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Επενδυτικές ευκαιρίες δημιουργεί η πρόσφατη αναταραχή στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και ιδιαίτερα στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την HSBC, η οποία εκτιμά ότι η υποχώρηση των αποτιμήσεων έχει βελτιώσει σημαντικά τη σχέση δυνητικής απόδοσης και κινδύνου ενόψει του 2027.

Σε επίπεδο επενδυτικής στρατηγικής, η HSBC διατηρεί αυξημένη έκθεση (Overweight) στις ΗΠΑ και στις αναδυόμενες αγορές, ουδέτερη στάση (Neutral) απέναντι στην Ευρώπη και μειωμένη έκθεση (Underweight) στην Ιαπωνία

Παρότι η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει αυξημένη τους επόμενους μήνες, οι αναλυτές δεν θεωρούν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την είσοδο των αγορών σε έναν παρατεταμένο πτωτικό κύκλο (bear market). Αντιθέτως, εκτιμούν ότι η βελτίωση των ταμειακών ροών των τεχνολογικών κολοσσών, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και μια λιγότερο επιθετική από ό,τι προεξοφλούν οι αγορές Federal Reserve θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες ανάκαμψης κατά τη διάρκεια του 2027.

Σε επίπεδο επενδυτικής στρατηγικής, η HSBC διατηρεί αυξημένη έκθεση (Overweight) στις ΗΠΑ και στις αναδυόμενες αγορές, ουδέτερη στάση (Neutral) απέναντι στην Ευρώπη και μειωμένη έκθεση (Underweight) στην Ιαπωνία. Κλαδικά, προτιμά τους κατασκευαστές ημιαγωγών, τους μεγάλους παρόχους υπολογιστικών υποδομών και επιλεγμένους κυκλικούς κλάδους, με τις τράπεζες και τις βιομηχανίες να ξεχωρίζουν και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιατί η HSBC δεν βλέπει bear market

Η πρόσφατη διόρθωση στις διεθνείς αγορές ήταν αποτέλεσμα της ταυτόχρονης εμφάνισης πολλών αρνητικών παραγόντων. Οι αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη συνέπεσαν με την αυστηρότερη στάση της Fed, την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας.

Για να εξελιχθεί η σημερινή διόρθωση σε μια βαθύτερη και παρατεταμένη πτωτική αγορά, θα έπρεπε, σύμφωνα με την HSBC, οι πιέσεις αυτές να ενταθούν περαιτέρω. Οι αναλυτές, ωστόσο, αναμένουν το αντίθετο κατά τη διάρκεια του 2027.

Το βασικό ζήτημα είναι ο χρόνος. Η HSBC διαπιστώνει ότι οι θετικοί καταλύτες είναι περιορισμένοι βραχυπρόθεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για μερικούς ακόμη μήνες αυξημένης μεταβλητότητας, προτού αρχίσει να βελτιώνεται ουσιαστικά το επενδυτικό περιβάλλον.

Το πρώτο μεγάλο τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη

Καθοριστική για την πορεία των τεχνολογικών μετοχών θα είναι η δυνατότητα των μεγάλων παρόχων υπολογιστικών υποδομών (hyperscalers) να μετατρέψουν την ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε έσοδα και, κυρίως, σε ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η HSBC αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές των αμερικανικών hyperscalers θα αρχίσουν να βελτιώνονται κατά το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει τις αμφιβολίες σχετικά με την οικονομική απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη δυνατότητα των εταιρειών να χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών τους.

Οι αναλυτές διαπιστώνουν ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ενσωματώνουν σχετικές εφαρμογές στη λειτουργία τους, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες αυξάνονται, αν και ξεκινούν από σχετικά χαμηλή βάση.

Παράλληλα, επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να καταγράφουν μετρήσιμα οφέλη στην παραγωγικότητά τους από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, εξέλιξη που θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους όσο εξαπλώνεται η υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλη επιδείνωση

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα της HSBC υπέρ των μετοχών είναι η σημαντική διόρθωση που έχει ήδη συντελεστεί στις αποτιμήσεις.

Ο πολλαπλασιαστής των εκτιμώμενων κερδών των επόμενων 12 μηνών (forward P/E) του FTSE All-World, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς για τις μετοχές, έχει υποχωρήσει κατά 25%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η μεταβολή των προσδοκιών στον τεχνολογικό κλάδο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της HSBC, οι σημερινές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών διεθνώς ενσωματώνουν πλέον σχεδόν μηδενική μεσοπρόθεσμη αύξηση των κερδών ανά μετοχή, έναντι προσδοκιών για ανάπτυξη 25% στα μέσα του 2025.

Η χρηματιστηριακή διόρθωση, επομένως, έχει οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα απαισιόδοξη αποτίμηση των προοπτικών του κλάδου, την ώρα που η ζήτηση και η κερδοφορία αρκετών τεχνολογικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να ενισχύονται.

Επενδύσεις 1,3 τρισ. δολαρίων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Η HSBC εξακολουθεί να προτιμά τις τεχνολογικές εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κατασκευαστές ημιαγωγών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, σχεδόν το 78% των κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων που αναμένεται να πραγματοποιήσουν οι αμερικανικοί hyperscalers το 2027 θα κατευθυνθεί σε ημιαγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών γραφικών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI GPUs), καθώς και σε διακομιστές.

Παρά τις προοπτικές αυτές, οι πολλαπλασιαστές αποτίμησης των εταιρειών ημιαγωγών έχουν υποχωρήσει σημαντικά, ακόμη και όταν τα κέρδη τους καταγράφουν ισχυρή αύξηση.

Θετική είναι η HSBC και για τους ίδιους τους hyperscalers. Όπως επισημαίνει, οι εταιρείες αυτές διαθέτουν πολύτιμη υπολογιστική ισχύ σε μια περίοδο κατά την οποία η δημιουργία πρόσθετης δυναμικότητας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ενώ η ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες cloud αναμένεται να στηρίξει την κερδοφορία τους.

Η Fed και ο δεύτερος καταλύτης για τις αγορές

Ο δεύτερος σημαντικός καταλύτης για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές αναμένεται να προέλθει από τη χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Η κορύφωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και μια λιγότερο επιθετική στάση της Fed θα μπορούσαν, σύμφωνα με την HSBC, να ανακόψουν τις πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Παρότι οι προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν σύνθετες, οι ευνοϊκότερες επιδράσεις βάσης από τις τιμές της ενέργειας, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2027, αναμένεται να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού.

Επιπλέον, οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει στις αποτιμήσεις τους αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed κατά 65 μονάδες βάσης έως τα μέσα του 2027. Κατά συνέπεια, ο πήχης για μια νέα αρνητική έκπληξη από την αμερικανική κεντρική τράπεζα βρίσκεται πλέον αρκετά ψηλά.

Αύξηση 17% στα εταιρικά κέρδη των ΗΠΑ

Παρά τις αναταράξεις στις αγορές, η εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας παραμένει θετική για τις μετοχές.

Η HSBC εκτιμά ότι η υγιής αύξηση των ονομαστικών εσόδων, σε συνδυασμό με την ευρύτερη υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, θα επιτρέψει περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία στην αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας διεθνώς, με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών να προβλέπουν αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 17% το 2027.

Μάλιστα, η πρόβλεψη αυτή ενσωματώνει αρνητική επίδραση οκτώ ποσοστιαίων μονάδων λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης που δημιουργούν τα έκτακτα κέρδη που κατέγραψαν το 2026 οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι από τις επενδύσεις τους σε εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.

Πού τοποθετείται η HSBC γεωγραφικά

Οι ΗΠΑ και οι αναδυόμενες αγορές παραμένουν οι προτιμώμενες επιλογές της HSBC για το 2027.

Στις ΗΠΑ, το βασικό πλεονέκτημα είναι οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης της εταιρικής κερδοφορίας, ενώ στις αναδυόμενες αγορές οι εκροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές, οι οποίες έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, και οι ολοένα πιο ελκυστικές αποτιμήσεις έχουν βελτιώσει σημαντικά τη σχέση απόδοσης και κινδύνου.

Για την Ευρώπη, η HSBC διατηρεί ουδέτερη στάση. Αν και η εταιρική κερδοφορία παραμένει ανθεκτική, οι ρυθμοί ανάπτυξής της αναμένεται να υπολείπονται εκείνων άλλων μεγάλων αγορών, ενώ το discount των ευρωπαϊκών μετοχών έναντι των αμερικανικών έχει περιοριστεί.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι απουσιάζουν οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη. Οι αναλυτές ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τον χρηματοπιστωτικό και τον βιομηχανικό κλάδο, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Αντίθετα, για την Ιαπωνία η HSBC διατηρεί σύσταση Underweight. Παρά την ισχυρή αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας, οι ιαπωνικές μετοχές εμφανίζονται σχετικά ακριβές έναντι άλλων διεθνών αγορών, ενώ μια λιγότερο περιοριστική από το αναμενόμενο νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας θα μπορούσε να ασκήσει νέες πιέσεις στο γεν.

Προτίμηση στις τράπεζες και στους κυκλικούς κλάδους

Σε κλαδικό επίπεδο, η HSBC εκτιμά ότι η ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης δικαιολογεί αυξημένη έκθεση στις κυκλικές μετοχές.

Διατηρεί σύσταση Overweight για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ενώ προτιμά τις βιομηχανίες και τις εταιρείες πρώτων υλών έναντι των καταναλωτικών κλάδων.

Ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες του 2027, όταν η μεταβλητότητα ενδέχεται να παραμείνει υψηλή, οι αναλυτές δίνουν προτεραιότητα σε επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας, με ισχυρούς ισολογισμούς.

Η επενδυτική στρατηγική της HSBC για το 2027 στηρίζεται, ουσιαστικά, στην εκτίμηση ότι οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει σημαντική επιδείνωση των προοπτικών, χωρίς αυτή να επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από την πορεία της εταιρικής κερδοφορίας. Η ανάκαμψη των ταμειακών ροών στον τεχνολογικό κλάδο και η αποκλιμάκωση των πιέσεων από την αγορά ομολόγων θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία για την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος.