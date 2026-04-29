The Ilisian: Η μεγάλη επιστροφή στην αθηναϊκή σκηνή

Άνοιξε το The Ilisian της mega επένδυσης 340 εκατομμυρίων ευρώ και της εκ βάθρων ανακαίνισης του εμβληματικού κτιρίου του 1963

Τουρισμός 29.04.2026, 19:12
Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Αθήνας επέστρεψε στην αθηναϊκή σκηνή, με το Conrad Athens The Ilisian να ανοίγει τις πύλες του σήμερα, 29 Απριλίου, ως ένα σύγχρονο urban resort στην καρδιά της πόλης.

Το The Ilisian αποτελεί το νέο πολυδιάστατο προορισμό της Αθήνας όπου μαζί με το ξενοδοχείο, συνυπάρχουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ευεξίας με επίκεντρο τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της Αθήνας, αλλά και την σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN.

«Αναζητήσαμε αντικείμενα, έπιπλα, φωτογραφίες και ό,τι άλλο μπορούσε να βρεθεί από ανθρώπους που τα είχαν αποκτήσει στο παρελθόν», ανέφερε ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος του ομίλου ENSOFI στην «ομπρέλα» του οποίου εντάσσεται η ιδιοκτήτρια εταιρεία του The Ilisian, κατά την ξενάγηση σε δημοσιογράφους.

Μαζί με τον Νικόλα Βιανέλλη, Director of Projects & Development της TEMES, και τον Νάσσο Παπάζογλου, Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου, ο κ. Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα τονίζοντας ότι το νέο ξενοδοχείο αναβαθμίζει συνολικά την αγορά της Αθήνας. Εξήγησε ότι η μικρή καθυστέρηση στο άνοιγμα οφείλεται στις εκτεταμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται στα 340 εκατ. ευρώ ωστόσο όπως άφησε να εννοηθεί ξεπεράστηκε ελαφρώς. Το ξενοδοχείο άνοιξε επίσημα στις 23 Απριλίου 2026, ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την επέτειο λειτουργίας του ιστορικού Hilton Αθηνών.

Το ξενοδοχείο στο The Ilisian

Αποτελεί την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, εισάγοντας μια φιλοσοφία που συνδυάζει τολμηρό design, σύγχρονη πολυτέλεια και βιωματική σύνδεση με τον τόπο.

To ξενοδοχείο διαθέτει ορισμένους από τους πιο άνετους και ευρύχωρους χώρους διαμονής στην πόλη, με συνολικά 278 δωμάτια και σουίτες.

Τα δωμάτια και οι σουίτες του Conrad Athens The Ilisian διαθέτουν στην πλειοψηφία τους ιδιωτικό μπαλκόνι με προνομιακή θέα σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης και την Ακρόπολη.

To ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλη συλλογή από σουίτες, συμπεριλαμβανομένων και των Signature Suites, μεταξύ των οποίων
τρεις Presidential, μία Royal. Αργότερα μέσα στη χρονιά θα ανοίξει το Omega Penthouse (350 τ.μ. εσωτερικοί χώροι, με βεράντα 150 τ.μ.) που θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που εκτείνεται από την Ακρόπολη έως το Σαρωνικό Κόλπο.

To The Ilisian απασχολεί πάνω από 800 εργαζομένους, με σημαντικό ποσοστό να προέρχεται από το ιστορικό Hilton Αθηνών

Η γαστρονομία

Ο προορισμός εξελίσσεται σε ένα πολυδιάστατο γαστρονομικό hub με 9 εστιατόρια και bars, που θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το τέλος του 2026.

Το Byzantino επανασυστήνεται ως Byzantino Grande Brasserie σε σχεδιασμό του γραφείου Tristan Auer, υπό την καθοδήγηση του Executive Chef  Άγγελου Λάντου και δύο ξεχωριστά μενού ελληνικής και γαλλικής κουζίνας. Τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν η cheese master, επιμελημένοι συνδυασμοί κρασιών και γλυκές δημιουργίες μέσα από το Byzantino Chocolat & Patisserie.

Ο chef Άγγελος Λάντος επιμελείται επίσης το μενού του Athenian Lounge, ενός χώρου που άνοιξε μαζί με το ξενοδοχείο και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, με κλασικά cocktails και αγαπημένες γεύσεις που διαμορφώνουν την εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το ιστορικό rooftop επανέρχεται ως Galaxy Dispensary και Galaxy Supper Club.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, λειτουργεί το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki, σε σχεδιασμό του γραφείου Yabu Pushelberg.

Ενώ μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων εστιατορικών concepts θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά, μέσα στο The Ilisian.

Η ευεξία

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων, οι διαμένοντες στο Conrad Athens The Ilisian και τα μέλη της ιδιωτικής λέσχης House of NYNN μπορούν να απολάυσουν μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες ευεξίας στην πόλη, με πάνω από 2.000 τ.μ. εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν:

-Τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας, μήκους 25 μ.
-Πλήρως εξοπλισμένους χώρους fitness & performance.
-Studios για yoga, pilates, spinning και εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης.
-Θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα με φυσικό φως και άμεση πρόσβαση στην εξωτερική πισίνα.
-Green Roof με ιδιωτική διαδρομή τρεξίματος 770μ., γήπεδο pickleball και υπαίθριο γυμναστήριο.

Επιπλέον, το Odei Wellness προσφέρει στους παραπάνω, αλλά και σε όλους τους επισκέπτες του προορισμού μια εξειδικευμένη σειρά θεραπειών προσώπου και σώματος, εμπνευσμένων από τις τελετουργίες της αρχαίας Ελλάδας. Αργότερα μέσα στη χρονιά, ο διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός Δρ. Κώστας Παπαγεωργίου θα φέρει για πρώτη φορά στην Αθήνα την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία του στις θεραπείες μακροζωίας.

Οι κατοικίες στο The Ilisian

Τα Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences περιλαμβάνουν διαμερίσματα επιφάνειας από 60 έως 500 τ.μ.

Στα Conrad Residences παρέχεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσω του ξενοδοχείου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενώ τα Waldorf Astoria Residences ακολουθούν διαφορετικό καθεστώς, με μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και έως 4 φορές ετησίως.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αξιοποίηση γίνεται κατόπιν επιλογής του ιδιοκτήτη.

Πρόσβαση και προνόμια:
-Πλήρης πρόσβαση σε εστιατόρια, εγκαταστάσεις ευεξίας, χώρους ψυχαγωγίας και στην εξωτερική πισίνα.
-Πρόσβαση στους εμπορικούς χώρους και στις εμπειρίες του προορισμού.
-Προνομιακή εγγραφή στην ιδιωτική λέσχη μελών House of NYNN.
-Όλα τα διαμερίσματα υποστηρίζονται από υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υπηρεσίες.

Επιπλέον προνόμια για Waldorf Astoria Residences:
-Αποκλειστικό lounge και lobby, αίθουσα συναντήσεων και ξεχωριστό γυμναστήριο.
-Εξειδικευμένες, ιδιωτικές υπηρεσίες εντός του προορισμού.

Η εμπορική ζώνη

Η εμπορική ζώνη του The Ilisian περιλαμβάνει μια σειρά από καταστήματα, που θα ανοίγουν σταδιακά, όπως The Store at The Ilisian, Byzantino Chocolat & Patisserie, Ανθοπωλείο Secret Garden, Κοσμηματοπωλείο KESSARIS, Hair Salon Vangelis Hatzis, η πρώτη boutique οπτικών Zeus + Dione, Barber Shop by Georgina, Tailor Shop Kourlas Athens.

Αρχιτεκτονική με σεβασμό στο κτήριο

«Όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει με σεβασμό στον σχεδιασμό του αρχικού κτηρίου, που εγκαινιάστηκε το 1963 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της μοντέρνας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τις αρχές του διεθνούς ξενοδοχειακού σχεδιασμού, με έντονες αναφορές στα ελληνικά υλικά και την καλλιτεχνική παράδοση», ανέφερε ο κ. Βιανέλης.

Οι αρχικοί αρχιτέκτονες στους οποίους πιστώνεται ο σχεδιασμός του κτηρίου είναι ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Βουρέκας, ο Προκόπης Βασιλειάδης, ο Αντώνης Γεωργιάδης και ο Σπύρος Στάικος.

Η εικαστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του The Ilisian διατηρεί και αναδεικνύει τα εμβληματικά στοιχεία του κτηρίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις προσόψεις του Γιάννη Μόραλη, όπου τα αυθεντικά μαρμάρινα εσώγλυφα με τις μυθολογικές αναφορές έχουν συντηρηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα.

Η νυχτερινή εικόνα της πρόσοψης αναδεικνύεται μέσα από τον φωτισμό της Ελευθερίας Ντεκώ.

Την αρχιτεκτονική μελέτη και τον συνολικό συντονισμό του έργου ανέλαβε το γραφείο AETER Architects, με τη συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός, υπό την επιμέλεια του AvroKO, αναβιώνει την αισιοδοξία του αθηναϊκού μοντερνισμού, συνδυάζοντας mid-century στοιχεία με νέα έργα τέχνης και ειδικά σχεδιασμένα κομμάτια από το ιστορικό αθηναϊκό επιπλοποιείο Σαρίδη και την κεραμίστρια Ελένη Βερναδάκη.

Την επιμέλεια του εικαστικού προγράμματος και τη διαμόρφωση των χώρων σε συνεργασία με την AvroKO υπογράφει η Mare Studio.

Στον σχεδιασμό συνέβαλε ένα ευρύ δίκτυο διεθνών και ελληνικών γραφείων (μεταξύ των οποίων Tristan Auer, Yabu Pushelberg κ.ά.), ενώ επιμέρους μελέτες (φωτισμού, τοπίου, εστίασης, οπτικοακουστικών, ακουστικής και βιωσιμότητας) υλοποιήθηκαν από εξειδικευμένους συνεργάτες.

