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Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ανέκαμψε από την πτώση 1.100 μονάδων που σημείωσε νωρίτερα την Τετάρτη, καθώς η Wall Street προσπάθησε να ανακάμψει από τις απότομες πτώσεις που προκάλεσαν κυρίως οι μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow, που περιλαμβάνει μετοχές κορυφαίων εταιρειών, έκλεισε με άνοδο 164,25 μονάδων, ή 0,33%, κλείνοντας στις 50.182,95. Ο δείκτης Nasdaq Composite, ωστόσο, υποχώρησε κατά 0,62% κλείνοντας τελικά στις 23.585,802 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,25% κλείνοντας στις 7.182,78 μονάδες.

Οι μετοχές απομακρύνθηκαν σημαντικά από τα χαμηλά τους επίπεδα καθώς προχωρούσε η συνεδρίαση. Ο δείκτης Dow, που περιλαμβάνει μετοχές blue-chip, έχασε πάνω από 1.100 μονάδες, ή 2,2%, στο χαμηλό της ημέρας. Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 4,6%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έχασε 3,2%, στα αντίστοιχα χαμηλά τους.

Οι επενδυτές απέδωσαν μέρος της ανάκαμψης στο χαμηλό όγκο συναλλαγών εν όψει της εορτής των Ευχαριστιών, καθώς και στη διάδοση μιας ανάρτησης στο blog του Μάικλ Μπάρι, στην οποία ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιό του είναι «προσωρινά σχεδόν εξ ολοκλήρου σε θέσεις αγοράς».

Ο δείκτης Dow ενισχύθηκε από τα κέρδη σε μετοχές όπως η International Business Machines, η Salesforce και η Sherwin-Williams. Οι τομείς του S&P 500, όπως τα υλικά, η ενέργεια και τα ακίνητα, σημείωσαν όλοι άνοδο άνω του 1%, ενισχύοντας τον δείκτη.

Ωστόσο, η Nvidia οδήγησε τις μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε πτώση, σημειώνοντας απώλεια σχεδόν 5%. Η Micron Technology σημείωσε πτώση 5%, ενώ η Oracle υποχώρησε πάνω από 4% και η Alphabet έχασε πάνω από 2%. Το ETF State Street Technology Select Sector (XLK) έκλεισε με πτώση άνω του 1%.

Εν τω μεταξύ, η μετοχή της εταιρείας ημιαγωγών Ambarella κατέρρευσε κατά περισσότερο από 19% μετά την ανακοίνωση των προβλέψεών της για το τρέχον τρίμηνο, οι οποίες αποδείχθηκαν χαμηλότερες από το αναμενόμενο. Τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο επίσης δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

«Αυτή η αγορά είναι πολύ διχασμένη» μεταξύ μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και εκείνων που δεν σχετίζονται, δήλωσε ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, επικεφαλής του τμήματος μετοχών στην Aptus Capital Advisors. «Η αγορά υποχωρεί προφανώς λόγω της πτώσης στον τομέα της τεχνολογίας, των ημιαγωγών και του ενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι αυτό αποτελεί απειλή για την ανάπτυξη. Το βλέπω ως μια ανησυχία που βασίζεται στο επενδυτικό κλίμα», η οποία οφείλεται σε παράγοντες όπως η σύνθεση του Κογκρέσου το νέο έτος, πρόσθεσε.

Βεβαίως, εξακολουθεί να υπάρχει μια «μεγάλη ανησυχία» μεταξύ των επενδυτών ότι οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να μετατραπούν από ανησυχία που βασίζεται στο επενδυτικό κλίμα σε ανησυχία που βασίζεται στην ανάπτυξη, «εάν η αγορά αρχίσει να προεξοφλεί υπερβολικά τη δραστηριότητα της Fed όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων», πρόσθεσε ο Βάγκνερ.

Τα στοιχεία του δείκτη τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) για τον Οκτώβριο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να μην επιβραδύνεται, γεγονός που ενίσχυσε τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο και οδήγησε τους επενδυτές σε μια στάση αποφυγής κινδύνου.

Ο συνολικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, τοποθετώντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,8%. Αν και και τα δύο στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες, ο ετήσιος ρυθμός αυξήθηκε από το 3,7% του Σεπτεμβρίου. Εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αποτέλεσμα ελαφρώς υψηλότερο από την πρόβλεψη της Dow Jones.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε επίσης αρνητικά από την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για μια σειρά νέων δασμών σε περισσότερους από δώδεκα σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Wall Street έκλεισε με απώλειες για τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite, αφού οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου έχασαν μέρος των κερδών που είχαν σημειώσει την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η Nvidia υποχώρησε και η Anthropic έπεσε κάτω από την τιμή της δημόσιας προσφοράς της.

Η ασταθής πορεία των συναλλαγών της Τρίτης ήταν απλώς η τελευταία εξέλιξη σε έναν μήνα γεμάτο διακυμάνσεις. Ακόμη και πριν από την απομάκρυνση και την επανένταξη του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia — γεγονός που οδήγησε τις μετοχές σε ραγδαία άνοδο τη Δευτέρα — και τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, οι επενδυτές εξετάζανε το μέλλον της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω επιδεινούμενων μακροοικονομικών προοπτικών.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών. Η αγορά θα κλείσει επίσης στις 1 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Παρασκευή.