Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει ανοδική διέξοδο, «βλέπει» και τις 2.020 μονάδες

Ρυθμό βρίσκουν οι αγοραστές αυτήν την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βρίσκει βοήθειες στις μη τραπεζικές, αλλά δεικτοβαρείς, μετοχές προκειμένου να κινηθεί πάνω από την κοντινή αντίστασή του στις 2.015 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,84% στις 2.018,73 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 71,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,91% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.079,30 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,95% στις 2.185,81 μονάδες.

Προσπάθεια ανατροπής του αρνητικού κλίματος

Με κάποια χρονοκαθυστέρηση το ΧΑ δείχνει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή ανάκαμψη και να επιχειρεί να κινηθεί πάνω από την κοντινή του αντίσταση στις 2.015 μονάδες. Η βοήθεια έρχεται περισσότερο από τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 15, οι οποίες επίσης δείχνουν να παίρνουν το μήνυμα που έδωσαν χτες οι τράπεζες για την ενεργοποίηση των αγοραστών.

Βέβαια, η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στους αμερικανικούς δασμούς, εν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα και τα οποία θα δώσουν ενδείξεις για την περαιτέρω πορεία των επιτοκίων και για τη «ζημιά» που έχουν κάνει στην οικονομία. Παράλληλα, η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει πηγή ανησυχίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις των ομολόγων.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κλίμα, θετικά επέδρασε το δημοσίευμα του Bloomberg σχετικά με το πακέτο που ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα που προκύπτει από τη θεαματική βελτίωση των δημοσιονομικών μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, όπως αναφέρει. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η εικόνα αυτή διαφοροποιεί την Ελλάδα από χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, που παλεύουν με υψηλά ελλείμματα, ενώ το ελληνικό 10ετές ομόλογο κινείται σε χαμηλότερες αποδόσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο ΟΠΑΠ ξεχωρίζει με το +2,30% που καταγράφει, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Helleniq Energy, Cenergy, ΟΤΕ, Τιτάν, ΔΕΗ, Alpha bank, Πειραιώς, ΕΛΑ, Σαράντης, ΔΑΑ και Εθνική.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Metlen, Aegean, Λάμδα, Eurobank, Κύπρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ, Aktor και Motor Oil, με την Coca Cola να μην έχει μεταβολή. Στον αντίποδα, η Jumbo χάνει 0,07%, ενώ η Optima Bank σημειώνει απώλειες 1,05%.