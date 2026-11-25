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Ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών το 2027 εμφανίζεται η Euroxx Securities, προβλέποντας αύξηση της καθαρής κερδοφορίας του κλάδου κατά περίπου 18% και διατηρώντας σύσταση αγοράς (Buy) και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με περιθώρια ανόδου άνω του 40%. Κορυφαία επιλογή της παραμένει η Eurobank, τόσο λόγω της ισχυρής περιφερειακής της παρουσίας όσο και της ελκυστικότερης αποτίμησής της έναντι των ανταγωνιστών της.

Οι χαμηλές συγκριτικά αποτιμήσεις και οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης της κερδοφορίας δικαιολογούν, κατά τη Euroxx, περαιτέρω ανατιμολόγηση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών.

Παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη περίπου 32% από τις αρχές του έτους, έναντι μόλις 7% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δείκτη SX7P, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο κλάδος έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια ανόδου. Οι χαμηλές συγκριτικά αποτιμήσεις και οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης της κερδοφορίας δικαιολογούν, κατά τη Euroxx, περαιτέρω ανατιμολόγηση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών.

Ισχυρό 2027 με περιθώρια θετικών εκπλήξεων

Η Euroxx αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για τις ελληνικές τράπεζες μετά τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026 και την παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha Bank στο Investor Day, επεκτείνοντας παράλληλα τον ορίζοντα των προβλέψεών της έως το 2029.

Οι αναλυτές αναμένουν ένα ιδιαίτερα ισχυρό 2027, με τις πιθανότητες να κλίνουν περισσότερο προς θετικές παρά προς αρνητικές εκπλήξεις. Βασικός καταλύτης αναμένεται να είναι η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, χάρη στο περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, τη διατήρηση της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης και το χαμηλό κόστος των καταθέσεων, καθώς και την περιορισμένη μετακύλιση των αυξήσεων των επιτοκίων στις αποδόσεις που προσφέρουν οι τράπεζες στους καταθέτες.

Σημαντική παράμετρος είναι και η διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να επωφελούνται από την αύξηση των χορηγήσεων χωρίς αντίστοιχη επιβάρυνση από τον πιστωτικό κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Euroxx αυξάνει κατά περισσότερο από 5% τις προβλέψεις της για τα βασικά λειτουργικά κέρδη τόσο του 2027 όσο και του 2028, ενώ εκτιμά πλέον ότι τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών θα αυξάνονται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό περίπου 12% την περίοδο 2026–2029.

Ακόμη υψηλότερος αναμένεται να είναι ο ρυθμός αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS), καθώς στην οργανική ανάπτυξη της κερδοφορίας θα προστεθεί και η θετική επίδραση των προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Γιατί ξεχωρίζει τη Eurobank

Με δεδομένες τις ιδιαίτερα θετικές προοπτικές του κλάδου, η Euroxx διατηρεί σύσταση Buy για τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς. Με βάση τις τιμές-στόχους της, τοποθετεί την εύλογη αποτίμηση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου σε επίπεδα 12–13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027.

Η Eurobank, ωστόσο, παραμένει η προτιμώμενη επιλογή των αναλυτών, καθώς συνδυάζει την ισχυρή παρουσία στις αγορές της ευρύτερης περιοχής με χαμηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης.

Ειδικότερα, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στις 7,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, έναντι 8 φορές κατά μέσο όρο για τις ελληνικές τράπεζες και 9,2 φορές για τις συγκρίσιμες τράπεζες της ευρύτερης περιοχής.

Πρόσθετη αξία για τους μετόχους αναμένεται να δημιουργήσει και η εξαγορά της First Investment Bank (Fibank) στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Euroxx, η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της Eurobank κατά περισσότερο από 8%.

Το βασικό επιχείρημα της Euroxx είναι ότι, παρά την εντυπωσιακή υπεραπόδοση των ελληνικών τραπεζών έναντι των ευρωπαϊκών κατά τη διάρκεια του 2026, οι σημερινές αποτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως τις προοπτικές αύξησης της κερδοφορίας τους τα επόμενα χρόνια.