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Σε διακοπή της αποστολής servers σε τέσσερις χώρες της ΝΑ Ασίας, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές, προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε υπολογιστική ισχύ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Συνεργάτες της Nvidia, όπως η Dell και η Supermicro, οι οποίοι ενσωματώνουν τα τσιπ της εταιρείας σε servers, ενημέρωσαν αγοραστές στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία ότι η Nvidia δεν θα επιτρέψει την αποστολή των παραγγελιών τους, σύμφωνα με πηγές των FT.

Δεν είναι σαφές εάν η αναστολή είναι προσωρινή, καθώς η Nvidia και οι συνεργάτες της προσπαθούν να βρουν πώς θα συμμορφωθούν με τους νέους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι τέσσερις χώρες της ΝΑ Ασίας έχουν εξελιχθεί σε δημοφιλείς προορισμούς για κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, των οποίων οι εξαγωγές προς την Κίνα υπόκεινται σε περιορισμούς από την Ουάσιγκτον.

«Χρυσή» αγορά για την Nvidia

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ιδιαίτερα επικερδή αγορά για τη Nvidia. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 104 δισ. δολαρίων μέσω της θυγατρικής της στη Σιγκαπούρη το 2025, σημειώνοντας αύξηση 72% μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Σημειωτέον, δε, ότι μέσω της θυγατρικής της στη Σιγκαπούρη η Nvidia καταγράφει επίσης μέρος των εσόδων της από την Ταϊβάν και την Κίνα.

Πολλοί κινεζικοί όμιλοι παρακάμπτουν τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές, νοικιάζοντας πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ μέσω παρόχων υπηρεσιών cloud, οι οποίοι αγοράζουν servers που περιέχουν τσιπ της Nvidia.

Νέοι περιορισμοί από τις ΗΠΑ

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου εισήγαγε την προηγούμενη εβδομάδα νέους κανόνες, με στόχο να σταματήσει αυτή την πρακτική.

Τα μέτρα ανακοινώθηκαν μετά την προσωρινή απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, έπειτα από δημοσιεύματα σχετικά με την εξωσυζυζική σχέση του με γυναίκα που συνδεόταν με πάροχο υπηρεσιών cloud. Ο συγκεκριμένος πάροχος είχε εκμισθώσει υπολογιστική ισχύ σε κινεζικές εταιρείες και βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη εμπλοκή σε λαθρεμπόριο.

Οι αποκαλύψεις περιέπλεξαν τη θέση του Χουάνγκ, οποίος υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν τσιπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες, ώστε να ενισχύσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική τεχνολογία.

Παρά την προσπάθεια του Πεκίνου να αναπτύξει εγχώριες εναλλακτικές λύσεις, τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους επεξεργαστές της Nvidia για την ανάπτυξη των σημαντικότερων μοντέλων τους, ιδιαίτερα κατά την αρχική, ιδιαίτερα απαιτητική σε υπολογιστικούς πόρους, φάση εκπαίδευσης.

Παρότι πολλοί ήλπιζαν ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia τις προηγούμενες μέρες θα άνοιγε τον δρόμο για μια λιγότερο αυστηρή εφαρμογή των νέων κανόνων, δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η εταιρεία σκοπεύει να αποφύγει την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου έχει δώσει προθεσμία 90 ημερών στους παρόχους υπηρεσιών cloud, προκειμένου να εξασφαλίσουν ειδική άδεια, αφού αποδείξουν ότι οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών τους δεν περιλαμβάνουν οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί.

Ωστόσο, σύμφωνα με στέλεχος εταιρείεας παροχής υπηρεσιών cloud, δεν υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού, και κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί να υποβάλει αίτηση για αυτή την άδεια, ενώ η προθεσμία των 90 ημερών ήδη μετρά αντίστροφα, προκαλώντας χάος.

Φρένο στις επενδύσεις σε data centers στη ΝΑ Ασία

Οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί έχουν θέσει σε κίνδυνο μεγάλο μέρος των επενδύσεων σε data centres που ανθούν στη ΝΑ Ασία.

Μεταξύ των εταιρειών που επηρεάζονται είναι η Aolani, μια εταιρεία cloud με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία σχεδίαζε να παρέχει προηγμένη υπολογιστική ισχύ στην ByteDance, την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, μέσω συμφωνιών μίσθωσης, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Η αναστάτωση έχει οδηγήσει ορισμένες τράπεζες, οι οποίες είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν το συγκεκριμένο έργο, να σταματήσουν την εκταμίευση πιστώσεων ύψους περίπου 500 εκατ. δολαρίων, ενώ, σύμφωνα με τους FT, υπάρχει το ενδεχόμενο η ByteDance να εγκαταλείψει τελικά τη συμφωνία.