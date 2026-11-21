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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τον Βλαντιμίρ Πούτιν «δολοφόνο», απαντώντας στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος αποκάλεσε τον ρώσο ηγέτη «φίλο» του– κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Μιλώντας στο CNN, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εναπόκειται στον αμερικανό Πρόεδρο το «πώς θα αποκαλέσει τον Πούτιν», αλλά «για εμάς, είναι εχθρός… για εμάς, είναι δολοφόνος».

Πριν από την ιστορική τριμερή συνάντηση της Πέμπτης με τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Πούτιν, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο» του, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν «εξαιρετική σχέση εδώ και πολλά χρόνια».

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα –μεταξύ των οποίων ένα αγόρι– και να τραυματιστούν 52, έπειτα από πλήγματα με πυραύλους και drones στην πόλη καταγωγής του Ζελένσκι, το Κρίβι Ριχ, στην κεντρική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS) ανέφερε ότι 11 άτομα τραυματίστηκαν επίσης στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά), καθώς και ένα άτομο στο Ρίβνε (βορειοδυτικά).

Ο Τραμπ επιμένει ότι Ζελένσκι και Πούτιν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο

Την Παρασκευή, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα που είχαν στόχο γέφυρες στην πρωτεύουσα Κίεβο και σιδηροδρομικούς σταθμούς στη δυτική Ουκρανία. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση ως τη «μεγαλύτερη φέτος», καθώς περιλάμβανε ένα μπαράζ 110 πυραύλων –εκ των οποίων 27 βαλλιστικοί– και περισσότερων από 400 drones.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ημέρες αφότου η Ουκρανία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Γέφυρα της Κριμαίας.

Λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις της Παρασκευής στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο Πούτιν «θα ήθελε πολύ να τερματίσει τον πόλεμο».

«Και οι δύο (σ.σ. Ζελένσκι και Πούτιν) θέλουν να τον τερματίσουν, και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι διατηρώ μια σχέση μαζί τους», ανέφερε την Παρασκευή.

Ο Τραμπ επέμεινε στον χαρακτηρισμό του Ρώσου ηγέτη ως «φίλου», διευκρίνισε ωστόσο ότι «δεν μπορεί να γνωρίζει» αν ο Πούτιν είναι φίλος των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι, για τους περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο, είναι δολοφόνος, επειδή σκοτώνει –μάλιστα, σκοτώνει κάθε μέρα και κάθε νύχτα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο CNN. Δήλωσε επίσης ότι το να αναφέρεται κανείς στον Πούτιν σαν να είναι «φίλος», σημαίνει ότι «δεν αισθάνεται αρκετή πίεση».

Πηγή: in.gr