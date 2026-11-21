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Έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 υποβάλλονται οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά οικογένειες που δεν έλαβαν voucher κατά την πρώτη διαδικασία του προγράμματος για την περίοδο 2026-2027, ανεξάρτητα από το αν είχαν υποβάλει αίτηση ή δεν πληρούσαν τότε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η αύξηση κατά 2.000 ευρώ των εισοδηματικών ορίων, ενώ τα voucher ενισχύονται κατά 10%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι ανακοινωμένες αξίες των voucher αυξάνονται κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς.

Για βρεφική θέση με σίτιση, το ποσό αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ.

Για παιδική θέση με σίτιση, η αξία διαμορφώνεται σε 2.873 ευρώ, από 2.612 ευρώ προηγουμένως.

Αντίστοιχα, η αξία αναφοράς του voucher μειωμένης ενίσχυσης αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.