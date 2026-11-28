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Αναβάθμισε τις προοπτικές για το κρατικό χρέος της Ουγγαρίας από αρνητικές σε σταθερές η S&P Global Ratings επικαλούμενη τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τη μελλοντική υιοθέτηση του ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παρασκευής, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση της Ουγγαρίας στο επίπεδο BBB- —τη χαμηλότερη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας. Η εν λόγω πιστοληπτική αξιολόγηση παραμένει στο ίδιο επίπεδο με εκείνες της Ρουμανίας και της Σερβίας, ενώ βρίσκεται μία βαθμίδα χαμηλότερα από την αξιολόγηση που αποδίδουν στην Ουγγαρία οι οίκοι Moody’s Ratings και Fitch Ratings.

«Η ενίσχυση των θεσμικών και δημοσιονομικών πλαισίων της Ουγγαρίας θα διασφαλίσει τη σταθερή μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων κατά τα επόμενα δύο έτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Με τη στήριξη σημαντικών εισροών κονδυλίων από την ΕΕ, εκτιμούμε ότι αυτό θα περιορίσει τους δημοσιονομικούς κινδύνους χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη φιλοδοξία της Ουγγαρίας να ενταχθεί στην Ευρωζώνη».

Πρόκειται για τη δεύτερη θετική αξιολογική παρέμβαση μέσα σε ισάριθμες εβδομάδες στις 21 Νοεμβρίου, ο οίκος Moody’s αναβάθμισε την προοπτική του κρατικού χρέους από αρνητική σε σταθερή. Ο οίκος Fitch αναμένεται να δημοσιεύσει την αξιολόγησή του στις 4 Δεκεμβρίου.

Ουγγαρία: Ο δρόμος προς το ευρώ

Η σαρωτική εκλογική νίκη του Μάγιαρ τον Απρίλιο, η οποία έθεσε τέλος στη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, πυροδότησε άνοδο στις τιμές των ουγγρικών περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Ουγγαρίας υποχώρησαν κάτω από εκείνες της Πολωνίας, χώρας που αξιολογείται από την S&P με βαθμίδα A-, τέσσερα επίπεδα πάνω από την κατηγορία «σκουπίδια» (junk).

Οι επενδυτές στράφηκαν προς την Ουγγαρία στο πλαίσιο μιας στρατηγικής σύγκλισης (convergence trade), μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού να οδηγήσει τη χώρα προς την υιοθέτηση του ευρώ, με στόχο τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Το φιορίνι απώλεσε μεγάλο μέρος των κερδών που είχε καταγράψει μετά τις εκλογές, καθώς αυτόν τον μήνα η κεντρική τράπεζα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ακριβώς τη στιγμή που οι διεθνείς αγορές βρίσκονταν στα πρόθυρα ενός κύματος μαζικών ρευστοποιήσεων. Έκτοτε, το νόμισμα έχει ανακάμψει εν μέρει, χάρη στα μηνύματα από την ηγεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας ότι μια χαλαρή νομισματική πολιτική είναι απίθανη, δεδομένων των αντίξοων συνθηκών στην αγορά.

Το δημοσιονομικό σχέδιο του Magyar για το 2027, το οποίο συζητείται επί του παρόντος στο κοινοβούλιο, θέτει ως στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 4,9% του ΑΕΠ, από το εκτιμώμενο 7,5% φέτος. Η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει το έλλειμμα κάτω από το 3% έως το 2030, ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ — μια διαδικασία που αναμένεται, μακροπρόθεσμα, να οδηγήσει σε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.