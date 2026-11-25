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«Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τετάρτης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, καθώς και υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% που ήταν το 2019.

Όπως σημείωσε, «αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες – χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής».

Όσον αφορά στην ενίσχυση των εισοδημάτων, η κυβερνητική πολιτική τη θέτει στην πρώτη γραμμή για το 2027, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη, επαναβεβαιώνοντας από το υπουργικό συμβούλιο τον στόχο για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.

Είπε συγκεκριμένα:

«Να θυμίσω ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα έχουμε νέα ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων. Μέσα στο 2027 θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε πει ότι ο στόχος μας -και είναι απολύτως ρεαλιστικός- είναι στις αρχές του 2028 ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 1.000 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2019.

Προφανώς αυξήσεις θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και να θυμίσω ότι στο τέλος του 2027 θα λάβουν πρόσθετη ενίσχυση 500 ευρώ, σταθερή και για τα επόμενα χρόνια. Οι συντάξεις αυξημένες κατά σχεδόν 3% από την 1η Ιανουαρίου, λίγο υψηλότερα από τις αρχικές μας προβλέψεις, και όσοι μάλιστα είχαν προσωπική διαφορά θα εισπράξουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση».

«Πρώτη και βασικότερη, η νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε –αρχές του 2028– η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε επίσης και στα «αγκάθια» που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, επισημαίνοντας τις δυσκολίες εν μέσω διεθνούς αναταραχής και εστιάζοντας στην ακρίβεια που «επιμένει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά» αλλά και το «Βαθύ Κράτος» το οποίο «δεν έχει ακόμη πλήρως ξεριζωθεί». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο … γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας».

Αναφερόμενος στις εκλογές ο Κ. Μητσοτάκης είπε:

«Έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, πάντως, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.»

Μέτρα για τις αστικές συγκοινωνίες

«Για τις αστικές μεταφορές να πω μόνο ότι οι καθημερινές μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς έφτασαν τα 1,8 εκατομμύρια. Έχουμε αυξημένα έσοδα κατά 14%. Είναι δεδομένα που δηλώνουν ότι οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, μετά από μία παρατεταμένη κρίση, που ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Covid, επιστρέφουν στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Ενώ έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα για να περιορίσουμε αισθητά τα φαινόμενα αποφυγής καταβολής των εισιτηρίων. Έχουμε πολλά καινούργια λεωφορεία πια, 1.070 συνολικά. Έχουμε προσθέσει 143.000 δρομολόγια τον χρόνο.

Να σταθώ ιδιαίτερα -θα τα παρουσιάσει και αναλυτικά ο Υπουργός- στη μείωση των αναμονών, ειδικά για τα λεωφορεία. Έχουμε προτεραιοποιήσει μία σειρά από διαδρομές υψηλής συχνότητας, όπου η βελτίωση στις χρονοαποστάσεις είναι ήδη αισθητή.

Έχουμε κάνει, βέβαια, παρεμβάσεις και στο Μετρό. Νομίζω ότι θα δούμε σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ειδικά στη Γραμμή 1, τον παλιό Ηλεκτρικό, όπου καθώς θα προσθέτουμε τα ανακατασκευασμένα, πρακτικά ολοκαίνουργια τραίνα, οι πολίτες θα δουν και καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και μεγαλύτερη πυκνότητα δρομολογίων.

Προφανώς, αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η διαφορά είναι ακόμα πιο αισθητή. Θέλω να θυμίσω ότι αυτές τις μέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης συμπληρώνει δύο χρόνια. Έχει αλλάξει πλήρως την όψη της πόλης και σε συνδυασμό με τα πολλά καινούργια λεωφορεία νομίζω ότι ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που ήταν πριν από τρία χρόνια».

Αγροτικές επιδοτήσεις

«Για τις αγροτικές μας επιδοτήσεις, κάναμε, όπως ξέρετε, μία τεράστια προσπάθεια με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου, πρακτικά καθημερινές συσκέψεις. Αλλά είμαστε πια στη θέση να πιστεύουμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη, τολμηρή τομή την οποία κάναμε, να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ, αποδίδει.

Έχουν υποβληθεί παραπάνω από 500.000 -505.000 για την ακρίβεια- αιτήσεις με το νέο σύστημα και θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας, κ. Υπουργέ, ότι θα καταβάλουμε τις προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου.

Επίσης, κάποια ποσά που αφορούν τον λεγόμενο «Πυλώνα 2» θα καταβληθούν και αυτά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει και όλες τις υπόλοιπες εκκρεμείς μας υποχρεώσεις. Μιλώ για την εκκαθάριση της βασικής και της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, πληρωμές de minimis, τις υπόλοιπες πληρωμές που αφορούν τον «Πυλώνα 2» για έργα αγροτικού ενδιαφέροντος. Δεν θέλω να σας κουράσω με τεχνικούς όρους, θα τα πει πιο αναλυτικά ο Υπουργός στη συνέχεια».