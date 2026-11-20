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Στα 10 ευρώ ανά μετοχή ορίστηκε η τελική τιμή διάθεσης της ΜΕΤΚΑ, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Η τιμή διαμορφώθηκε στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους των 10 έως 11,50 ευρώ και είναι ενιαία για τους επενδυτές της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και τους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Συνολικά διατίθενται 30 εκατ. μετοχές, με τη συνολική αξία της προσφοράς να ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Πού πηγαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ

Από τις 30 εκατ. μετοχές, οι 25 εκατ. είναι νέες και εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ. Με την τιμή διάθεσης στα 10 ευρώ, τα μικτά έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες 5 εκατ. μετοχές είναι υφιστάμενες και διατίθενται από τη Metlen, στην οποία αναλογούν 50 εκατ. ευρώ από την πώληση.

Στην ελληνική προσφορά τα δύο τρίτα των μετοχών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜΕΤΚΑ, 20 εκατ. μετοχές, δηλαδή το 66,67% της συνολικής προσφοράς, κατανέμονται στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες 10 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33,33%, κατανέμονται στη θεσμική προσφορά προς επενδυτές εκτός Ελλάδας και ΗΠΑ.

Μπενρουμπή: Ψήφος εμπιστοσύνης

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, χαρακτήρισε την ανταπόκριση στην προσφορά ως «ψήφο εμπιστοσύνης» στην εταιρεία και στην ικανότητά της να πετυχαίνει τους στόχους της.

Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, δήλωσε: «Η ισχυρή ανταπόκριση στην Αρχική Δημόσια Προσφορά της METKA αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία που έχουμε δημιουργήσει, στους ανθρώπους μας και στην ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον αγορών αντανακλά τόσο την αξιοπιστία που έχουμε χτίσει διαχρονικά όσο και την ικανότητά μας να κινούμαστε αποφασιστικά, όταν διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά. Ευχαριστώ θερμά τους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη τους. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτήν, μέσα από πειθαρχημένη ανάπτυξη και συνεχιζόμενη συνέπεια στην επίτευξη των στόχων μας».

Η αναλυτική κατανομή ανά κατηγορία επενδυτών αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς, προβλέπεται να ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Euronext Athens.