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Στα 10 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες πληροφορίες, η τιμή διάθεσης στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της ΜΕΤΚΑ, μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Η ζήτηση από τους επενδυτές ξεπέρασε το μέγεθος της προσφοράς, καθώς το βιβλίο είχε καλυφθεί σε ολόκληρο το εύρος τιμών. Με βάση την τιμή των 10 ευρώ, η χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώνεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει την έκδοση έως 25 εκατ. νέων μετοχών, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και την πώληση έως 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη μητρική Metlen. Από τα 300 εκατ. ευρώ της συναλλαγής, τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν νέα κεφάλαια για τη ΜΕΤΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο συνδέεται με την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της αυτονομίας και την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, με έμφαση στις υποδομές, στις παραχωρήσεις και στα έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Από τα κεφάλαια της αύξησης, ποσό έως 84 εκατ. ευρώ προορίζεται για την κάλυψη υφιστάμενων επενδυτικών δεσμεύσεων του ομίλου σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων κατά την περίοδο 2026-2029. Μάλιστα, η δημόσια προσφορά πραγματοποιείται σε μια περίοδο σημαντικής ενίσχυσης των οικονομικών επιδόσεων της ΜΕΤΚΑ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά περίπου 68%, στα 444 εκατ. ευρώ, από 263,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, η οποία διαμορφώθηκε στα 67,96 εκατ. ευρώ, έναντι 27,12 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 151%.

Η βελτίωση δεν περιορίστηκε στην αύξηση των εργασιών, καθώς το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 20%, από 13,8%, ενώ το καθαρό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 15,3%, έναντι 10,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το ανεκτέλεστο και οι προοπτικές

Ένα από τα βασικά στοιχεία που “συνοδεύουν” τη ΜΕΤΚΑ στη Λ. Αθηνών είναι το χαρτοφυλάκιο έργων που έχει εξασφαλίσει.

Στα τέλη Ιουνίου 2026, το συνολικό ανεκτέλεστο και τα έργα σε προχωρημένο προσυμβατικό στάδιο ανέρχονταν σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1 δισ. ευρώ αφορούσε έργα που βρίσκονταν σε προχωρημένη φάση πριν από την υπογραφή συμβάσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει σε πέντε έργα ΣΔΙΤ, με την εκτιμώμενη καθαρή παρούσα αξία των πληρωμών διαθεσιμότητας να ανέρχεται σε περίπου 685 εκατ. ευρώ, σε βάση συμμετοχής 100%.

Στο επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται επίσης η UNISON, μέσω της οποίας ο όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών.