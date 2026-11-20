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Η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος των διπλωματικών προσπαθειών για την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, αναφέρει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ζητώντας ισχυρότερη διεθνή συνεργασία για την προστασία της παραγωγής τροφίμων, τη διασφάλιση των μέσων διαβίωσης και την αποτροπή της επιδείνωσης της αστάθειας από τις επισιτιστικές κρίσεις.

Απευθυνόμενος στους Μεσογειακούς Διαλόγους 2026 (MED-Dialogues), ο γενικός διευθυντής του FAO QU Dongyu, τόνισε ότι η ειρήνη αποτελεί προϋπόθεση για την επισιτιστική ασφάλεια, η οποία έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία για τη διπλωματία, την οικονομική σταθερότητα και τη διεθνή συνεργασία.

266 εκατομμύρια άνθρωποι σε 47 χώρες και εδάφη αντιμετώπισαν υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας το 2025

«Η διπλωματία είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση των επισιτιστικών κρίσεων και για την αποτροπή της κλιμάκωσής τους και της παράτασής τους», είπε.

Οι συγκρούσεις αιτία οξείας πείνας

Η παγκόσμια έκθεση για τις επισιτιστικές κρίσεις του 2026 διαπίστωσε ότι 266 εκατομμύρια άνθρωποι σε 47 χώρες και εδάφη αντιμετώπισαν υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας το 2025, με επιβεβαιωμένο λιμό σε περιοχές της Γάζας και του Σουδάν.

Οι συγκρούσεις παραμένουν μια σημαντική αιτία οξείας πείνας, αλλά οι συνέπειές τους εκτείνονται πολύ πέρα ​​από την άμεση διακοπή του εφοδιασμού τροφίμων. Καταστρέφουν τις αγροτικές υποδομές, εμποδίζουν τους αγρότες να έχουν πρόσβαση στη γη τους, διαταράσσουν τις αγορές και το εμπόριο και υπονομεύουν την ικανότητα των κοινοτήτων να παράγουν τρόφιμα και να διατηρούν τα προς το ζην. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να διαρκέσουν πολύ μετά το τέλος των εχθροπραξιών, σημείωσε ο γενικός διευθυντής.

Οι πρόσφατες διαταραχές στις αγορές ενέργειας, λιπασμάτων και μεταφορών στον Κόλπο έχουν καταδείξει περαιτέρω πώς οι γεωπολιτικοί κραδασμοί μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή τροφίμων και τις τιμές πολύ πέρα ​​από τις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα, ασκώντας πρόσθετη πίεση σε χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και οικονομική αστάθεια.

Τρεις προτεραιότητες του FAO για την επισιτιστική διπλωματία

Ο FAO περιέγραψε τρεις προτεραιότητες για να καταστεί η επισιτιστική ασφάλεια πιο συγκεκριμένη συνιστώσα της διπλωματικής εμπλοκής.

Καταρχάς, η προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διπλωματικών προσπαθειών σε καταστάσεις σύγκρουσης. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει την λιμοκτονία των αμάχων ως μέθοδο πολέμου και απαιτεί την προστασία των αμάχων, την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, των καλλιεργειών και των ζώων.

Δεύτερον, η διπλωματική εμπλοκή πρέπει να διασφαλίζει την ικανότητα των ανθρώπων να παράγουν τρόφιμα. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, των υποδομών ύδρευσης, των αγορών και των βασικών οδών εφοδιασμού μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη άμεσων διαταραχών σε παρατεταμένη επισιτιστική ανασφάλεια.

Οι αγροτικές περίοδοι δεν μπορούν να αναβληθούν, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής. Όταν οι αγρότες δεν έχουν πρόσβαση στη γη, τους σπόρους ή τα λιπάσματά τους και χάνουν μια περίοδο φύτευσης, οι συνέπειες μπορούν να γίνουν αισθητές για μήνες. Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις, οι τοπικές ρυθμίσεις και οι προσπάθειες ανάκαμψης πρέπει επομένως να αφορούν όχι μόνο την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, αλλά και τις συνθήκες που απαιτούνται για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της τοπικής παραγωγής τροφίμων.

Τρίτον, τα επιστημονικά στοιχεία και η έγκαιρη προειδοποίηση πρέπει να συνδέονται πιο άμεσα με τις διπλωματικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις. Οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί και οι χρηματοδοτικοί εταίροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία για να εντοπίζουν ευκαιρίες για προληπτική διπλωματική εμπλοκή, να κινητοποιούν πόρους νωρίτερα και να υποστηρίζουν παρεμβάσεις που προστατεύουν τόσο τις ζωές όσο και τα μέσα διαβίωσης.

Αυτό απαιτεί επίσης ισχυρότερη συνεργασία στο εμπόριο, τις γεωργικές εισροές και τις ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως όταν οι διαταραχές απειλούν χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια.