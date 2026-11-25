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Ένας νέος Οδηγός Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Ζημιών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με στόχο την υποστήριξη των στελεχών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη διαχείριση απαιτήσεων που συνδέονται με περιστατικά περιβαλλοντικής ζημίας.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από την Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ και αφορά ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο πεδίο ασφαλιστικής δραστηριότητας, καθώς οι περιβαλλοντικές ζημιές μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη διαχείριση των ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Η περιβαλλοντική ευθύνη

Όπως επισημαίνεται στην παρουσίαση του Οδηγού, η ασφάλιση έχει αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ως βασικό μέσο χρηματοοικονομικής εξασφάλισης έναντι της περιβαλλοντικής ευθύνης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Ο Οδηγός αποτυπώνει τα βασικά μεθοδολογικά βήματα και τις κρίσιμες παραμέτρους για τη διαχείριση των σχετικών απαιτήσεων. Ειδικότερα, εξετάζει τη διαδικασία καταλογισμού περιβαλλοντικής ευθύνης από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, καθώς και την επιβολή μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009.

Παράλληλα, παρουσιάζει τη μεθοδολογία που ακολουθούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τη διαχείριση απαιτήσεων περιβαλλοντικής ζημίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιστατικά που εκδηλώνονται εντός των εγκαταστάσεων ασφαλισμένων επιχειρήσεων.

Ενίσχυση τεχνογνωσίας

Οι κατευθύνσεις του Οδηγού μπορούν επίσης να εφαρμοστούν κατ’ αναλογία στις ασφαλίσεις δραστηριοτήτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, διευρύνοντας το πεδίο πρακτικής αξιοποίησής του.

Η έκδοση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε έναν τομέα όπου η έγκαιρη αναγνώριση της ευθύνης, η αξιολόγηση της ζημίας και η ορθή διαχείριση των μέτρων αποκατάστασης αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους.

Η ΕΑΕΕ διευκρινίζει ότι ο Οδηγός έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης απαιτήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ούτε τους όρους των επιμέρους ασφαλιστηρίων συμβολαίων.