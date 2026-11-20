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Ουσιαστική εφαρμογή της έκθεσης Ντράγκι ζήτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας με στόχο την κοινή ευρωπαϊκή δράση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ομιλία του στο συνέδριο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με πρωτοβουλία της προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου, Ελίζας Βόζεμπεργκ.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται στους εκλεγμένους εκπροσώπους της, οι οποίοι γνωρίζουν τις ανάγκες των κοινωνιών τους, σημειώνοντας ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά και διοικητικά όργανα οφείλουν να ακούνε τις θέσεις και τις προτάσεις τους και να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.

«Αυτή είναι η ψυχή και η καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μεγάλοι Ευρωπαίοι ηγέτες στο παρελθόν, συνέβαλαν στη δημιουργία της ευρωπαϊκής μας οικογένειας και στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ιδέας, αναγνωρίζοντας ότι στο επίκεντρο των πολιτικών μας πρέπει να βρίσκονται οι άνθρωποι, οι κοινωνίες και τα κράτη. Και, βεβαίως, πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο που θα εφαρμόζει τις πολιτικές των εκλεγμένων εκπροσώπων των ευρωπαϊκών χωρών» .

Και πρόσθεσε: «Η έκθεση Ντράγκι, πριν από περίπου δύο χρόνια, αποτέλεσε σημείο καμπής για όσα ζητούσαμε εμείς οι Ευρωπαίοι, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, το κόστος των αγαθών και την ευημερία των ευρωπαϊκών οικογενειών. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αποφασιστικοί στην εφαρμογή πολιτικών που υπηρετούν αυτούς τους στόχους».

Αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία, ο Υπουργός σημείωσε:

«Η Ελλάδα διαθέτει το 61% του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκόσμιου στόλου, τη στιγμή που το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για να κατανοήσουμε τι διακυβεύεται σήμερα στην Ευρώπη και στον κόσμο.

»Δυστυχώς, έχουμε έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης και έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η ροή στα Στενά του Ορμούζ έχει διαταραχθεί, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, καθώς από εκεί διακινείται το 20% του πετρελαίου και το 25% του φυσικού αερίου, ενώ αντιμετωπίζουμε προβλήματα και στην προμήθεια των λιπασμάτων.

»Και με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται για πέμπτο χρόνο τώρα, αντιμετωπίζουμε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην ενέργεια και στις τιμές των βασικών αγαθών.

»Επομένως, όσο περισσότερο ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, όσο περισσότερο επενδύουμε στα λιμάνια μας και στη ναυτιλία, στις υποδομές μας και διαμορφώνουμε ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο περισσότερες δυνατότητες δημιουργούμε για ανάπτυξη στις χώρες μας, για εξαγωγές των προϊόντων μας και για ευημερία».

Η στάση της Ελλάδας απέναντι στο πλαίσιο του Net-Zero Framework

Όπως επισήμανε, η σημασία της ναυτιλίας στις οικονομίες των χωρών και στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών εξηγεί τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο πλαίσιο του Net-Zero Framework, στον ΙΜΟ και στην Ευρώπη:

«Είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης. Όμως, σήμερα, το μεταβατικό καύσιμο είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη λύση, καθώς οι ποσότητες των εναλλακτικών καυσίμων που παράγονται αντιστοιχούν μόλις στο 0,5% των παγκόσμιων αναγκών. Και εμείς πηγαίναμε να επιβάλουμε στη ναυτιλία μια οικονομική επιβάρυνση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση με καύσιμα που ακόμη δεν διαθέτουμε. Αν αυτό συνέβαινε, θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τον πληθωρισμό, τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των προϊόντων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό θα ήταν καταστροφικό για μια Ευρώπη που ήδη πιέζεται από τον πληθωρισμό και αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση και ακρίβεια».

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο των λιμανιών και των υποδομών τους στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας:

«Τα λιμάνια μας έχουν στρατηγική σημασία. Γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επενδύσουν ξανά στα ναυπηγεία, στη ναυτιλία, στη μεταφορά ενέργειας διά θαλάσσης και στα λιμάνια και γιατί η Κίνα και οι χώρες της Ανατολής το κάνουν ήδη; Γιατί αυτοί οι τομείς θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στους παγκόσμιους συσχετισμούς ισχύος και στις αποφάσεις που θα ληφθούν και για τα επόμενα 25 χρόνια. Εμείς, όμως, ως Ευρωπαίοι, έχουμε ήδη αυτό το πλεονέκτημα. Έχουμε τον στόλο και έχουμε τα λιμάνια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουμε. Επομένως, και σε ό,τι αφορά το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, το ETS, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμανιών και να αναζητούμε τρόπους ενίσχυσής της, αντί να τα αποδυναμώνουμε σε σχέση με άλλα λιμάνια της Μεσογείου ή του υπόλοιπου κόσμου.»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση να έχει η ναυτιλία πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την ελληνική Προεδρία της ΕΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Καθώς πρόκειται να αναλάβουμε την ευρωπαϊκή Προεδρία τους επόμενους μήνες, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορώ να ανακοινώσω ότι θα διοργανώσουμε Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της ΕΕ, ειδικά αφιερωμένο στη ναυτιλία. Και θα ζητήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα, από την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κα Μ. Τραυλού, καθώς και από τους επικεφαλής της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, να συμμετάσχουν μαζί με εσάς και με εμάς, τους ευρωβουλευτές, τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων και το Υπουργείο, σε ουσιαστικές συζητήσεις για το μέλλον του κλάδου. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές τους, ώστε να ευημερήσουν οι πολλοί, τους οποίους εκπροσωπούμε και στηρίζουμε. Αυτός είναι ο δρόμος για να προχωρήσουμε μπροστά, όλοι μαζί».