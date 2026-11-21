Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει σε εταιρίες ανά τον κόσμο εξαιτίας των κυβερνοεπιθέσεων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα.

«Να προστατεύσουμε την ψηφιακή μας καθημερινότητα»

Μόλις εχθές, νέα μαζική κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» την «καρδιά» του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος, με Visa, Mastercard και JP Morgan να βρίσκονται στο στόχαστρο των χάκερς.

Υπό αυτό το κλίμα, το κιτ επιβίωσης των 72 ωρών γίνεται ανάρπαστο και στη χώρα μας, με συγκεκριμένα είδη, όπως προϊόντα φωτισμού και ραδιόφωνα, να παρουσιάζουν αύξηση πωλήσεων πάνω από 300%.

«Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε χτίσει ένα ψηφιακό κράτος, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουμε είναι να πρέπει να προστατεύσουμε την ψηφιακή μας καθημερινότητα. Γιατί πλέον η κυβερνοασφάλεια έχει να κάνει όχι μόνο με το κράτος, έχει να κάνει με την υγεία, με την οικονομία, τις μεταφορές», λέει στο MEGA ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ΓΓ πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακής διακυβέρνησης.

«Κάνουμε μία πολύ σημαντική προσπάθεια νομίζω όλοι μας στη χώρα αυτή και βεβαίως και εμείς στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να έχουμε ασφαλή συστήματα και να μπορούμε όχι μόνο να τα προστατεύσουμε, αλλά και να διατηρήσουμε την καλή λειτουργία τους. Αυτό δηλαδή που ονομάζεται ανθεκτικότητα για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερες συνθήκες, να μην έχουμε προβλήματα αν κάτι παρουσιαστεί».

«Να έχουμε ενημερωμένα εργαλεία»

Όπως λέει ο ίδιος:

«Είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι αλληλοσυνδεδεμένος. Δηλαδή για να έχουμε μία υπηρεσία που λειτουργεί σωστά, κάτι άλλο προσφέρεται από μία άλλη χώρα, από κάποιον άλλο κατασκευαστή και υπάρχουν κομματάκια τα οποία είναι κομματάκια ενός παζλ, τα οποία όλα πρέπει να είναι σε καλή λειτουργία προκειμένου να μπορέσουμε να ξέρουμε ότι όντως η καθημερινότητά μας δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Για τον λόγο αυτόν και εμείς θα πρέπει να αναζητούμε και εναλλακτικές».

«Στα θέματα που έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει 100% βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει ποτέ κανένα πρόβλημα, διότι υπάρχει ένας αγώνας ο οποίος είναι πλέον καθημερινός και μεταβάλλονται τα πράγματα στιγμή με την στιγμή», συμπληρώνει, προσθέτοντας:

«Η πρώτη πτυχή που έχει να κάνει με την κυβερνοεπίθεση και την κυβερνοάμυνα, δηλαδή με το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, έχει να κάνει με το να έχουμε ενημερωμένα εργαλεία τα οποία μπορούν γρήγορα να εντοπίσουν ένα πρόβλημα και να τα βάλουμε μπροστά προκειμένου να μην περαιτέρω ας πούμε προωθηθεί αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο έχει να κάνει όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό με τους ανθρώπους. Θα πρέπει να έχουμε προσωπικό το οποίο να είναι ενημερωμένο για τις τεχνολογικές εξελίξεις».

«Έχουμε πλάνα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε εναλλακτικές λειτουργίες, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε, να συνεχίσουμε την καλή λειτουργία των συστημάτων μας σε περίπτωση που παρουσιαστούν διάφορα ζητήματα», καταλήγει.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διορθώσεις που αναμένονται στον ΚΟΚ, στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών και στο «gov.gr».