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Από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτωνμε πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών τα μαγαζιά να λειτουργούν τις περισσότερες καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και να παραμένουν ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο

Σύμφωνα με τις προτάσεις του συλλόγου για το εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το ωράριο προτείνεται από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στις συγκεκριμένες ημέρες αναμένεται αυξημένη κίνηση στην αγορά, εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν και έχουν καταβληθεί τα δώρα των εορτών.

Όσον αφορά τις καθημερινές, από τις 10 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργούν τις περισσότερες ημέρες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Εξαίρεση αποτελεί η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, για την οποία προτείνεται ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προτείνεται τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Κλειστά θα παραμείνουν ανήμερα των Χριστουγέννων και τη δεύτερη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει επίσης να μην ανοίξουν τα καταστήματα και στις 2 Ιανουαρίου, την επομένη της Πρωτοχρονιάς.

Το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό και εναπόκειται στον κάθε εργοδότη αν θα το εφαρμόσει.