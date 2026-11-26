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Η ακρίβεια πιέζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, την ώρα που τα κρατικά ταμεία εισπράττουν περισσότερα από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, τον οποίο παρουσίασε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, το 2026 οι εισπράξεις από τον φόρο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2,46 δισ. ευρώ ή 8,6%, σε μια χρονιά που ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 4% και η ιδιωτική κατανάλωση αυξάνεται κατά μόλις 1,4% σε πραγματικούς όρους. Έως το 2030, το υπουργείο προβλέπει ότι τα έσοδα από ΦΠΑ θα φτάσουν τα 33,7 δισ. ευρώ, πάνω από 5 δισ. περισσότερα σε σχέση με το 2025. Πόσο από αυτό το ποσό οφείλεται στις ανατιμήσεις παραμένει αδιευκρίνιστο.

Κατά 2,46 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν φέτος οι εισπράξεις από ΦΠΑ, την ώρα που η ακρίβεια περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027–2030, τα έσοδα από τον φόρο ανεβαίνουν στα 31,065 δισ. ευρώ το 2026 από 28,601 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 8,6%. Την ίδια χρονιά, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι επιταχύνεται στο 4% από 2,5%, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αυξάνεται κατά 1,4% σε πραγματικούς όρους.

Ο λογαριασμός έως το 2030

Είναι γεγονός ότι όταν ακριβαίνει ένα προϊόν, με τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ ο καταναλωτής πληρώνει περισσότερο φόρο για την ίδια ποσότητα. Αυτός είναι ένα δρόμος μέσω του οποίου η ακρίβεια ενισχύει τα δημόσια έσοδα. Ο Πολυετής Δημοσιονομικό Προγραμματισμός εγείρει, ωστόσο, έναν αναπάντητο ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο δεν είναι άλλο από το κατά πόσο από τα επιπλέον 2,46 δισ. ευρώ του 2026 προέρχεται από τις υψηλότερες τιμές και πόσο από την αύξηση και τη σύνθεση της κατανάλωσης ή τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης; Το βέβαιο είναι πως οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Για το 2027, το υπουργείο προβλέπει οριακή μείωση των εισπράξεων ΦΠΑ κατά 18 εκατ. ευρώ, στα 31,047 δισ. ευρώ. Από το 2028, όμως, τα έσοδα παίρνουν και πάλι την ανιούσα, στα 31,812 δισ. ευρώ το 2028, στα 32,736 δισ. ευρώ το 2029 και στα 33,703 δισ. ευρώ το 2030. Στο τέλος της περιόδου, οι εισπράξεις προβλέπονται αυξημένες κατά 5,1 δισ. ευρώ ή 17,8% σε σχέση με το 2025. Σχεδόν η μισή από αυτή την αύξηση εντοπίζεται ήδη στην εκτίμηση για το 2026.

Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,8% το 2027, στο 2,4% το 2028, στο 2,3% το 2029 και στο 2,2% το 2030. Με αυτή την πορεία, το μέσο επίπεδο τιμών το 2030 θα βρίσκεται περίπου 14,5% υψηλότερα από το 2025. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σημαίνει ότι οι ανατιμήσεις συνεχίζονται με βραδύτερο ρυθμό, πάνω στις ήδη αυξημένες τιμές.

Την ίδια ώρα, τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να ανέλθουν από 72,369 δισ. ευρώ το 2025 σε 87,794 δισ. ευρώ το 2030, αυξημένα κατά 15,425 δισ. ευρώ. Ο ΦΠΑ αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο αυτής της συνολικής αύξησης. Το δημοσιονομικό όφελος από τις υψηλότερες εισπράξεις είναι μετρήσιμο, όπως και η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά.