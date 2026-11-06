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Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Τράπεζες 06.11.2026, 09:02
Upd: 14:04
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Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Συντηρητικό χαρακτηρίζει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank η Euroxx Securities, σε ανάλυσή της μετά την παρουσίαση της διοίκησης στο Investor Day, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων και αναβάθμισης των προβλέψεών της για την τράπεζα.

Όπως επισημαίνει η Euroxx, η Alpha Bank θέτει ως στόχο κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,54 ευρώ το 2028, που αντιστοιχούν σε ετήσιο ρυθμό αύξησης 16% σε σχέση με το 2026, ενώ για το 2030 ο στόχος διαμορφώνεται περίπου στα 0,63 ευρώ ανά μετοχή, με ετήσια αύξηση 12%. Ο στόχος για το 2028 βρίσκεται περίπου 2% υψηλότερα από την εκτίμηση της Euroxx, η οποία ανέρχεται στα 0,54 ευρώ, ωστόσο οι αναλυτές θεωρούν ότι το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο κινείται σε συντηρητική βάση και αφήνει περιθώρια θετικών αποκλίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 8,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, παρά τη διψήφια αύξηση της κερδοφορίας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) και τις σημαντικές διανομές προς τους μετόχους.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η τράπεζα προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των δανείων κατά 6% την περίοδο 2026-2030, με περισσότερο από το μισό της αύξησης να έχει επιτευχθεί έως το 2028. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης θα είναι η εταιρική τραπεζική και η σταδιακά αυξανόμενη συνεισφορά της λιανικής τραπεζικής. Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι οι πιέσεις στα περιθώρια χορηγήσεων θα περιοριστούν σταδιακά, με συνολική επιβάρυνση περίπου 20 μονάδων βάσης στην τετραετία, ενώ αναμένει μικρή μόνο αύξηση του δείκτη beta των καταθέσεων. Ιδιαίτερα ισχυρή αναμένεται η πιστωτική επέκταση στην Κύπρο, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 13%.

Οι στόχοι για κερδοφορία και αποδοτικότητα

Σε ό,τι αφορά τα βασικά μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων, η Alpha Bank προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους με ετήσιο ρυθμό 6% έως το 2030, ξεπερνώντας τα 2,3 δισ. ευρώ, με την παραδοχή ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν σταθερά στο 2,5%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξάνονται κατά 9% ετησίως, φθάνοντας τα 850 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε 4% ετησίως.

Στο μέτωπο του πιστωτικού κινδύνου, το κόστος κινδύνου (Cost of Risk – CoR) αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τις 50 μονάδες βάσης έως το 2028 και περίπου στις 45 μονάδες βάσης το 2030, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να περιορίζεται στο 2%. Οι παραπάνω επιδόσεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης, θα επιτρέψουν στην τράπεζα να επιτύχει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) περίπου 16% το 2030, διατηρώντας παράλληλα ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή 12%, χωρίς να συνυπολογίζεται οποιαδήποτε επίδραση από προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ στην τετραετία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank. Σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης, ο δείκτης CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13% στο τέλος της περιόδου, επιτρέποντας σωρευτικές διανομές κεφαλαίου άνω των 4 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2027-2030. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας.

Συνολικά, η Euroxx εκτιμά ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι εφικτό και στηρίζεται σε συντηρητικές παραδοχές, τόσο ως προς την πιστωτική επέκταση όσο και ως προς την πορεία των επιτοκίων και των καθαρών εσόδων από τόκους. Ως εκ τούτου, αναμένει αναθεώρηση προς τα πάνω τόσο των δικών της εκτιμήσεων όσο και των εκτιμήσεων της αγοράς (consensus), διατηρώντας τη θετική της στάση απέναντι στη μετοχή της Alpha Bank.

Θετική η JP Morgan

Θετική είναι και η πρώτη αποτίμηση της JP Morgan για το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank με ορίζοντα το 2030, το οποίο παρουσιάστηκε στο Investor Day υπό την ονομασία «Alpha Accelerated», αναγνωρίζοντας την αξιοπιστία των στόχων που θέτει η διοίκηση και επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη κερδοφορία, βελτίωση των αποδόσεων και αυξημένες διανομές προς τους μετόχους.

Η JP Morgan εκτιμά ότι το σχέδιο δημιουργεί περιθώρια αναβάθμισης των εκτιμήσεων της αγοράς, με βασικό μοχλό τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII). Ειδικότερα, η Alpha Bank στοχεύει σε κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,54 ευρώ το 2028, πριν από την επίδραση τυχόν επαναγορών ιδίων μετοχών, και δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) περίπου 14,5%. Για το 2030, οι αντίστοιχοι στόχοι ανεβαίνουν στα 0,63 ευρώ ανά μετοχή και περίπου 16% ROTE.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της JP Morgan, οι στόχοι για το 2028 συνεπάγονται περιθώριο περίπου 5% έναντι των συγκλινουσών εκτιμήσεων της αγοράς για τα καθαρά κέρδη, με την υπεραπόδοση να προέρχεται κυρίως από τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,15 δισ. ευρώ, περίπου 5% υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι ένα μέρος αυτής της διαφοράς αντανακλά την ενσωμάτωση σε ετήσια βάση των ισχυρών επιδόσεων που καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο. Αντίθετα, οι προβλέψεις για προμήθειες, λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους κινούνται σε γενικές γραμμές κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει η JP Morgan είναι ότι το επιχειρηματικό σχέδιο βασίζεται σε σχετικά συντηρητικές μακροοικονομικές παραδοχές. Συγκεκριμένα, προβλέπει σταθερό Euribor τριμήνου στο 2,5% και επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 1,6%. Αυτό αφήνει περιθώρια θετικής έκπληξης στα καθαρά έσοδα από τόκους, εφόσον τα επιτόκια ή ο ρυθμός ανάπτυξης κινηθούν υψηλότερα από το βασικό σενάριο. Ενδεικτικά, η ίδια η τράπεζα εκτιμά ότι ένα σενάριο ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 2% θα μπορούσε να προσθέσει 0,04 ευρώ στα κέρδη ανά μετοχή του 2030.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πολιτική διανομών. Η JP Morgan επισημαίνει ότι η Alpha Bank μετατοπίζει την έμφαση από τον συνολικό δείκτη διανομής κερδών σε ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματικού μερίσματος, το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά στο 40% έως το 2028, από 28% το 2025 και 30% το 2026. Οι επαναγορές ιδίων μετοχών, που μέχρι σήμερα αποτελούσαν σημαντικό μέρος των επιστροφών κεφαλαίου, αντιμετωπίζονται πλέον ως πρόσθετη δυνατότητα, η οποία θα αξιολογείται σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η πορεία του δείκτη CET1 προς επίπεδα χαμηλότερα του 14% το 2028 και περίπου 13% το 2030 δείχνει, κατά την JP Morgan, ότι η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου έχει ήδη ενσωματωθεί στον σχεδιασμό και αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Συνολικά, η JP Morgan χαρακτηρίζει το σχέδιο συνεκτικό και αξιόπιστο, εκτιμώντας ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα αποτελέσουν τον κύριο καταλύτη για πιθανές αναβαθμίσεις των προβλέψεων. Διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης (Overweight), σημειώνοντας ότι η μετοχή ενισχύεται κατά 33% από την αρχή του έτους, έναντι ανόδου 38% για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ενώ διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 και P/TBV 1,2 φορές.

Jefferies: Περισσότερες πηγές ανάπτυξης και βελτιωμένες αποδόσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Jefferies, η οποία στην πρώτη της αποτίμηση μετά το Investor Day κάνει λόγο για ένα αξιόπιστο σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16% το 2030 και μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 12% έως τότε, πριν από την επίδραση των επαναγορών ιδίων μετοχών.

Η Jefferies ξεχωρίζει το γεγονός ότι η ανάπτυξη της Alpha Bank δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από την αύξηση των χορηγήσεων ή την πορεία των επιτοκίων. Αντίθετα, η τράπεζα επιχειρεί να διευρύνει τις πηγές εσόδων της, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στις προμήθειες, τη διαχείριση περιουσίας και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από το σύνολο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι υφιστάμενοι πελάτες της. Η στρατηγική αυτή, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την κερδοφορία χωρίς να απαιτείται ανάλογη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Σε επίπεδο στόχων, η Jefferies σημειώνει ότι η Alpha Bank επιδιώκει κέρδη ανά μετοχή 0,54 ευρώ το 2028, περίπου 6% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, και 0,63 ευρώ το 2030. Αυτό μεταφράζεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 12% έως το 2030, ο οποίος θα μπορούσε να φτάσει κοντά στο 17% εφόσον αξιοποιηθεί η πρόσθετη δυνατότητα διανομών μέσω επαναγορών ιδίων μετοχών. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 12% το 2026 σε 14,5% το 2028 και 16% το 2030.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη βελτίωση θα διαδραματίσει η λειτουργική μόχλευση. Η Jefferies εκτιμά ότι τα έσοδα θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 7%, έναντι 4% για τα λειτουργικά έξοδα, με αποτέλεσμα ο δείκτης κόστους προς έσοδα να υποχωρήσει από περίπου 38% το 2026 σε 34% το 2030. Την ίδια στιγμή, το κόστος πιστωτικού κινδύνου προβλέπεται να παραμείνει σε ελεγχόμενα επίπεδα, μεταξύ 45 και 50 μονάδων βάσης.

Το στοίχημα στις προμήθειες και τη διαχείριση περιουσίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Jefferies στη μετατόπιση του επιχειρηματικού μοντέλου προς δραστηριότητες με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Παρότι η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, με ετήσια αύξηση των χορηγήσεων κατά περίπου 3 δισ. ευρώ, η στρατηγική της Alpha Bank δεν περιορίζεται στην προσέλκυση νέων δανειοληπτών. Στόχος είναι να διευρύνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους υφιστάμενους πελάτες της, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά.

Για τις επιχειρήσεις, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως συνολικού τραπεζικού συνεργάτη, προσφέροντας μέσα από ένα ενιαίο σημείο επαφής υπηρεσίες χρηματοδότησης, πληρωμών, εμπορικής χρηματοδότησης, αντιστάθμισης κινδύνων και συμβουλευτικής. Για τα νοικοκυριά, η κατεύθυνση είναι η παροχή πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που συνδυάζουν τραπεζικές εργασίες, επενδύσεις, ασφαλιστική κάλυψη και private banking.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προμήθειες αναμένεται να αποτελέσουν τον δεύτερο βασικό κινητήρα ανάπτυξης, με ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 9%. Η διαχείριση κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει τη μεγαλύτερη συμβολή, ενώ πρόσθετα έσοδα αναμένονται από τις πληρωμές, το transaction banking, την επενδυτική τραπεζική και τις ασφαλιστικές εργασίες. Παράλληλα, η διεθνής δραστηριότητα στη διαχείριση περιουσίας αποκτά μεγαλύτερη σημασία, με την Alpha Bank να επιδιώκει την αύξηση των διεθνών υπό διαχείριση κεφαλαίων από 0,8 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 4 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας και την παρουσία της στο Λουξεμβούργο.

Η Jefferies εκτιμά επίσης ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα δημιουργήσει απότομη επιβράδυνση στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, καθώς η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για υπηρεσίες πληρωμών, αντιστάθμισης κινδύνων και συμβουλευτικής. Η Κύπρος τοποθετείται ως δεύτερη εγχώρια αγορά για την Alpha Bank, με στόχο την ενίσχυση των μεριδίων της, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου το 18% των συνολικών κερδών του ομίλου έως το 2030.

Πάνω από 4 δισ. ευρώ η δυνατότητα διανομών και αξιοποίησης κεφαλαίου

Στο μέτωπο των κεφαλαίων, η Jefferies υπογραμμίζει ότι η Alpha Bank προβλέπει συνολική δημιουργία κεφαλαίου 6,9 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου. Αφού καλυφθούν οι ανάγκες για οργανική ανάπτυξη και επενδύσεις, η διοίκηση εκτιμά ότι θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ στους μετόχους μέσω χρηματικών διανομών, ενώ θα υπάρχει επιπλέον περιθώριο 2 δισ. ευρώ για διανομές ή άλλες μορφές αξιοποίησης κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή θα συνοδευτεί από σταδιακή υποχώρηση του δείκτη CET1 προς το 13%.

Πρόσθετο όφελος αναμένεται από τη σταδιακή απομείωση της επίδρασης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Σύμφωνα με την Jefferies, η αρνητική επίδραση στο ROTE αναμένεται να περιοριστεί από περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες το 2028 σε 2 μονάδες το 2030, ενώ η περαιτέρω εξάλειψή της θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερες από 50 μονάδες βάσης στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων μετά το 2030.

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Η Άγκυρα δηλώνει αποφασισμένη να «προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα» και κάνει λόγο για «παράνομες έρευνες» σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα»

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου
Economy

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου

Από 9 έως 13 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους των e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

AWS: Το ευρωπαϊκό cloud πέρασε το τεστ λειτουργικής ανεξαρτησίας
Τεχνολογία

AWS: Δοκιμή αυτονομίας για το ευρωπαϊκό κυρίαρχο cloud

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το AWS European Sovereign Cloud λειτούργησε για αρκετές ώρες χωρίς εξάρτηση από υποδομές εκτός ΕΕ, με τις εφαρμογές των πελατών να συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους

ΕΚΤ: Ντε Κος και Κνοτ διεκδικούν τη θέση της Λαγκάρντ
World

ΕΚΤ: Ντε Κος και Κνοτ διεκδικούν τη θέση της Λαγκάρντ

Οι δύο υποψηφιότητες στο Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου – Έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027 αποχωρεί η πρόεδρος της ΕΚΤ

Salesforce: Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου

Το 20% της online επισκεψιμότητας αναμένεται να προέρχεται από AI agents, ενώ το 38% της αξίας των εορταστικών πωλήσεων θα αφορά υβριδικές αγορές

Wall Street: Η ανατομία του sell-off που συγκλόνισε τις αγορές
Wall Street

Η ανατομία μιας πτώσης - Η ξαφνική αλυσιδωτή αντίδραση που συγκλόνισε τη Wall

Το μεγαλύτερο κύμα πωλήσεων από ιδιώτες επενδυτές από την κατάρρευση λόγω Covid.

Δημήτρης Σταμούλης
ΑΔΜΗΕ – GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση
Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ - GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας, το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει έρευνες βυθού κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του καλωδίου

Τζέι Ροκφέλερ: Απεβίωσε ο κληρονόμος της διάσημης δυναστείας – Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»
World

Απεβίωσε ο Τζέι Ροκφέλερ - Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»

Ήταν δισέγγονος του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ και απόγονος μιας οικογένειας που δημιούργησε μια πολιτική δυναστεία

Daimler Truck: Άλμα κερδών 73%, εμπόδιο οι μειωμένες παραγγελίες από Βόρεια Αμερική
Επικαιρότητα

Άλμα κερδών 73% στην Daimler Truck, «φρένο» στις παραγγελίες από Β. Αμερική

Οι παραγγελίες στην Daimler Truck για το τρίτο τρίμηνο υστέρησαν κατά 9% σε σχέση με τις προσδοκίες

Κορρές: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κοινό έλεγχο από HALCYON και HERBARIUM
Business

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την Κορρές

Η εξέλιξη για την ΚΟΡΡΕΣ αφορά κυρίως την αγορά παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία
World

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία

Η Holcim ολοκληρώνει την εξαγορά του Burdett Group, ενισχύοντας την κυκλική δόμηση στην Αυστραλία

Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμισης
Κατασκευές

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμιση του Αερολιμένα Χίου

Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 16 Νοεμβρίου 2026 και να έχουν ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2027

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