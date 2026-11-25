Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της Nvidia, παρά την αναστάτωση που προκάλεσε η προσωρινή απομάκρυνσή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Στην πρώτη γενική συνάντηση με το προσωπικό μετά την επιστροφή του, την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, υπερασπίστηκε την ασυνήθιστη οργανωτική δομή της εταιρείας και απέρριψε ουσιαστικά την ιδέα ενός επίσημου σχεδίου διαδοχής.

Σύμφωνα με τη Financial Times, επικαλούμενη ανθρώπους που συμμετείχαν στη συνάντηση, ο επικεφαλής της Nvidia εμφανίστηκε αποφασισμένος να διατηρήσει το επίπεδο και συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, στο οποίο δεκάδες ανώτατα στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν. Η δομή αυτή περιορίζει τα ενδιάμεσα διοικητικά επίπεδα και επιτρέπει στον Χουάνγκ να έχει άμεση εικόνα για μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους για τη συμπεριφορά του και ανέφερε ότι βρίσκεται σε ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι θα είναι πιο δεκτικός στην κριτική και στην ανατροφοδότηση. Ωστόσο, όταν δέχθηκε ερωτήσεις για πιθανές αλλαγές στη διοικητική δομή, υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανώσει την επιχείρηση.

Η διαδοχή στην Nvidia παραμένει ανοιχτό ζήτημα

Ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι η επιλογή συγκεκριμένων στελεχών ως πιθανών διαδόχων μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικούς ανταγωνισμούς και να ευνοήσει ορισμένους έναντι άλλων. Η θέση του αυτή διατηρεί ανοιχτά ερωτήματα για το πώς θα διασφαλιστεί η συνέχεια της διοίκησης σε μια εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 4 τρισ. δολάρια.

Η Nvidia δέχθηκε κριτική για την απουσία σχεδίου διαδοχής, καθώς μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ αναγκάστηκε να εξετάσει εσπευσμένα εναλλακτικές λύσεις. Η κρίση ανέδειξε πόσο στενά συνδέεται η εταιρική στρατηγική με τον ιδρυτή της. Κατά τις 11 ημέρες που βρέθηκε εκτός εταιρείας, η Nvidia έχασε πάνω από 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ενώ η επιστροφή του τη Δευτέρα αποκατέστησε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια. Την Τρίτη, πάντως, η μετοχή υποχώρησε κατά 7,5%.

Η αποχώρησή του είχε ακολουθήσει δημοσιεύματα για σχέσεις με στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη που βρίσκεται υπό έλεγχο για φερόμενη διακίνηση τσιπ, καθώς και με την υφισταμένη του, Κίμπερλι Πάουελ. Η υπόθεση συνοδεύτηκε από αναφορές για το αυστηρό διοικητικό του ύφος και για την αυξανόμενη επιρροή μελών της οικογένειάς του στην εταιρεία.

Περισσότερος έλεγχος στη συμμόρφωση

Το διοικητικό συμβούλιο, υπό τον νέο πρόεδρο Χάρβεϊ Τζόουνς, ανακοίνωσε ότι θα διορίσει επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης. Η θέση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτείας, ιδίως σε ζητήματα ελέγχων εξαγωγών των ΗΠΑ, τα οποία μέχρι πρότινος χειρίζονταν κυρίως ο Χουάνγκ και ο γενικός νομικός σύμβουλος Τιμ Τέτερ.

Παράλληλα, αναλυτές θεωρούν πιθανή μια πιο ιεραρχική δομή, ώστε να δημιουργηθούν σαφέστερες γραμμές ευθύνης και διαδικασίες διαδοχής. Ο ίδιος ο Χουάνγκ, ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η ηγεσία να περάσει κάποτε σε μέλος της οικογένειάς του.

Η κρίση έφερε έτσι στο προσκήνιο ένα βασικό ερώτημα για τη Nvidia: κατά πόσο το μοντέλο που συνέβαλε στην εντυπωσιακή ανάπτυξή της μπορεί να παραμείνει βιώσιμο όταν η εταιρεία έχει πλέον αποκτήσει μέγεθος και στρατηγική σημασία που ξεπερνούν κατά πολύ τον ιδρυτή της.