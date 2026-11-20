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Την ταχεία αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, τα υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας αναδεικνύει η Fitch Ratings στη νέα της έκθεση για την Ελλάδα, εκτιμώντας ότι το ελληνικό χρέος θα υποχωρήσει κάτω από το αντίστοιχο της Ιταλίας έως το τέλος του 2026, παύοντας να είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη. Παράλληλα, οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί στο 124,6% το 2028, από 145,4% το 2025, αν και επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να αποτελεί βασικό περιοριστικό παράγοντα για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Στην έκθεσή της, η Fitch εξηγεί ότι η διατήρηση της αξιολόγησης της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB στηρίζεται στη συνετή δημοσιονομική πολιτική, στη μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής του χρέους και στα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου. Ωστόσο, εξακολουθεί να εντοπίζει αδυναμίες στα εξωτερικά ισοζύγια και διαρθρωτικές επιβαρύνσεις που κληροδότησε η κρίση χρέους, παρά τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος.

Η Ελλάδα παύει να έχει το υψηλότερο χρέος στην ευρωζώνη

Σύμφωνα με τη Fitch, η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν τη βιωσιμότητά του και την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας.

Ο οίκος προβλέπει ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα υποχωρήσει από το 145,4% του ΑΕΠ το 2025 στο 124,6% το 2028, καταγράφοντας μείωση 20,8 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε τρία χρόνια.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, στη σταθερή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, στην ευνοϊκή διαφορά μεταξύ επιτοκίων και οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και στην ενεργή διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Παρά τη βελτίωση, το ελληνικό χρέος παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τη διάμεση τιμή του 56,9% του ΑΕΠ για τις χώρες με αξιολόγηση BBB.

Ωστόσο, η Fitch εκτιμά ότι έως το τέλος του 2026 θα υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο του ιταλικού χρέους, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην κατέχει πλέον την πρώτη θέση στην ευρωζώνη ως προς τον λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.

Η μεγάλη διάρκεια του χρέους περιορίζει τους κινδύνους

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Fitch στη δομή του ελληνικού δημόσιου χρέους, η οποία περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους αναχρηματοδότησης, παρά το υψηλό συνολικό ύψος των υποχρεώσεων.

Η μέση διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται στα 19 χρόνια, ενώ μεγάλο μέρος του χρέους αποτελείται από δάνεια με ευνοϊκούς όρους και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου.

Παράλληλα, το ελληνικό Δημόσιο διαθέτει σημαντικό ταμειακό απόθεμα, το οποίο η Fitch υπολογίζει σε περίπου 12% του ΑΕΠ το 2026.

Το τεκμαρτό επιτόκιο εξυπηρέτησης του χρέους παραμένει χαμηλό, κοντά στο 1,5%, έναντι εκτιμώμενης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ περίπου 4%.

Η διαφορά αυτή λειτουργεί ευνοϊκά για τη δυναμική του χρέους, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται ονομαστικά με ταχύτερο ρυθμό από το μέσο κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάμενων υποχρεώσεων.

Κατά τη Fitch, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ το 2026

Η δημοσιονομική επίδοση αποτελεί ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας, με τη Fitch να επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ισχυρά σε σύγκριση με χώρες αντίστοιχης πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Για το 2026 προβλέπει συνολικό πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 0,6% του ΑΕΠ, όταν η διάμεση επίδοση των χωρών της κατηγορίας BBB αντιστοιχεί σε έλλειμμα 3,1%. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ.

Οι προβλέψεις ενσωματώνουν τα μόνιμα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την προσωρινή ενεργειακή στήριξη και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Η Fitch θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας μετά την πανδημία αντανακλούν τη διατήρηση συνετής πολιτικής, η οποία διαθέτει ευρεία πολιτική και κοινωνική υποστήριξη.

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας αποδίδει επίσης στους θεσμικούς κανόνες, όπως ο εγχώριος δημοσιονομικός κανόνας του 2025 και το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Αναφορικά με το 2027, η Fitch αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική θα είναι πιο χαλαρή, αλλά εκτιμά ότι πρόκειται για μετριασμό της προηγούμενης υπεραπόδοσης και όχι για αποδυνάμωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ανάπτυξη 2% έως το 2028 με κινητήρα τις επενδύσεις

Θετική παραμένει η εκτίμηση της Fitch και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και την αυξημένη αβεβαιότητα. Ο οίκος προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2% την περίοδο 2026–2028, υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ο βασικός μοχλός της οικονομικής δραστηριότητας, με τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Fitch επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στηρίζεται στα έργα που συνδέονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Next Generation EU, στις δημόσιες επενδύσεις και στις πρόσθετες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι από το διεθνές περιβάλλον, αλλά και από τις προκλήσεις υλοποίησης των επενδυτικών έργων στην εγχώρια οικονομία.

Οι πληγές της κρίσης δεν έχουν επουλωθεί πλήρως

Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η Fitch διαπιστώνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες. Η αύξηση των επενδύσεων συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού κεφαλαίου και στη μεσοπρόθεσμη σύγκλιση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες, ωστόσο οι επιπτώσεις της προηγούμενης κρίσης χρέους παραμένουν αισθητές.

Ειδικότερα, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την κρίση, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, αν και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν βελτιωθεί, οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και άλλοι διαρθρωτικοί περιορισμοί εξακολουθούν να επηρεάζουν την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας.

Αδύναμο σημείο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Η εξωτερική θέση της ελληνικής οικονομίας παραμένει, σύμφωνα με τη Fitch, ένας από τους βασικούς περιοριστικούς παράγοντες της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Για το 2026 προβλέπει έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 6,5% του ΑΕΠ, το οποίο αναμένεται να περιοριστεί μόνο σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Η Fitch αποδίδει τη διατήρηση του υψηλού ελλείμματος στο διαρθρωτικά χαμηλό επίπεδο αποταμίευσης και στον υψηλό βαθμό εξάρτησης των επενδύσεων από εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Τα έσοδα από τον τουρισμό, οι εισροές ευρωπαϊκών κεφαλαίων και οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των εξωτερικών αναγκών της χώρας, αλλά δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε ουσιαστική βελτίωση των σχετικών δεικτών.

Επιπλέον, η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, με τη Fitch να προβλέπει υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης το 2026.

Οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν πλέον παράγοντα σταθερότητας

Σημαντική είναι και η αναφορά της Fitch στη βελτίωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο οίκος εκτιμά ότι οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τις τράπεζες στο ελληνικό Δημόσιο παραμένουν περιορισμένοι, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πλέον σημαντικά ισχυρότερα και πιο ανθεκτικά σε σχέση με το παρελθόν.

Η κερδοφορία, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, περιορίζοντας την πιθανότητα να χρειαστεί κρατική στήριξη.

Παράλληλα, η ποιότητα του ενεργητικού έχει επιδεινωθεί μόνο οριακά, ενώ η χρηματοδότηση των τραπεζών και η πρόσβασή τους στις αγορές παραμένουν ισχυρές.