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Στα 10 ευρώ ανά μετοχή αναμένεται να διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο ανάδοχο της έκδοσης. Εάν επιβεβαιωθεί και στο κλείσιμο η τιμή, η ΜΕΤΚΑ αποτιμάται πέριξ του 1 δισ.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, το βιβλίο προσφορών έχει ήδη καλυφθεί σε ολόκληρο το εύρος τιμών, με την εκδηλωθείσα ζήτηση να υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος της προσφοράς.

Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν την έκδοση νέων μετοχών και την άντληση κεφαλαίων από την εταιρεία.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Η αναμενόμενη τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή δεν αποτελεί ακόμη την οριστική τιμή διάθεσης, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών να αναμένεται εντός της ημέρας.