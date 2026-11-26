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Σε ένα κρίσιμο αλλά όχι απολύτως ξεκάθαρο σημείο αφήνει η διευθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΝ το ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης. Αναφερόμενο στην περίπτωση της Δυτικής Μάνης, επισημαίνει ότι το ειδικό καθεστώς δόμησης που ισχύει για ορισμένους μικρούς οικισμούς της περιοχής εξακολουθεί, κατά την άποψή του, να εφαρμόζεται έως ότου υπάρξει η προβλεπόμενη πολεοδομική αντιμετώπισή τους. Την ίδια ώρα, όμως, δεν δίνει μια καθαρή απάντηση για το ποια ακίνητα μπορούν σήμερα να θεωρούνται οικοδομήσιμα και υπό ποιες ακριβώς προϋποθέσεις, παραπέμποντας την κρίσιμη συνέχεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η απάντηση του υπουργείου έρχεται, με έγγραφο που της απέστειλε τη Δευτέρα (23/11/2026), σε μια περίοδο κατά την οποία η δόμηση στη Δυτική Μάνη έχει εξελιχθεί σε μείζον πολεοδομικό ζήτημα, με την πολεοδομία Καλαμάτας να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για το αν συγκεκριμένα ακίνητα στη Δυτική Μάνη είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Μόλις έναν μήνα πριν, μάλιστα, έλεγχος της υπηρεσίας εντόπισε έξι περιπτώσεις ανέγερσης κατοικιών στην περιοχή Ρίγκλια – Κοτρώνι, όπου είτε οι άδειες ήταν πλαστές είτε είχαν συνοδευτεί από πλαστά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. Παράλληλα, η προϊσταμένη της Πολεοδομίας Καλαμάτας είχε καταγγείλει απειλές κατά της ζωής της, με αφορμή την άρνηση της υπηρεσίας να βεβαιώσει την οικοδομησιμότητα ακινήτων που, κατά την κρίση της, δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το υπόβαθρο της σημερινής σύγκρουσης βρίσκεται σε μια πολεοδομική ρύθμιση που είχε θεσπιστεί πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, με εντελώς διαφορετικό στόχο από αυτόν που έχει αποκτήσει στην πράξη σήμερα. Πρόκειται για το προεδρικό διάταγμα (ΠΔ) του 1982, το οποίο αφορούσε μικρούς οικισμούς που χαρακτηρίζονταν «στάσιμοι» με βάση τα πληθυσμιακά τους δεδομένα. Η λογική της ήταν να μη σβήσουν τα μικρά χωριά και γι΄ αυτό προέβλεπε ένα ευνοϊκότερο καθεστώς δόμησης σε ακτίνα 800 μέτρων από το κέντρο τους. Σε αυτή τη ζώνη μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να οικοδομηθούν ακίνητα που δεν μπορούν να θεωρηθούν άρτια με τους γενικούς κανόνες της εκτός σχεδίου δόμησης, ακόμη και οικόπεδα μικρότερα των 500 τ.μ.

Μόνο που η πραγματικότητα της Δυτικής Μάνης έχει αλλάξει δραματικά. Η περιοχή δεν αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο της ερήμωσης, αλλά ισχυρή τουριστική και επενδυτική πίεση. Η εξαίρεση που δημιουργήθηκε για να κρατήσει ζωντανούς τους μικρούς οικισμούς έχει μετατραπεί σε σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης νέων κατοικιών και τουριστικών κατασκευών στην ύπαιθρο, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς που υποστηρίζουν ότι η άναρχη ανάπτυξη αλλοιώνει το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Μάνης.

Το ειδικό καθεστώς δόμησης

Στο νέο έγγραφο του ΥΠΕΝ, αναφέρεται ρητά ότι, το ειδικό καθεστώς δόμησης που προέβλεπε το ΠΔ του 1982 εξακολουθεί να ισχύει μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί το σημείο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η άποψη ότι η δόμηση δεν έχει «παγώσει» αυτομάτως στη ζώνη των 800 μέτρων.

Όμως η απάντηση του υπουργείου επισημαίνει επίσης ότι ο νέος Κώδικας προβλέπει την ενσωμάτωση αυτών των οικισμών στον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό και ότι, όταν ολοκληρωθεί η οριοθέτησή τους με τα προβλεπόμενα πολεοδομικά εργαλεία, το παλαιό καθεστώς παύει να εφαρμόζεται. Παράλληλα, επικαλείται τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την εκτός σχεδίου δόμηση, και ειδικότερα την απαίτηση ύπαρξης προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Η επίκληση της νομολογίας αποτελεί ένα από τα στοιχεία που καλούνται να συνεκτιμήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το ΥΠΕΝ διαπιστώνει ότι στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης υπάρχουν οικισμοί όπου το καθεστώς των 800 μέτρων εφαρμόζεται χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη πολεοδομική οργάνωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ζώνη των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού επικαλύπτεται με τη ζώνη των 500 μέτρων από την γραμμή του αιγιαλού.

Με άλλα λόγια το ΥΠΕΝ δεν δίνει μια ενιαία και οριστική απάντηση για όλες τις περιπτώσεις, αλλά διαβιβάζει το ζήτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ζητά να αξιολογηθούν η νομοθεσία, η νομολογία, τα πραγματικά δεδομένα και οι ιδιαιτερότητες της περιοχής. Παράλληλα, ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να διατυπώσει τις απόψεις της συνεκτιμώντας τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο θέσπισης μεταβατικής ρύθμισης μέχρι την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών.

Δύο διαφορετικές αναγνώσεις

Κάπως έτσι, η απάντηση του ΥΠΕΝ αφήνει περιθώριο για διαφορετικές αναγνώσεις. Από τη μία πλευρά, επιβεβαιώνει ότι το ειδικό καθεστώς των μικρών οικισμών δεν έχει εξαφανιστεί αυτομάτως και ότι, καταρχήν, συνεχίζει να εφαρμόζεται. Από την άλλη, δεν λέει ότι κάθε ακίνητο μέσα στην ακτίνα των 800 μέτρων είναι αυτομάτως οικοδομήσιμο.

Η συγκεκριμένη διάκριση είναι κρίσιμη για την περιοχή. Έτσι, ο Δήμος Δυτικής Μάνης κρατά από την απάντηση του ΥΠΕΝ το σημείο που επιβεβαιώνει τη συνέχιση του καθεστώτος και το χαρακτηρίζει σημαντική εξέλιξη για τη δόμηση. Η άλλη πλευρά ωστόσο, τοπικών φορέων και στελεχών της πολεοδομίας, εστιάζει στις προϋποθέσεις που θέτει η νεότερη νομοθεσία και η νομολογία του ΣτΕ, αλλά και στο γεγονός ότι το ίδιο το ΥΠΕΝ ζητά από την Αποκεντρωμένη να εξετάσει το ζήτημα και να διερευνήσει μεταβατική λύση.