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Το 1940, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, ο Κωνσταντίνος Παπασπύρου άνοιξε το δεύτερο κατάστημά του στην πλατεία Συντάγματος. Κυρίως μετά το 1945, έγινε σημείο αναφοράς για τους Αθηναίους της εποχής, αλλά και για αρκετές δεκαετίες αργότερα.

Περίπου 51 χρόνια μετά, τον Νοέμβριο του 1991, η εμβληματική αμερικανική αλυσίδα McDonald’s άνοιξε στο ίδιο ακριβώς σημείο το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα. Αργότερα μεταφέρθηκε ακριβώς δίπλα. Χθες επέστρεψε στην αρχική του θέση, εγκαινιάζοντας ξανά το κατάστημα, αυτή τη φορά σε πανηγυρικό τόνο.

Επιστροφή στο σημείο όπου ξεκίνησαν όλα

Ο αμερικανικός όμιλος δραστηριοποιήθηκε στην ελληνική αγορά μέσα από αρκετές περιπέτειες και σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, οι δραστηριότητές του πέρασαν στην Premier Capital Hellas. Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ελλάδα ξεπερνούν πλέον τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ η χώρα αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη αγορά της Premier Capital, μετά τη Ρουμανία.

Τα σχέδια που παρουσίασαν χθες το βράδυ οι επικεφαλής της εταιρείας, Μέλο Χίλι και Βλαντιμίρ Γιανέφσκι, είναι φιλόδοξα. Από το 2011 έχουν επενδυθεί περίπου 50 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν επίσης τα 50 εκατ. ευρώ. Στο σημερινό δίκτυο των 34 καταστημάτων σχεδιάζεται να προστεθούν άλλα 19 εστιατόρια σε όλη τη χώρα.

Η Premier Capital απασχολεί σήμερα στην Ελλάδα 1.600 εργαζομένους, ενώ, με βάση τα σχέδια της εταιρείας, αναμένεται να προστεθούν ακόμη 1.000 θέσεις εργασίας. Η ανακαίνιση του καταστήματος στο Σύνταγμα κόστισε 800.000 ευρώ.

Τέσσερις άξονες για την ανάπτυξη

Οι δύο επικεφαλής περιέγραψαν τέσσερις βασικούς άξονες στρατηγικής. Πρώτος είναι η σταθερή ποιότητα, μαζί με την ανάπτυξη της νέας σειράς Signature και προϊόντων με τοπικό χαρακτήρα — με πρώτο παράδειγμα το μελομακάρονο.

Δεύτερος άξονας είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση μέσω της τεχνολογίας. Στο κατάστημα του Συντάγματος θα εφαρμοστούν πιλοτικά delivery lockers. Τρίτος είναι η ενίσχυση της αξίας που λαμβάνει ο καταναλωτής, σε μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται τα μενού των 2, 4 και 6 ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα McValue Night, που ισχύει από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Ο τέταρτος άξονας αφορά την επέκταση σε νησιά, τουριστικούς προορισμούς και νέες πόλεις, αλλά και σε αγορές με ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως τα αεροδρόμια και οι αυτοκινητόδρομοι. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει ανακαινίσεις υφιστάμενων καταστημάτων με βάση το πρότυπο Elevated.