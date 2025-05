Δασμοί: Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ΗΠΑ – Ιαπωνίας

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαβουλεύσεις σε επίπεδο εργασίας μετά από «ειλικρινείς και εποικοδομητικές» εμπορικές συνομιλίες στην Ουάσιγκτον , ανακοινωθηκε απο το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ συναντήθηκαν με τον υπουργό Οικονομικής Αναζωογόνησης της Ιαπωνίας Ριοσέι Ακάζαβα, σε ένα ακόμη κύκλο συζητήσεων που επιδίωξαν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ για να αποτρέψουν τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

«Κατά τη διάρκεια των ειλικρινών και εποικοδομητικών συζητήσεών τους σχετικά με το δίκαιο και αμοιβαίο εμπόριο, ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ τόνισε στον υπουργό Ρ. Ακάζαβα τόσο τους δασμούς όσο και τα μη δασμολογικά μέτρα, τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας ως εθνικής ασφάλειας και άλλα θέματα που προκαλούν ανησυχία», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Ο Μπέσεντ, σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε ότι είναι “ιδιαίτερα ενθαρρυμένος από την ταχεία και θετική δέσμευση της Ιαπωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες” και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο σύμμαχοι θα μπορέσουν σύντομα να καταλήξουν σε συναίνεση για μια σειρά διμερών θεμάτων.

