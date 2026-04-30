Conrad Athens The Ilisian: Με πληρότητες άνω του 50%

Με δυναμική εκκίνηση και έντονο το ενδιαφέρον της αγοράς, το Conrad Athens The Ilisian καταγράφει ήδη πληρότητα άνω του 50% από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας του. Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου, Νάσσος Παπάζογλου, κατά τη χθεσινή παρουσίαση στους δημοσιογράφους, οι κρατήσεις κινούνται σε θετική τροχιά, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες για το νέο εμβληματικό εγχείρημα της αθηναϊκής φιλοξενίας.

Το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο urban resort στην καρδιά της Αθήνας, σηματοδοτώντας την αναγέννηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης, όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση ο Νικόλας Βιανέλλης, Director of Projects & Development της TEMES S.A. Το νέο αυτό ξεκίνημα συνέπεσε με μια συμβολική επέτειο, καθώς το Hilton Αθηνών, που στεγαζόταν στο ίδιο κτήριο, υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο στις 23 Απριλίου 1963.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, εισάγοντας μια φιλοσοφία που συνδυάζει τολμηρό design, σύγχρονη πολυτέλεια και βιωματική σύνδεση με τον τόπο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά του THE ILISIAN, του νέου πολυδιάστατου προορισμού της Αθήνας, όπου συνυπάρχουν ιδιωτικά διαμερίσματα των brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ευεξίας, με επίκεντρο τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της πόλης, καθώς και η σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN.

Ο κ. Παπάζογλου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις τιμές, σημείωσε ότι αυτές θα διαμορφωθούν με βάση τη ζήτηση και τον ανταγωνισμό, επισημαίνοντας ότι το νέο εγχείρημα διαμορφώνει σταδιακά τη δική του ταυτότητα ως προορισμός. Πρόσθεσε ότι οι πρώτοι πελάτες προέρχονται από βασικές αγορές που στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό, με έντονη παρουσία Αμερικανών μέσω του παγκόσμιου δικτύου της Hilton. Μάλιστα αποκάλυψε ότι η πρώτη επισκέπτρια του ξενοδοχείου ήταν μία ελληνομερικάνα.

Το νέο ξενοδοχείο απασχολεί ήδη περίπου 400 εργαζομένους, με τον αριθμό να αναμένεται να φτάσει τους 800, ενώ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο φιλοξενίας σημαντικών διεθνών διοργανώσεων. Ήδη θα αποτελέσει βασική μονάδα φιλοξενίας για το Final Four της Euroleague, ενώ, όπως σημείωσε ο κ. Παπάζογλου, έχουν ήδη «κλείσει» τα πρώτα συνέδρια και επιχειρηματικά events.

Στα 340 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της ENSOFI, μητρικής του ομίλου TEMES, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, στάθηκε στη συμβολή της μονάδας στην ενίσχυση του προορισμού Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος ωφελεί συνολικά την αγορά. Το συγκρότημα λειτουργεί ως σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, συνδυάζοντας ξενοδοχειακές υπηρεσίες με κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Τα διαμερίσματα υπό το brand Waldorf Astoria προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ εκείνα του Conrad μπορούν να αξιοποιηθούν και για βραχυχρόνια ή μεσοπρόθεσμη χρήση. Το Waldorf Astoria λειτουργεί αυτόνομα, με τις μισθώσεις να πραγματοποιούνται απευθείας από τους ιδιοκτήτες. Όλα τα διαμερίσματα έχουν πωληθεί, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντακόπουλο, χωρίς να έχουν καταγραφεί μεταπωλήσεις.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ανέφερε ότι η επένδυση ανήλθε περίπου στα 340 εκατ. ευρώ και διευκρίνισε ότι οι αυξήσεις στο κόστος είχαν προβλεφθεί από νωρίς, λόγω της απόφασης για εκ βάθρων ανακαίνιση και αναδιάταξη των χώρων. Οι παρεμβάσεις αυτές οδήγησαν και σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο αντισεισμικό κανονισμό, γεγονός που συνέβαλε και στην καθυστέρηση της επαναλειτουργίας. Όπως σημειώθηκε, δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα στατικότητας του κτιρίου, αλλά η εταιρεία προχώρησε προληπτικά σε ενισχύσεις.

Διατήρηση της παράδοσης με σύγχρονες τάσεις

Αρχιτεκτονικά, το έργο βασίστηκε στην επαναπροσέγγιση του αρχικού σχεδιασμού, διατηρώντας τον χαρακτήρα του ιστορικού κτιρίου, ενώ παράλληλα ενσωματώνει σύγχρονες τάσεις. Το Conrad Athens The Ilisian αποτελεί ένα υποδειγματικό παράδειγμα συνύπαρξης παρελθόντος και σύγχρονου σχεδιασμού. Το αρχικό κτίριο του 1963, έργο κορυφαίων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, διατηρείται και αναδεικνύεται με σεβασμό, ενώ εμβληματικά στοιχεία, όπως τα μαρμάρινα εσώγλυφα του Γιάννη Μόραλη, έχουν αποκατασταθεί με ιδιαίτερη φροντίδα. Η αρχιτεκτονική μελέτη και ο συνολικός συντονισμός ανήκουν στο γραφείο AETER Architects, ενώ ο εσωτερικός σχεδιασμός από την AvroKO συνδυάζει τον αθηναϊκό μοντερνισμό με σύγχρονες τάσεις, μέσα από custom έπιπλα, έργα τέχνης και υλικά υψηλής αισθητικής. Σημαντική είναι και η συμβολή διεθνών γραφείων, όπως των Tristan Auer και Yabu Pushelberg, ενώ η νυχτερινή εικόνα του κτιρίου αναδεικνύεται μέσα από τον φωτισμό της Ελευθερίας Ντεκώ.

Στο επίπεδο της διαμονής, το ξενοδοχείο διαθέτει 278 δωμάτια και σουίτες, σχεδιασμένα με έμφαση στην άνεση και την ευρυχωρία. Η πλειονότητα προσφέρει ιδιωτικά μπαλκόνια με μοναδική θέα προς την Ακρόπολη ή άλλα χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Η συλλογή των σουιτών είναι ιδιαίτερα πλούσια, με τρεις Presidential και μία Royal, ενώ εντός της χρονιάς αναμένεται να λειτουργήσει το εντυπωσιακό Omega Penthouse, με εσωτερικούς χώρους 350 τ.μ., ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα από την Ακρόπολη έως τον Σαρωνικό. Οι χώροι διαμονής συνδυάζουν σύγχρονη πολυτέλεια με στοιχεία που παραπέμπουν στην αθηναϊκή ταυτότητα, δημιουργώντας μια εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Γαστρονομικός προορισμός

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γαστρονομία, με το Conrad Athens The Ilisian να εξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο γαστρονομικό προορισμό. Συνολικά εννέα εστιατόρια και bars θα λειτουργήσουν σταδιακά έως το τέλος του 2026. Το ιστορικό Byzantino επανασυστήνεται ως Byzantino Grande Brasserie, προσφέροντας ελληνική και γαλλική κουζίνα υπό την επιμέλεια του Executive Chef Άγγελου Λάντου, ενώ ξεχωρίζουν και οι δημιουργίες του Byzantino Chocolat & Patisserie. Το Athenian Lounge λειτουργεί ως σημείο συνάντησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το εμβληματικό rooftop Galaxy επιστρέφει με νέα ταυτότητα ως Galaxy Dispensary και Supper Club. Παράλληλα, το ιαπωνικό Onuki, σχεδιασμένο από το Yabu Pushelberg, εισάγει υψηλού επιπέδου ασιατική γαστρονομία, ενώ αναμένονται και διεθνή εστιατορικά concepts που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον χαρακτήρα του προορισμού.