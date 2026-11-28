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Σε αρνητικές από σταθερές υποβάθμισε τις προοπτικές της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας ο οίκος αξιολόγησης S&P Global, διατηρώντας ωστόσο τη βαθμολογία της χώρας στη βαθμίδα A+.

Η απόφαση συνοδεύεται από προειδοποίηση για ενδεχόμενη μελλοντική υποβάθμιση, καθώς η Γαλλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθεια περιορισμού του δημοσιονομικού της ελλείμματος.

Ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, δήλωσε ότι έλαβε υπόψη την αξιολόγηση της S&P, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση δημοσιονομική εξυγίανση.

Σύμφωνα με το Reuters, o οίκος διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο A+ και τη βραχυπρόθεσμη στο A-1. Εκτιμά, ωστόσο, ότι τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες προβλέψεις του.

«Η πολιτική πόλωση, εφόσον διατηρηθεί και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, θα μπορούσε να εξακολουθήσει να δυσχεραίνει την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση του ελλείμματος και μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης», ανέφερε η S&P.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε τον Οκτώβριο το 5,14%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας αυξήθηκε περισσότερο από ό,τι στις περισσότερες συγκρίσιμες οικονομίες. Η άνοδος αντανακλούσε ανησυχίες για το κατά πόσο η χώρα μπορεί να περιορίσει το έλλειμμα, να εξασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2027 και να συγκρατήσει τις κοινωνικές αντιδράσεις για το κόστος ζωής.