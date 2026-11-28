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Με ταχείς αλλά σταθερούς ρυθμούς συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία Pepco και Sinsay, διευρύνοντας συνεχώς το δίκτυο των καταστημάτων τους στην εγχώρια αγορά.

Βασιζόμενες στη λογική των χαμηλών τιμών, οι δύο πολωνικές αλυσίδες ανταποκρίνονται στην ανάγκη των Ελλήνων καταναλωτών για διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που ανανεώνεται συχνά και προσφορές με είδη για την οικογένεια και το σπίτι, δίνοντας έμφαση στα δυνατά τους σημεία και βλέποντας τις πωλήσεις και την κερδοφορία τους να βαίνουν την ανιούσα.

Η Sinsay με το app και το e-shop

Η ελληνική θυγατρική LPP Greece που έχει κλείσει τέσσερα χρόνια λειτουργίας, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, πετυχαίοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως σημειώνεται στην Έκθεση Διαχείρισης που έχει αναρτηθεί μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 στο ΓΕΜΗ, είναι ενδεικτικό πως η προηγούμενη χρήση έκλεισε με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, από 35,31 εκατ. ευρώ σε 80,19 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη ανάπτυξη της εμπορικής της δραστηριότητας, όπως και καθαρά κέρδη 1,42 εκατ.

Εξάλλου, η Sinsay αύξησε τον αριθμό των καταστημάτων της από 25 το 2024 σε 62 πέρυσι, συνεχίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής, την ίδια στιγμή που ενισχύεται το ηλεκτρονικό κατάστημα και το app.

Οι στόχοι για το 2026 αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους, την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και φυσικά την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και η αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

Η Pepco και ο στόχος των 100 σημείων

Με τα πλάνα της να περιλαμβάνουν το άνοιγμα ακόμη 30 σημείων που θα έρθουν να συμπληρώσουν τα κομμάτια στο παζλ της εγχώριας αγοράς όπου ήδη καταγράφει 70 καταστήματα, η επίσης πολωνική Pepco κλείνει τέσσερα χρόνια στην ελληνική αγορά, βάζοντας στόσο τα 100 σημεία μέσα στο 2027.

Η διείσδυσή της στις αγορές έχει ως όχημα το φυσικό retail καθώς η παρουσία της σε ψηφιακό επίπεδο περιορίζεται μόνο στα κοινωνικά δίκτυα καθώς δεν έχει ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν πραγματοποιεί αποστολές προϊόντων, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα της εποχής.

Τον Οκτώβριο του 2022 εγκαινιάστηκε το πρώτο κατάστημα Pepco στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Piraeus Retail Park της Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis.

Για το λόγο αυτό η πολωνική αλυσίδα προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη χώρα μας, της Pepco Greece, και το πρώτο πλάνο της να περιλαμβάνει 12 καταστήματα στην Ελλάδα επιφάνειας από 350 έως και 650 τ.μ.

Με την ανάπτυξη να περνάει από τα ελληνικά νησιά, ώστε να απευθυνθεί και στο μέσο Έλληνα καταναλωτή αλλά και στους επισκέπτες που τα κατακλύζουν κάθε χρόνο, η Pepco διατηρεί ήδη κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφ. 62 Μαρτύρων 117) και στη Ζάκυνθο (Ε.Ο Ζακύνθου-Μαχαιράδου).

Σύμφωνα με τα επίσημα πλάνα ανάπτυξης της εταιρείας, η αλυσίδα έχει δώσει προτεραιότητα στα μεγάλα νησιά, προγραμματίζοντας περισσότερα σημεία στην Κρήτη και σε πόλεις όπως τα Χανιά, στην Κέρκυρα και στη Λέσβο.