαλλικό σκάφος Abeille Marengo - Η εντολή να βγει από το λιμάνι του Ηρακλείου - Στο πεδίο των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου ο προορισμός

Χρήστος Κολώνας
Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα – Αυξημένη η προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Τι να προσέξετε

Σύμφωνα με πληροφορίες φέτος οι πληρωμές μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τις 23 Δεκεμβρίου για το επίδομα θέρμανσης

Wall Street: Πτωτικό άνοιγμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Wall Street

Πτωτική η Wall Street, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, με το κλίμα να επηρεάζεται από τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies