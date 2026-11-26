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Νέο κύμα ακρίβειας στην οικοδομή απειλεί να απομακρύνει ακόμη περισσότερο το όνειρο της απόκτησης κατοικίας για χιλιάδες νοικοκυριά και να υπονομεύσει την προσπάθεια αύξησης της προσφοράς προσιτής στέγης. Το κόστος κατασκευής μιας νέας κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 29,4% σε σχέση με το 2021, οι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν εκτιναχθεί κατά 38,2%, ενώ στην αγορά ακινήτων οι ανατιμήσεις στα νεότερα διαμερίσματα συνεχίζονται με ρυθμό άνω του 6%.

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν μια νέα επιτάχυνση της ακρίβειας στην οικοδομή, η οποία απειλεί να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Την ώρα που η Ελλάδα επιχειρεί να καλύψει το επενδυτικό κενό που άφησε πίσω της η πολυετής καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας, η δημιουργία νέου οικιστικού αποθέματος γίνεται ολοένα ακριβότερη. Και αυτό σε μια χώρα όπου περισσότεροι από ένας στους τέσσερις κατοίκους δαπανούν ήδη πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού τους για τη στέγαση.

Ακρίβεια από τα θεμέλια

Τον Οκτώβριο ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των οικοδομικών υλικών εκτινάχθηκε στο 5,9%, από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ μέσα σε έναν μόλις μήνα, από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Η ενεργειακή ακρίβεια αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες των νέων πιέσεων, με το πετρέλαιο κίνησης να εμφανίζεται ακριβότερο κατά 30,7% σε σχέση με πέρυσι και την ηλεκτρική ενέργεια κατά 17,9%. Οι ανατιμήσεις διατρέχουν σχεδόν ολόκληρη την αλυσίδα της κατασκευής, από τα θεμέλια μιας οικοδομής μέχρι την παράδοση των διαμερισμάτων.

Μέσα σε έναν χρόνο οι τιμές στα τούβλα αυξήθηκαν κατά 12,4%, στους χάλκινους αγωγούς κατά 10,7%, στο έτοιμο σκυρόδεμα κατά 6,7%, στον σίδηρο οπλισμού κατά 5,6% και στο τσιμέντο κατά 4,3%. Αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται στα παρκέτα (5,7%), στους πλαστικούς σωλήνες (5,5%), στα πλακίδια (4,9%) και στα κουφώματα αλουμινίου (4,4%).

Στον λογαριασμό των ανατιμήσεων προστίθεται και το αυξανόμενο εργατικό κόστος. Οι αμοιβές εργασίας στην οικοδομή έχουν αυξηθεί κατά 19% σε σχέση με το 2021 και κατά 4,3% μέσα στον τελευταίο χρόνο, με το συνολικό κόστος κατασκευής να καταγράφει ετήσια αύξηση 4,8% το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ενδεικτικό του μεγέθους της επιβάρυνσης είναι ότι μια κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων, με κατασκευαστικό κόστος 96.000 ευρώ το 2021, θα απαιτούσε σήμερα, βάσει της εξέλιξης του επίσημου δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ, περισσότερα από 124.000 ευρώ. Πρόκειται για μια πρόσθετη επιβάρυνση άνω των 28.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μεταβολές στην αξία του οικοπέδου, το κόστος χρηματοδότησης και το επιχειρηματικό περιθώριο του κατασκευαστή.

Περισσότερες οικοδομές, ακριβότερα σπίτια

Η επιτάχυνση της ακρίβειας συμπίπτει με μια περίοδο ανάκαμψης της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία όμως δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά κατοικίας. Κατά το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026 οι άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας αυξήθηκαν κατά 8,1%, η επιφάνεια κατά 11,4% και ο όγκος κατά 14,4%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, με τις ανατιμήσεις στα νεότερα διαμερίσματα, ηλικίας έως πέντε ετών, να φτάνουν το 6,2%, έναντι 5% στα παλαιότερα.

Η ελληνική αγορά χρειάζεται να αυξήσει σημαντικά το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα για να καλύψει τις συσσωρευμένες ανάγκες στέγασης, αλλά καλείται να το πράξει σε μια περίοδο κατά την οποία η κατασκευή νέων κατοικιών γίνεται ολοένα ακριβότερη. Η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας δεν εγγυάται επομένως ότι τα νέα ακίνητα θα διατεθούν σε τιμές συμβατές με τις οικονομικές δυνατότητες της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Το μέγεθος του επενδυτικού κενού αποτυπώνεται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Παρά την ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες από το 2020, αυτές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένουν περίπου στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο κρυφός αντίπαλος των στεγαστικών προγραμμάτων

Η ακρίβεια στην οικοδομή και στην αγορά ακινήτων δημιουργεί νέα δεδομένα και για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα παρεμβαίνοντας τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά κατοικιών.

Ενδεικτική των νέων συνθηκών στην αγορά είναι η διεύρυνση των ορίων χρηματοδότησης στο «Σπίτι μου ΙΙΙ», προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, που έχει ανακοινωθεί για το 2027. Η ανώτατη επιλέξιμη αξία των ακινήτων αυξάνεται από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ και το μέγιστο ύψος του στεγαστικού δανείου από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ.

Η αύξηση των ορίων κατά περίπου 20% διευρύνει τις επιλογές των υποψήφιων αγοραστών, αναδεικνύει όμως και τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για την απόκτηση κατοικίας. Οσο η προσφορά κατάλληλων ακινήτων παραμένει περιορισμένη, υπάρχει ο κίνδυνος μέρος του οφέλους από την ενισχυμένη χρηματοδότηση να απορροφηθεί από νέες αυξήσεις τιμών.

Διαφορετικής μορφής πιέσεις δέχεται το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, που μεταξύ άλλων στοχεύει στην επαναφορά κλειστών διαμερισμάτων στην αγορά. Το πρόγραμμα, για το οποίο οι αιτήσεις χρηματοδότησης κλειστών κατοικιών ξεκίνησαν στις 29 Οκτωβρίου, προβλέπει ποσοστά επιχορήγησης από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ. Οι συνεχείς ανατιμήσεις στα υλικά και στις εργασίες περιορίζουν, ωστόσο, την πραγματική αγοραστική δύναμη της επιδότησης και το εύρος των παρεμβάσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η εξίσωση για το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent), μέσω του οποίου επιχειρείται η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που κατασκευάζουν κατοικίες ή μετατρέπουν άλλα ακίνητα σε κατοικίες και τις διαθέτουν προς μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον δέκα χρόνια, έναντι προκαθορισμένου ενοικίου.

Το ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα μίσθωμα αρκετά χαμηλό ώστε να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών, αλλά και αρκετά υψηλό ώστε να καθιστά βιώσιμη την επένδυση. Κάθε νέα αύξηση του κατασκευαστικού κόστους δυσκολεύει αυτή την ισορροπία. Ήδη πάντως τα περιθώρια των ελληνικών νοικοκυριών είναι ήδη ασφυκτικά. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 26,4% του πληθυσμού στην Ελλάδα αντιμετώπιζε το 2025 υπέρμετρη επιβάρυνση από το κόστος στέγασης, έναντι 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ενωση και μόλις 2,4% στην Κύπρο.