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Τη δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI HN (Belharra) του προγράμματος ναυπήγησης των τεσσάρων νέων φρεγατών υποδέχεται τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, το Πολεμικό Ναυτικό. Πρόκειται για τη φρεγάτα «Νέαρχος», η οποία καταπλέει στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αποτρεπτική ισχύ του ελληνικού Στόλου.

Όπως αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ΓΕΝ στο X, με αφορμή την άφιξη της νέας μονάδας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, απευθύνει μήνυμα καλωσορίσματος προς τον κυβερνήτη και το πλήρωμα, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για την άφιξη της φρεγάτας στις ελληνικές θάλασσες.

Παράλληλα, συγχαίρει το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διαδικασία παραλαβής, επισημαίνοντας ότι σύντομα ο «Νέαρχος» θα συναντηθεί με τον «Κίμωνα».

Ο αρχηγός ΓΕΝ καλεί τον κυβερνήτη και το πλήρωμα να συνεχίσουν την αποστολή τους με υψηλό φρόνημα, επαγγελματισμό και ακάθεκτη ορμή, ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής παράδοσης της χώρας.

Η ανάρτηση του ΓΕΝ:

Η Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ F-602 πλέει στις ελληνικές θάλασσες 🇬🇷⚓🌊 #hellenicnavy #hellenic #navy https://t.co/iDHbM1XtWB — Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) November 27, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φρεγάτα του προγράμματος, ο «Κίμων», έχει ήδη ενταχθεί στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ελληνικό Στόλο, με την απόκτηση σύγχρονων μονάδων υψηλών επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Η συνέχεια του προγράμματος είναι εξίσου σημαντική, καθώς στις 17 Δεκεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην τρίτη φρεγάτα, «Φορμίων», σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση της απόκτησης και της τέταρτης φρεγάτας, «Θεμιστοκλής», η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μέσα στο υπόστεγο των ναυπηγείων της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία του και τη δυνατότητα προάσπισης των εθνικών συμφερόντων στις ελληνικές θάλασσες και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: in.gr