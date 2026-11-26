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Προς μια μετωπική σύγκρουση φαίνεται πως οδηγούνται οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου – μέλη του ΟΠΕΚ+ σχετικά με τις εκτιμήσεις για την παραγωγική τους δυναμικότητα και τις πιθανές περικοπές παραγωγής που θα συζητηθούν στη συνάντηση της επόμενης Κυριακής, καθώς οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου πέρασαν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε κατάσταση υπερπροσφοράς.

Τα μέλη του πετρελαϊκού καρτέλ θα εξετάσουν την Κυριακή την πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση της παραγωγικής τους ικανότητας, με ζητούμενο ενδεχόμενη αναδιαμόρφωση των μελλοντικών στόχων παραγωγής.

Θα αλλάξει πάλι ο χάρτης του ΟΠΕΚ+;

Το Ιράκ έχει ήδη απορρίψει την εκτίμηση που προέκυψε στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης και αφορά τα μέγιστα επίπεδα βιώσιμης παραγωγής του. Το συγκεκριμένο μέγεθος θα συμβάλει στον καθορισμό των μελλοντικών στόχων παραγωγής, σύμφωνα με πηγές των FT.

Η διαφωνία αυτή θα αποτελέσει ακόμη μία σημαντική δοκιμασία για τη σημασία και την επιρροή του καρτέλ, το οποίο μετρά 66 χρόνια ζωής, έπειτα από μια ταραχώδη χρονιά κατά την οποία η παραγωγή πολλών κρατών-μελών επηρεάστηκε από τη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο.

Τα ΗΑΕ Αραβικά Εμιράτα, τα οποία προηγουμένως ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του οργανισμού, αποχώρησαν τον Μάιο, έπειτα από μακροχρόνια δυσαρέσκεια για τις ποσοστώσεις παραγωγής και τις εντάσεις με τη Σαουδική Αραβία, τον de facto ηγέτη του οργανισμού.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται επίσης να οδηγήσει τη Βαγδάτη σε σύγκρουση με το Ριάντ. Σαουδάραβες αξιωματούχοι έχουν εδώ και καιρό εκφράσει παράπονα ότι η χώρα τους επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος των προσπαθειών περιορισμού της προσφοράς πετρελαίου, ενώ άλλα μέλη, μεταξύ των οποίων και το Ιράκ, παραβιάζουν τα συμφωνημένα όρια παραγωγής.

Η συνεδρίαση της Κυριακής αναμένεται να είναι «μία από τις πιο περίπλοκες εδώ και χρόνια για τον ΟΠΕΚ+», εκτιμά ο Jorge León, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy και πρώην στέλεχος του καρτέλ.

Το Ιράκ είχε αφήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον οργανισμό των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, εάν δεν του επιτραπεί να αξιοποιήσει πλήρως τις παραγωγικές του δυνατότητες.

Η Ρωσία ενδέχεται επίσης να αμφισβητήσει την εκτιμώμενη μέγιστη παραγωγική της δυναμικότητα, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Αυτό θα μπορούσε να φέρει σε αντιπαράθεση τις τρεις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ+.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την παραγωγική ικανότητα των χωρών, που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους φορείς πρέπει να έχουν την αποδοχή όλων των κρατών μελών, προτού χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό νέων παραγωγικών βάσεων αναφοράς, που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των ποσοστώσεων.

Ο ΟΠΕΚ+ πρέπει επίσης να αποφασίσει πόσο αργό πετρέλαιο θα διαθέσει συνολικά στην αγορά τον Ιανουάριο και, ενδεχομένως, κατά τους επόμενους μήνες.

Γιατί είναι κρίσιμη η επόμενη απόφαση του ΟΠΕΚ+

Για πρώτη φορά εδώ και μήνες, οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τις αγορές πετρελαίου.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, ο οργανισμός αύξησε τον συνολικό στόχο παραγωγής του κατά περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, οι traders αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό αυτή την πρόσθετη προσφορά ως αμελητέα, καθώς οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ προκάλεσαν πολύ μεγαλύτερη συρρίκνωση των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.

Παρά τη συνεχιζόμενη απειλή για τα πλοία που διέρχονται από τη στενή θαλάσσια οδό, πλέον μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου φτάνουν στις διεθνείς αγορές, επιτρέποντας στους παραγωγούς της περιοχής να αυξήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου να περάσουν σε κατάσταση πλεονάσματος. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν ο οργανισμός θα αλλάξει στρατηγική, μετά τη διατήρηση των ποσοστώσεων παραγωγής σταθερών κατά τους τελευταίους μήνες.

Οι traders προειδοποιούν, ωστόσο, ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο πως το πλεόνασμα θα διατηρηθεί.

Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων συνεχίζονται, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν πολλοί μήνες μέχρι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου να επανέλθουν σε πιο υγιή επίπεδα.

Ο ΟΠΕΚ+ ενδέχεται επίσης να διστάσει να προχωρήσει σε περικοπές παραγωγής, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι θα ζητούσε από χώρες που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις να περιορίσουν περαιτέρω την παραγωγή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κρατικοί προϋπολογισμοί και οι οικονομίες τους βρίσκονται υπό πίεση.

Ακόμη, η επιβολή πειθαρχίας ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον οργανισμό, καθώς η χώρα αυξάνει πλέον αυτόνομα την παραγωγή της.

Όλες οι χώρες έχουν κίνητρο να διεκδικήσουν υψηλότερη παραγωγική βάση αναφοράς. Ωστόσο, ιδίως το Ιράκ ενδέχεται να εκτιμά ότι η αποδυνάμωση του ΟΠΕΚ μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός του.

Ας σημειωθεί, πάντως, πάντως, ότι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποχώρηση μιας χώρας όπως το Ιράκ, η οποία πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ+, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για τον οργανισμό.