Σηκώνει άγκυρα το Abeille Marengo και βάζει πλώρη για Κάρπαθο

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Η Great Sea Interconnector και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Προορισμός η Κάρπαθος

Πρώτος προορισμός του γαλλικού ερευνητικού σκάφους είναι η θαλάσσια περιοχή Νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου εκεί θα πραγματοποιήσει τις υποθαλάσσιες έρευνες για την εξεύρεση της καταλληλότερης διαδρομής του καλωδίου.

Το Abeille Marengo σε πρώτη φάση θα πραγματοποιήσει εν πλω τις απαραίτητες δοκιμές των οργάνων εξοπλισμού και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στο ακριτικό νησί, προκειμένου να επανεκκινήσει τις εργασίες από εκεί που είχαν διακοπεί πριν δύο χρόνια.

Οι εργασίες για τις έρευνες του GSI

Οι εργασίες βυθομέτρησης θα εκτελεστούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

Το project του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ισχυροποιήθηκε γεωπολιτικά αλλά και επιβεβαίωσε την οικονομική του βιωσιμότητα όταν εισήλθε ο γαλλικός όμιλος Meridiam με 66% στο σχήμα που είχε εξολοκλήρου μέχρι το καλοκαίρι ο ΑΔΜΗΕ του Great Sea Interconnector.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει χαρακτηριστεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση και από την Κομισιόν ύψους 680 εκατ. ευρώ. Για τον GSI έχει υποβληθεί και αίτημα προς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Τα επόμενα βήματα για τον GSI

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και το επόμενο ορόσημο σε επίπεδο επιχειρησιακό και ρυθμιστικό είναι η αποδέσμευση του ποσού που πρέπει να αποδώσει η Λευκωσία με βάση τη διακρατική συμφωνία που έχει κάνει με την Αθήνα. Πρόκειται για 25 εκατ. ευρώ και για τα οποία σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δεσμευτεί να καταβληθούν με την έκδοση της NAVTEX.

Η ολοκλήρωση των ερευνών βυθού από το γαλλικό σκάφος ABEILLE MARENGO θα ανοίξουν το δρόμο και για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου του GSI από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΕπ εξετάζει με βάση τεχνικά και οικονομικά στοιχεία τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Η ανάμειξη των Γάλλων στον GSI

Το project του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ισχυροποιήθηκε γεωπολιτικά αλλά και επιβεβαίωσε την οικονομική του βιωσιμότητα όταν εισήλθε ο γαλλικός όμιλος Meridiam με 66% στο σχήμα που είχε εξολοκλήρου μέχρι το καλοκαίρι ο ΑΔΜΗΕ του Great Sea Interconnector.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει χαρακτηριστεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση και από την Κομισιόν ύψους 680 εκατ. ευρώ. Για τον GSI έχει υποβληθεί και αίτημα προς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Το μήκος της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στις τρεις χώρες (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ) με υποβρύχια και χερσαία καλώδια είναι 1.208 χλμ., εκ των οποίων τα 898 χλμ. αφορούν το τμήμα Κρήτης – Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του είναι στα 1.000 MW (Μεγαβάτ), η τάση είναι στα 500 Kv και το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων φτάνει και τα 3.000 μέτρα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1,9 δισ. ευρώ.

Παρέμβαση Παπασταύρου στην Βουλή

Παρέμβαση για τον απόπλου του Abeille Marengo έκανε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου,

«Σε συνέχεια όσων συζητήσαμε νωρίτερα με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να ενημερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι το Abeille Marengo μόλις απέπλευσε, με άδεια NAVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου, προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και, γιατί όχι, να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ.

»Άρα, προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, χωρίς ζητωκραυγές, για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου», ακτέληξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.