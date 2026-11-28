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Στις 28 Νοεμβρίου 1958, ένας αμερικανικός πύραυλος Atlas πραγματοποίησε πτήση σε πλήρη διηπειρωτική εμβέλεια, σε μια δοκιμή που χαρακτηρίστηκε σημαντικό ορόσημο για το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ δεν ήταν ο πρώτος επιτυχημένος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) στην ιστορία: η Σοβιετική Ένωση είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη επιτυχημένη δοκιμή με τον R-7 το 1957. Ήταν, όμως, η πρώτη φορά που ο αμερικανικός Atlas κάλυψε ολόκληρη τη σχεδιασμένη διηπειρωτική του εμβέλεια. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε μια νέα εποχή, στην οποία η πυρηνική ισχύς μπορούσε να μεταφερθεί σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων μέσα σε περίπου μισή ώρα.

Πίσω από αυτή την τεχνολογική εξέλιξη βρισκόταν μια τεράστια οικονομική επένδυση. Η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων δεν απαιτούσε μόνο την κατασκευή των κεφαλών, αλλά και τη δημιουργία πυραύλων, βομβαρδιστικών, υποβρυχίων, εγκαταστάσεων παραγωγής πυρηνικών υλικών, συστημάτων επικοινωνίας και δικτύων έγκαιρης προειδοποίησης. Η αποτροπή μετατράπηκε έτσι σε μια μόνιμη βιομηχανική δραστηριότητα, με συμβόλαια που εκτείνονται σε πολλές δεκαετίες.

Ο Ψυχρός Πόλεμος και ο λογαριασμός των τρισεκατομμυρίων

Το μέγεθος της αμερικανικής επένδυσης αποτυπώνεται σε μελέτη του Brookings Institution, η οποία υπολόγισε ότι από το 1940 έως το 1996 οι ΗΠΑ δαπάνησαν σχεδόν 5,5 τρισ. δολάρια σε πυρηνικά όπλα και συναφή προγράμματα, σε σταθερές τιμές του 1996. Αν συνυπολογιστούν εκτιμώμενες μελλοντικές δαπάνες για την αποσυναρμολόγηση όπλων, τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και την αποκατάσταση μολυσμένων εγκαταστάσεων, το ποσό έφθανε τα 5,8 τρισ. δολάρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πού κατευθύνθηκαν αυτά τα χρήματα. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, περίπου το 86% των σχετικών δαπανών αφορούσε τα συστήματα μεταφοράς, εκτόξευσης, ελέγχου και υποστήριξης των πυρηνικών όπλων και όχι την ίδια την κατασκευή των εκρηκτικών μηχανισμών. Με άλλα λόγια, η διατήρηση της δυνατότητας να εκτοξευθεί ένα πυρηνικό όπλο με ασφάλεια και αξιοπιστία αποδείχθηκε πολύ ακριβότερη από την παραγωγή της κεφαλής.

119 δισ. δολάρια για πυρηνικά όπλα σε έναν χρόνο

Η οικονομική επιβάρυνση δεν περιορίστηκε με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αντίθετα, η ανάγκη αντικατάστασης παλαιών συστημάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών ανταγωνισμών έχουν οδηγήσει σε νέο κύκλο επενδύσεων.

Σύμφωνα με την International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), οι εννέα χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δαπάνησαν το 2025 συνολικά 118,8 δισ. δολάρια, ποσό αυξημένο κατά 19% σε σχέση με το 2024. Η δαπάνη αντιστοιχεί σε περίπου 3.768 δολάρια κάθε δευτερόλεπτο. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη θέση με 69,2 δισ. δολάρια, ακολουθούμενες από την Κίνα με 13,5 δισ., το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,6 δισ. και τη Ρωσία με 9,5 δισ. δολάρια.

Στην ίδια πενταετία, από το 2021 έως το 2025, οι συνολικές δαπάνες των εννέα πυρηνικών κρατών έφθασαν τα 471 δισ. δολάρια. Η ICAN υπολογίζει ακόμη ότι ο ιδιωτικός τομέας εξασφάλισε τουλάχιστον 38 δισ. δολάρια από συμβάσεις που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα μόνο μέσα στο 2025. Τα ποσά αυτά δείχνουν ότι η πυρηνική αποτροπή συντηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο βιομηχανιών, τεχνολογικών εταιρειών, ναυπηγείων και εργολάβων.

Το αμερικανικό πρόγραμμα των 946 δισ. δολαρίων

Η κλίμακα των μελλοντικών επενδύσεων αποτυπώνεται και στις προβλέψεις του αμερικανικού Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO). Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η λειτουργία, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των αμερικανικών πυρηνικών δυνάμεων θα κοστίσουν περίπου 946 δισ. δολάρια την περίοδο 2025-2034, δηλαδή κατά μέσο όρο σχεδόν 95 δισ. δολάρια ετησίως.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των νέων διηπειρωτικών πυραύλων Sentinel, των στρατηγικών βομβαρδιστικών B-21 Raider, των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων κλάσης Columbia και νέων πυραύλων cruise. Παράλληλα, απαιτούνται επενδύσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικών υλικών και στις υποδομές που υποστηρίζουν ολόκληρο το οπλοστάσιο.

Το κόστος, ωστόσο, δεν εξαντλείται στις νέες παραγγελίες. Οι πυρηνικές κεφαλές χρειάζονται συνεχή επιθεώρηση, συντήρηση και ανανέωση επιμέρους εξαρτημάτων, ενώ οι παλαιές εγκαταστάσεις απαιτούν αποκατάσταση και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Ακόμη και όταν ένα όπλο αποσύρεται, η αποσυναρμολόγηση και η ασφαλής διαχείριση των υλικών του δημιουργούν πολυετείς οικονομικές υποχρεώσεις.

Μια διαρκής οικονομική δέσμευση

Στις αρχές του 2025, τα εννέα πυρηνικά κράτη διέθεταν συνολικά περίπου 12.331 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Federation of American Scientists και του Nuclear Weapons Ban Monitor. Από αυτές, περίπου 9.604 θεωρούνταν διαθέσιμες για στρατιωτική χρήση. Παρά τη σταδιακή μείωση του συνολικού αριθμού των όπλων, τα πυρηνικά κράτη επενδύουν σε πιο σύγχρονα συστήματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επεκτείνουν τα οπλοστάσιά τους.

Η οικονομική συζήτηση δεν αφορά, επομένως, μόνο το εάν οι κυβερνήσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή νέων όπλων. Αφορά το εάν μπορούν να διατηρούν επ’ αόριστον ένα εξαιρετικά ακριβό σύστημα, το οποίο απαιτεί συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση και δεσμεύει πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε άλλες δημόσιες ανάγκες.

Από τον Atlas του 1958 μέχρι τα σημερινά προγράμματα εκσυγχρονισμού, η πυρηνική αποτροπή εξελίχθηκε σε μια βιομηχανία με τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα. Η αξία της, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις που τη διατηρούν, βρίσκεται στην αποτροπή ενός πολέμου. Το κόστος της, όμως, είναι απολύτως πραγματικό και καταβάλλεται κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από το αν τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν ποτέ.