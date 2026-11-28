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Σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται το πρόγραμμα για μετεγκατάσταση το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα έχουν φτάσει τις 4.800.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ

Η μετεγκατάσταση

Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, είναι: Ευρυτανία, Κιλκίς, Φλώρινας, Καστοριάς, Δράμας, Πέλλας, Γρεβενών, Κοζάνης, Σερρών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν πολίτες που κατοικούν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε επιλέξιμη περιοχή.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις περιοχές που καλύπτει η σχετική ρύθμιση.

Η κατοικία στην οποία θα εγκατασταθούν οι δικαιούχοι μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής:

Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη μετεγκατάστασή τους.

Νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν στην περιοχή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του, και προβλέπεται να καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην επιλέξιμη περιοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ έως την κάλυψη του ανώτατου ορίου των 1.000 νοικοκυριών και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2028.

Συνεπώς, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι ο επόμενος κύκλος του προγράμματος αναμένεται να εστιάσει στα μικρά νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο μπαίνουν νησιά που έχουν δει τον μόνιμο πληθυσμό τους να μειώνεται δραματικά, όπως είναι οι Οινούσσες, η Κάσος, το Καστελλόριζο, η Τήλος, οι Φούρνοι Ικαρίας, οι Λειψοί, η Σίκινος, η Σύμη και η Χάλκη.