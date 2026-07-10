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ΠΣΕ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΠΣΕ και του υπουργείου Εξωτερικών είναι η θεσμοθέτηση ενός δομημένου πλαισίου στρατηγικής συνεργασίας

Economy 10.07.2026, 23:39
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ΠΣΕ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών
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Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) με το υπουργείο Εξωτερικών. Από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών το Μνημόνιο υπέγραψε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης.

Θεοχάρης: Κοινές δράσεις για την προώθηση των εξαγωγών

Όπως δήλωσε ο κ. Θεοχάρης «από σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων ανοίγουν ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ήδη στενή και αρμονική συνεργασία τους. Υπογράφοντας το Μνημόνιο Συνεργασίας, πλέον επισημοποιούμε και, κυρίως, συστηματοποιούμε τις κοινές δράσεις μας στο άμεσο μέλλον για την προώθηση των εξαγωγών. Τα ελληνικά προϊόντα αξίζουν την καλύτερη δυνατή προβολή, έτσι ώστε να καταλάβουν τη θέση που δικαιούνται στις αγορές όλου του κόσμου, χάρη στην απαράμιλλη ποιότητά τους. Και πραγματικά, μόνο με τον συντονισμό όλων των θεσμικών δυνάμεων μπορεί η Ελλάδα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τις διεθνείς αγορές. Με σύγχρονο, μεθοδικό τρόπο, με αποτελεσματικότητα, σχέδιο, αλλά και με λογοδοσία. Για όλα αυτά θεωρώ ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα, εντάσσεται και επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη σταθερή δέσμευση της Κυβέρνησης να κάνει πράξη την εξωστρέφεια στο πεδίο της οικονομίας και του επιχειρείν. Όχι απλώς σαν μια πρόκληση, αλλά σαν μια εθνική αποστολή, εν ονόματι της προόδου και της ευημερίας συνολικά του ελληνικού λαού».

Καλαμπόκης: Αφετηρία ουσιαστικής συνεργασίας

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί μια ημέρα ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική εξωστρέφεια και για το σύνολο της εξαγωγικής κοινότητας της χώρας. Με τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας μας δημιουργείται ένα σταθερό πλαίσιο στρατηγικού συντονισμού μεταξύ της Πολιτείας και του ιστορικού θεσμικού εκπροσώπου των Ελλήνων εξαγωγέων. Ένα πλαίσιο που ενισχύει τον κοινό μας στόχο: να καταστήσουμε τις ελληνικές εξαγωγές ακόμη πιο δυναμικές, πιο ανταγωνιστικές και πιο παρούσες στις διεθνείς αγορές. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Χάρη Θεοχάρη, για την εξαιρετική συνεργασία και την έμπρακτη πίστη του στη σημασία της οικονομικής διπλωματίας. Είμαι βέβαιος ότι το Μνημόνιο που υπογράφουμε σήμερα θα αποτελέσει την αφετηρία μιας ακόμη πιο ουσιαστικής και παραγωγικής συνεργασίας, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία».

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο

Σκοπός του Μνημονίου είναι η θεσμοθέτηση ενός δομημένου πλαισίου στρατηγικής συνεργασίας με πέντε κυρίαρχους στόχους:

  • την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας ως πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας,
  • τη συνδρομή στη σταδιακή μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου μέσω της στήριξης και ενθάρρυνσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
  • την αξιοποίηση του δικτύου των ελληνικών Πρεσβειών και Προξενικών αρχών ως εργαλείων άσκησης της Οικονομικής Διπλωματίας,
  • τη θεσμική αναβάθμιση του συμβουλευτικού ρόλου του ΠΣΕ στη διαμόρφωση πολιτικών προώθησης των εξαγωγών και
  • την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως αξιόπιστου εμπορικού εταίρου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων αφ’ ενός καθίσταται ουσιαστική η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών, εκθέσεων και αναλύσεων αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις εμπορικές συνθήκες και τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε στοχευμένες αγορές. Αφ’ ετέρου, πρόκειται να αναπτυχθούν συνέργειες για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών υποστήριξης των εξαγωγέων, μέσω της δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας ενημέρωσης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα εξαγωγικές ευκαιρίες.

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