Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντική ετήσια άνοδο, της τάξης του 29,5%, κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Παράλληλα, σε μηνιαία βάση (Οκτώβριος έναντι Σεπτεμβρίου 2026) καταγράφηκε μικρή αποκλιμάκωση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης σε επίπεδο ΕΕ, ενώ η Ελλάδα κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά στον μηνιαίο ρυθμό.

Τα καύσιμα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα γραφήματα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά τις ετήσιες αυξήσεις:

Συγκεκριμένα, η ετήσια αύξηση στις τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε περίπου στο +26%, παραμένοντας χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (+29,5%), αν και υψηλότερα σε σχέση με τον Αύγουστο (περίπου +16%) και τον Σεπτέμβριο (περίπου +23%).

Σε επίπεδο μηνιαίας μεταβολής (Οκτώβριος / Σεπτέμβριος 2026), και σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που υποχώρησε, η Ελλάδα κατέγραψε μικρή μηνιαία άνοδο. Συγκεκριμένα, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά περίπου +1,5% και του πετρελαίου κίνησης (diesel) κατά περίπου +2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ετήσια αύξηση του 29,5% στην ΕΕ τον Οκτώβριο ακολούθησε τις αυξήσεις του 23,8% τον Αύγουστο και του 31,4% τον Σεπτέμβριο του 2026. Σε 19 κράτη-μέλη οι ετήσιες αυξήσεις του Οκτωβρίου ήταν υψηλότερες από εκείνες των δύο προηγούμενων μηνών.

Οι μεγαλύτερες και μικρότερες ετήσιες αυξήσεις στην ΕΕ:

• Τρεις χώρες κατέγραψαν άλμα άνω του 40% σε ετήσια βάση, με πρώτη την Εσθονία (+44,1%) και ακολουθούμενες από τη Βουλγαρία (+42,8%) και τη Λιθουανία (+42,3%).

• Άλλες 11 χώρες σημείωσαν αυξήσεις άνω του 30%, από +36,6% σε Λουξεμβούργο και Φινλανδία έως +31,0% στην Κροατία.

• Η μικρότερη ετήσια άνοδος καταγράφηκε στην Ουγγαρία (+11,3%), την Ιρλανδία (+21,5%) και την Πολωνία (+21,9%). (Σημειώνεται ότι στη Μάλτα οι τιμές παραμένουν σταθερές από το 2020).

Μηνιαία υποχώρηση σε βενζίνη και diesel στην ΕΕ

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2026, οι τιμές στην ΕΕ έδειξαν σημάδια σταθεροποίησης ή πτώσης τον Οκτώβριο:

Όσον αφορά στη βενζίνη, οι τιμές υποχώρησαν κατά 3,0% σε επίπεδο ΕΕ (έναντι αύξησης 6,7% τον Σεπτέμβριο). Αυξήσεις καταγράφηκαν σε 16 χώρες (μεγαλύτερες σε Σλοβενία +5,3%, Σουηδία +4,2% και Κύπρο +3,9%) και μειώσεις σε 10 χώρες (μεγαλύτερες σε Πολωνία -12,0%, Ισπανία -6,1% και Γερμανία -5,8%).

Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης (Diesel), οι τιμές μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% στην ΕΕ (έναντι αύξησης 5,9% τον Σεπτέμβριο). Ειδικότερα αυξήθηκαν σε 20 χώρες (μεγαλύτερες αυξήσεις σε Ιρλανδία +6,1%, Σουηδία +3,1% και Ρουμανία +3,0%) και μειώθηκαν σε 6 χώρες (μεγαλύτερες πτώσεις σε Πολωνία -9,0%, Γερμανία -5,1% και Τσεχία -3,6%)